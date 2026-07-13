Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
TikTok World CupGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

‘Ajak lebih banyak orang lagi untuk ikut berdiskusi’ - Piala Dunia TikTok: Bagaimana para kreator mengubah cara orang-orang di Amerika Utara menonton sepak bola

FEATURES
Analysis
World Cup

Program “Creator Correspondent” FIFA telah memberikan akses istimewa kepada 30 tokoh TikTok selama Piala Dunia — dan memberikan gambaran tentang bagaimana media sosial sedang mengubah cara peliputan sepak bola di Amerika Utara.

Rachel DeMita diperingatkan bahwa ia mungkin berdiri terlalu dekat dengan gawang. Satu jam sebelum pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, Cristiano Ronaldo sedang melatih tendangan bebas ke arah gawang, memaksa kiper untuk melakukan penyelamatan demi penyelamatan. DeMita berdiri tepat di belakang tiang kanan, sambil memegang ponsel, merekam setiap tendangan—sampai salah satu kiper memintanya untuk berpindah tempat. Satu tendangan yang meleset bisa saja membuat bola meluncur langsung ke arahnya.

Kedekatan dengan aksi di lapangan itulah yang menggambarkan perannya. DeMita, yang lebih dikenal di TikTok sebagai @rademita, adalah salah satu dari 30 kreator yang terpilih sebagai Koresponden Kreator Piala Dunia FIFA 2026. Akses yang mereka miliki mencerminkan turnamen yang berbeda: ringkas, menarik untuk diklik, dan dirancang untuk layar kedua, di mana para kreator terkadang bisa lebih dekat dengan para pemain dan lapangan daripada media tradisional. Dalam banyak hal, ini adalah Piala Dunia media sosial. DeMita dan 29 kreator lainnya hadir di sini sebagai buktinya.

“Yang menarik adalah sepak bola tidak hanya ditonton di TikTok; tetapi juga diikuti secara aktif,” kata Rollo Goldstaub, Kepala Bidang Olahraga Global di TikTok, dalam sebuah email. “Para penggemar merayakan gol, mendiskusikan susunan pemain, berbagi reaksi, mengajarkan keterampilan, mengenang kembali momen-momen ikonik, dan menciptakan tradisi mereka sendiri seputar turnamen ini. Hal itu menciptakan siklus positif di mana antusiasme komunitas membantu menarik lebih banyak orang untuk ikut serta dalam percakapan.”

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    'Situasi mulai berubah'

    Akses ke Piala Dunia bisa jadi sulit didapat. Dan tak diragukan lagi, secara tradisional, memang ada semacam pertentangan antara media cetak dan siaran konvensional, dengan cuplikan berdurasi 60 detik atau kurang yang biasanya digunakan oleh para kreator TikTok. Secara tradisional, kontras tersebut terlihat di ruang pers, pinggir lapangan, dan juga di internet. Namun, belakangan ini, batas-batas tersebut semakin kabur.

    “Situasi sedang berubah, dan kami bahkan melihatnya pada beberapa media besar. Mereka mengamati para kreator untuk melihat apa yang mereka lakukan karena kami memang memiliki pemahaman tidak hanya tentang olahraga itu sendiri, tetapi juga apa yang dikatakan para penggemar, dan saya pikir itulah yang Anda butuhkan,” kata DeMita.

    Hal itu sangat relevan dalam Piala Dunia di Amerika Utara. Olahraga ini masih tergolong niche di dua dari tiga negara tuan rumah, yaitu Kanada dan AS. Bermitra dengan TikTok merupakan langkah strategis bagi FIFA—yang tidak membayar para kreator secara langsung untuk membuat konten. Ingin menarik penggemar baru ke dalam permainan? Berikan mereka sesuatu yang mudah dicerna.

    “Sepak bola sangat visual dan emosional. Sebuah gol spektakuler, penyelamatan luar biasa, atau perayaan yang tak terlupakan dapat menceritakan sebuah kisah lengkap hanya dalam beberapa detik, yang membuatnya secara alami menarik dalam lingkungan konten singkat,” kata Goldstaub.

    Namun yang menarik, analisis yang lebih mendalam juga berhasil menembus pasar.

