Ajax memberi kejutan kepada Mika Godts dengan spanduk bertema PSG di bawah Menara Eiffel setelah transfer besar-besaran

Dalam langkah yang jarang terlihat di pasar transfer modern, Ajax melakukan lebih dari biasanya untuk merayakan kepindahan Godts ke Paris Saint-Germain. Raksasa Belanda itu mengambil alih satu area di tepi Sungai Seine, tepat di bawah bayang-bayang Menara Eiffel, untuk membentangkan spanduk raksasa yang didedikasikan bagi winger berusia 21 tahun tersebut.

Tampilan itu dirancang dengan sangat teliti, menampilkan garis-garis merah, biru, dan putih tradisional yang identik dengan klub Paris tersebut, sebagai jembatan antara masa lalu Godts di Amsterdam dan masa depannya yang bergengsi di ibu kota Prancis.

Gestur besar ini mengikuti rangkaian tribut digital dari tim Eredivisie tersebut, yang dalam 24 jam terakhir membanjiri media sosial dengan cuplikan terbaik dan pesan emosional untuk pemain internasional Belgia itu. "Ajax akan selalu menjadi rumahmu," tulis klub itu dalam satu unggahan, sementara unggahan lainnya mendorongnya untuk "membawa bakatmu ke PSG."



