Ajax akan menunjuk Michel sebagai manajer baru setelah ia memimpin Girona yang terdegradasi dari La Liga
Klub raksasa Eredivisie, Ajax, dilaporkan hampir menunjuk Michel sebagai manajer baru mereka, dengan proses ini diperkirakan akan segera rampung. Pelatih berusia 50 tahun ini tetap sangat diminati meskipun menjalani musim yang penuh pasang surut di Spanyol, yang pada akhirnya berakhir dengan kekecewaan bagi timnya.
Sementara tim asal Belanda ini berupaya membangun kembali dominasi mereka di liga domestik, mereka telah mengidentifikasi mantan bos Rayo Vallecano tersebut sebagai kandidat ideal untuk memimpin era baru di Amsterdam. Michel telah lama menjadi incaran klub, dan jalan kini terbuka baginya untuk duduk di bangku cadangan di Johan Cruyff Arena.
Girona mengonfirmasi kepergian pelatih kelahiran Madrid
Kepindahan ke Amsterdam ini terjadi setelah Girona secara resmi mengonfirmasi bahwa Michel akan meninggalkan klub Catalan tersebut dengan segera. Keputusan ini diambil tak lama setelah klub tersebut terdegradasi dari La Liga musim ini, yang menandai penurunan drastis dari prestasi gemilang mereka pada musim sebelumnya.
Dalam pernyataan resmi, klub mengatakan: “Míchel Sánchez tidak akan melanjutkan kariernya di Girona. Klub ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada pelatih asal Madrid tersebut atas dedikasi, komitmen, dan profesionalisme yang ditunjukkannya dalam memimpin tim utama, serta atas perlakuan yang manusiawi, hangat, dan penuh hormat yang selalu ia tunjukkan kepada para pemain, penggemar, manajemen, dan seluruh pekerja Klub.”
Dari puncak Liga Champions hingga degradasi
Masa jabatan Michel di Catalonia ditandai oleh pasang surut yang ekstrem, yang menarik perhatian dunia sepak bola. Hanya dua musim sebelumnya, ia menjadi arsitek di balik kampanye bersejarah yang membawa Girona lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, dengan menerapkan gaya permainan yang menarik yang membuatnya mendapat pengagum di seluruh benua.
Namun, musim 2025-26 terbukti menjadi rintangan sulit yang tak dapat diatasi sang pelatih. Meskipun ia hengkang setelah tim terdegradasi, Michel tetap mempertahankan reputasinya, karena banyak pengamat mengaitkan kemunduran klub tersebut dengan faktor eksternal, bukan karena kurangnya kecerdasan taktis, sehingga menjadikannya kandidat utama untuk lingkungan bertekanan tinggi di Ajax.
Masa depan yang tidak pasti bagi klub Catalan
Dengan sang pelatih yang kini akan berlabuh di Belanda, Girona harus menghadapi masa rekonstruksi yang berat di kasta kedua sepak bola Spanyol. Klub ini harus mencari pengganti yang mampu menangani perombakan besar-besaran dalam skuad, karena beberapa pemain kunci diperkirakan akan menjadi incaran klub-klub papan atas selama jendela transfer musim panas.
Ajax mengakhiri musim Eredivisie 2025–26 di posisi kelima, yang berarti mereka akan berlaga di Liga Konferensi UEFA musim depan.