    “Yang benar-benar mendorong pertumbuhan adalah bahwa orang-orang tidak hanya menonton cuplikan pertandingan. Mereka menonton reaksi, analisis taktik, akses di balik layar, komentar kreator, dan sudut pandang penggemar dari seluruh dunia. Berbagai titik masuk tersebut membuat olahraga ini lebih mudah diakses, terutama bagi penggemar baru atau penggemar kasual,” tambah Goldstaub.

    • Iklan
  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Aku akan membantu menjelaskan apa yang terjadi"

    Wasit sering mendapat kritik tajam di dunia maya. Inilah salah satu kelemahan media sosial. Semua orang punya pendapat, tapi hanya sedikit yang benar-benar memahami apa yang mereka lihat. Dan Piala Dunia kali ini pun tak berbeda. Bukan berarti ada lebih banyak keputusan wasit yang kontroversial di sini. Namun, keputusan-keputusan itulah yang justru memicu lebih banyak perbincangan. Kemarahan pun semakin disorot.

    Itulah yang ingin sedikit diubah oleh David Gerson — pengguna TikTok dengan nama akun refsneedlovetoo. Sebagai wasit berlisensi FIFA, akunnya dibuat untuk menyajikan konten yang menjelaskan berbagai keputusan wasit.

    “Misi platform saya bukanlah untuk meyakinkan orang bahwa wasit selalu benar. Misi platform saya adalah menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung bagi semua orang yang mencintai olahraga indah ini. Anda tahu, sebagian dari kelompok yang paling dekat dengan saya adalah para wasit, tetapi saya pernah menjadi pelatih, pernah menjadi pemain, dan pernah menjadi penonton,” kata Gerson.

    Faktanya, ia menemukan bahwa penjelasan, bukan kemarahan, justru telah menumbuhkan lingkungan yang sedikit lebih positif seputar cara pertandingan ini dinikmati. Lihat saja kolom komentarnya, dan para troll akan ditegur karena membuat masalah menjadi pribadi.

    “Saya tidak pernah menghina. Saya tidak pernah mengatakan hal negatif. Bahkan jika saya tidak setuju dengan pendapat wasit, saya tidak akan menyebut mereka orang jahat. Saya akan membantu menjelaskan apa yang terjadi: ini sudut pandang mereka, ini pertimbangannya, inilah mengapa mereka mungkin mengambil keputusan seperti ini,” kata Gerson. “Saya hanya membantu orang-orang untuk memahami dengan lebih baik.”

    Tentu saja, hal itu juga membuatnya cukup rentan terhadap serangan pribadi. Pada masa-masa awal, situasinya cukup berat. Meskipun ia menerima beberapa pesan langsung (DM) yang memberi semangat, ia juga menerima beberapa pesan yang cukup penuh kebencian.

    “Memang ada seseorang, relatif di awal-awal saya aktif di media sosial, yang mengirim pesan kepada saya, mengatakan bahwa mereka tahu di mana saya tinggal, dan mereka akan menghampiri saya di depan rumah di hadapan keluarga saya, sehingga saya harus membuat beberapa laporan polisi di awal-awal itu,” akunya.

    Namun, saat ini, Gerson sudah berhasil membangun kariernya dengan baik. Dan segalanya jauh lebih positif. Kanal TikTok-nya kini memiliki hampir 400.000 pengikut. Ia telah tiga kali menjadi konsultan untuk Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer). Ia juga telah menanggapi kasus-kasus pelecehan terhadap wasit.

    Di dunia yang penuh dengan para pembenci di media sosial, Gerson cukup kredibel—dan juga seimbang. Dan musim panas ini, dia menghabiskan waktunya dengan pergi ke stadion sambil mengenakan seragam wasit dan menanyakan pendapat para penggemar tentang penjurian. Setiap keputusan kontroversial yang muncul dibahas di salurannya.

    “Beberapa tahun yang lalu, satu tiket Piala Dunia mungkin sudah dianggap sukses. Kini, Anda benar-benar mengubah budaya dalam olahraga ini dan membuat ‘olahraga yang indah’ ini menjadi indah bagi semua orang,” katanya.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Saya berusaha memperlakukan mereka sebagai manusia"

    Cody Nguyen — yang dikenal oleh lebih dari 400.000 pengikutnya sebagai matchday.fc — memulai tiga tahun lalu dengan mengunggah konten provokatif. Ia berusaha ikut serta dalam perbincangan seputar sepak bola dengan segala cara yang bisa dilakukannya. Itu berarti, kadang-kadang, harus bersikap negatif, akunya.

