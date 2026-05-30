Ajax akan menunjuk Michel sebagai manajer baru setelah ia memimpin Girona yang terdegradasi dari La Liga

Klub raksasa Eredivisie, Ajax, dilaporkan hampir menunjuk Michel sebagai manajer baru mereka, dengan proses ini diperkirakan akan segera rampung. Pelatih berusia 50 tahun ini tetap sangat diminati meskipun menjalani musim yang penuh pasang surut di Spanyol, yang pada akhirnya berakhir dengan kekecewaan bagi timnya.

Sementara tim asal Belanda ini berupaya membangun kembali dominasi mereka di liga domestik, mereka telah mengidentifikasi mantan bos Rayo Vallecano tersebut sebagai kandidat ideal untuk memimpin era baru di Amsterdam. Michel telah lama menjadi incaran klub, dan jalan kini terbuka baginya untuk duduk di bangku cadangan di Johan Cruyff Arena.