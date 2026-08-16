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Ajax memberi kejutan kepada Mika Godts dengan spanduk bertema PSG di bawah Menara Eiffel setelah transfer besar-besaran
Penghormatan ikonik khas Paris untuk wonderkid Belgia
Dalam langkah yang jarang terlihat di pasar transfer modern, Ajax melakukan lebih dari biasanya untuk merayakan kepindahan Godts ke Paris Saint-Germain. Raksasa Belanda itu mengambil alih satu area di tepi Sungai Seine, tepat di bawah bayang-bayang Menara Eiffel, untuk membentangkan spanduk raksasa yang didedikasikan bagi winger berusia 21 tahun tersebut.
Tampilan itu dirancang dengan sangat teliti, menampilkan garis-garis merah, biru, dan putih tradisional yang identik dengan klub Paris tersebut, sebagai jembatan antara masa lalu Godts di Amsterdam dan masa depannya yang bergengsi di ibu kota Prancis.
Gestur besar ini mengikuti rangkaian tribut digital dari tim Eredivisie tersebut, yang dalam 24 jam terakhir membanjiri media sosial dengan cuplikan terbaik dan pesan emosional untuk pemain internasional Belgia itu. "Ajax akan selalu menjadi rumahmu," tulis klub itu dalam satu unggahan, sementara unggahan lainnya mendorongnya untuk "membawa bakatmu ke PSG."
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Detail finansial dan durasi kontrak terungkap
Transfer ini merupakan investasi signifikan bagi tim asuhan Luis Enrique, yang terus merombak opsi lini serang mereka dengan talenta muda elite. Kesepakatan untuk winger Belgia tersebut bernilai awal €45 juta, meski pada akhirnya bisa mencapai €55 juta setelah berbagai bonus terkait performa terpenuhi. Godts telah mengikat masa depannya untuk jangka panjang di Parc des Princes, dengan menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2031.
Kedatangan pemain berusia 21 tahun itu di Paris bukan satu-satunya bisnis besar yang dilakukan klub dalam periode 24 jam yang sibuk. Perekrutannya dikonfirmasi bersamaan dengan transfer pemenang Piala Dunia Ferran Torres dari Barcelona, yang menandai pernyataan niat besar dari juara Prancis tersebut.
Godts bereaksi terhadap kepindahan ke "klub terbaik di dunia"
Berbicara tak lama setelah kedatangannya di Parc des Princes, penyerang kelahiran Louvain itu kesulitan menyembunyikan kebahagiaannya atas kepindahan tersebut. "Saya sangat senang berada di sini, saya berterima kasih kepada Presiden Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, dan Luis Enrique," jelas Godts dalam wawancara resmi pertamanya. "Mereka menunjukkan kepada saya bahwa mereka ingin saya berada di sini, di Paris Saint-Germain. Ketika PSG menghubungi saya, saya senang. Ini adalah klub terbaik di dunia. Ini benar-benar sebuah kebahagiaan."
Kepergiannya meninggalkan kekosongan signifikan di Ajax, sebuah perasaan yang juga disuarakan direktur teknik mereka, Jordi Cruyff. Klub itu mengakui mereka pada dasarnya tidak berdaya untuk mencegah kepindahan tersebut setelah raksasa Paris itu membuat minat mereka menjadi konkret.
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Perombakan taktik dan pertanyaan soal Barcola
Kedatangan Godts menambah intrik terkait masa depan Bradley Barcola, yang santer dikaitkan dengan kepindahan sensasional ke Premier League. Dengan Godts dan Torres kini resmi bergabung, persaingan untuk memperebutkan tempat di trisula depan Luis Enrique telah mencapai titik paling panas.
Kemampuan pemain Belgia itu untuk bermain di seluruh lini depan, dipadukan dengan kontribusinya yang luar biasa di Eredivisie musim lalu, saat ia menjadi satu dari hanya tiga pemain yang mencatatkan 15 gol dan 15 assist dalam satu musim sejak 2011, menjadikannya ancaman langsung bagi tatanan yang sudah mapan.
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