    Namun, seiring berjalannya waktu, penggemar Chelsea ini mulai menyadari bahwa itu bukanlah dirinya. Nguyen adalah sosok yang positif dan memiliki ketertarikan khusus pada kisah-kisah yang menginspirasi. Dan ia menemukan bahwa konten semacam itu cenderung mendapat respons positif. Namun, ia memang selalu memiliki ketertarikan khusus pada seragam sepak bola. Pada 23 Maret, ia mengunggah video tentang seragam kandang Curacao, menjelaskan hubungan antara seragam tersebut dengan warna-warna cerah Willemstad, ibu kota Curacao.

    Video itu meraih banyak penayangan, dan ia menyadari bahwa membuat konten mendalam, namun memadatkannya menjadi kurang dari 90 detik, bisa sangat menarik. Ia kemudian menyusulnya dengan cerita tentang Eloy Room, kiper pemecah rekor Curacao yang mencatatkan 15 penyelamatan dalam pertandingan melawan Ekuador. Video itu pun mendapat respons yang baik.

    “Media arus utama jelas meliput para Messi, Ronaldo, dan pemain-pemain yang didukung oleh banyak humas. Tapi saya hanya suka menceritakan kisah para pemain yang ada di sana. Mereka adalah pahlawan. Mereka sangat ahli dalam bidangnya. Mereka adalah para profesional,” kata Nguyen.

    Sejak saat itu, liputan Piala Dunia-nya semakin meledak. Vozinha yang menjaga gawangnya tetap bersih, Qatar yang meraih satu poin, bahkan ulasan mendalam tentang hubungan bintang USMNT Alex Freeman dengan NFL, semuanya menjadi hit besar.

    Begitu pula dengan liputan di balik layar. Siapa pun bisa membuat konten dari sofa mereka. Nguyen menemukan bahwa menjelaskan seperti apa rasanya mewawancarai atlet terkenal bisa membawa kesuksesan.

    Ironisnya? Dia belum pernah bertemu dengan pesepakbola sebelumnya.

    “Saya mencoba menampilkan sisi kemanusiaan mereka. Anda benar-benar bisa melihat seperti apa mereka sebenarnya, dan seolah-olah orang-orang ini bisa menjadi teman saya di luar dunia sepak bola. Begitulah cara saya mencoba memandang mereka,” kata Nguyen.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Saya merasa bertanggung jawab"

    Gerson dan Nguyen telah lama menjadi pendukung setia sepak bola. Namun, ada juga orang lain di sini yang gaya kontennya dapat diterapkan dari satu cabang olahraga ke cabang lainnya. DeMita adalah contoh yang cukup menarik. Awalnya, DeMita adalah seorang kreator yang fokus pada bola basket—ia pernah bermain olahraga tersebut di perguruan tinggi dan meliput Final NBA—namun ia beralih ke sepak bola menjelang Piala Dunia. Ia sudah tidak asing lagi dengan para pemain ternama. Ia juga cukup sering menonton pertandingan MLS. Namun, ia juga menyadari bahwa gaya kontennya dapat disesuaikan dari satu cabang olahraga ke cabang lainnya. Yang diperlukan hanyalah sedikit penyesuaian.

    “Saya suka menggunakan video narasi yang seru saat saya berada di lapangan. Saya juga sangat memperhatikan penampilan saya. Misalnya, ada banyak perencanaan yang dilakukan untuk itu karena itu adalah sesuatu yang saya sukai—mendapatkan seragam yang berbeda dan bahkan jersey untuk berbagai acara dan hal-hal lain. Jadi, ini benar-benar tentang suara yang autentik,” jelasnya.

    Namun, hal itu juga menuntutnya untuk belajar sedikit berubah. DeMita diberi akses untuk mewawancarai para pemain setelah pertandingan, sesuatu yang relatif baru baginya di dunia sepak bola. Namun, tidak seperti beberapa rekan sebayanya, ia memiliki latar belakang media tradisional. Itu berarti ia hanya perlu melakukan sedikit riset.

    Lebih spesifiknya, ia menyadari bahwa apa pun yang bisa ia dapatkan dari para pemain akan memuaskan hasrat para penggemar akan informasi.

    “Semua pemain ini sangat terkenal, dan mereka bermain di berbagai klub di luar Piala Dunia, sehingga para penggemar mereka terus-menerus mencari konten apa pun yang bisa mereka dapatkan,” jelasnya.

    Dan perpaduan antara suara pribadi dan akses yang relatif jarang didapatkan orang saat ini telah membuat musim panas ini sukses — meskipun ada persepsi bahwa ia masih relatif baru di dunia olahraga ini.

    “Saya menyadari bahwa saya telah diberi akses yang bahkan orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia media selama 50 tahun pun hanya bisa memimpikannya,” katanya. “Saya memahami betapa pentingnya hal itu. Namun di saat yang sama, saya merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa saya menyajikan konten yang benar-benar menyenangkan bagi semua orang yang mengikutinya.”

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'TikTok adalah layar kedua'

    Tentu saja, semua ini menuai beberapa kritik. Ada pandangan bahwa konten berdurasi pendek gagal menangkap esensi sepak bola secara utuh. Merangkum 90 menit—ditambah dua jeda minum—menjadi 90 detik, mungkin mengurangi nilai dari sebuah pertandingan yang paling baik dipahami secara utuh.

    Goldstaub percaya bahwa keduanya bisa berjalan berdampingan.

    “Para penggemar datang ke TikTok karena mereka ingin memperdalam keterikatan mereka dengan olahraga ini, bukan untuk menggantikan pertandingan langsung,” katanya. “Siaran langsung tetap menjadi inti dari pengalaman tersebut. Yang ditambahkan TikTok adalah segala hal di sekitarnya: antisipasi sebelum kickoff, percakapan dan analisis selama pertandingan, serta reaksi dan perayaan setelahnya.

    “Bagi banyak penggemar, TikTok adalah layar kedua yang membuat menonton sepak bola menjadi lebih menarik. Platform ini menciptakan pengalaman bersama dengan teman, kreator, dan pendukung di seluruh dunia, sekaligus memperkenalkan olahraga ini kepada audiens baru.”

    FIFA juga telah berperan, dengan membuat 10 menit pertama setiap pertandingan dapat ditonton secara gratis melalui TikTok sebelum pengguna harus mendaftar untuk menonton di platform lain. Alur tersebut—dari satu platform ke platform lain—bertujuan tidak hanya untuk menarik orang ke dalam olahraga ini, tetapi juga mungkin untuk menangkis kritik tersebut.

    Selain itu, tujuan di sini bukanlah untuk menampilkan cuplikan tendangan salto, penyelamatan, atau momen-momen terbaik. Saluran resmi FIFA sudah melakukan itu. Sebaliknya, ini adalah platform yang memungkinkan terciptanya pertukaran ide.

    “[Para penggemar] berbagi reaksi, mengajarkan keterampilan, mengenang kembali momen-momen ikonik, dan menciptakan tradisi mereka sendiri seputar turnamen ini. Hal itu menciptakan siklus positif di mana antusiasme komunitas membantu menarik lebih banyak orang untuk ikut serta dalam percakapan,” tambah Goldstaub.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Akhir-akhir ini aku semakin dihormati"

    Pada akhirnya, DeMita tidak terkena tendangan bebas. Dia menjauh beberapa kaki, dan malah berhasil mengumpulkan 300.000 penayangan (dan terus bertambah) dari video yang memperlihatkan Ronaldo melepaskan tembakan ke arah kiper.

    Orang lain juga mengalami kesuksesan serupa. Dia, Nguyen, Gerson, dan 27 orang lainnya semuanya melihat saluran mereka berkembang musim panas ini. Mereka tidak dibayar oleh FIFA per video. Ini bukanlah usaha yang menghasilkan uang besar-besaran.

    Sebaliknya, mereka diberi tanggung jawab baru yang sebenarnya sudah tak terhindarkan. Piala Dunia yang diwarnai media sosial pasti akan memiliki para penentangnya. Dan kaum tradisionalis mungkin tidak sepenuhnya terpikat. Namun, kekuatan platform ini, ketika dimanfaatkan dengan baik, sangat jelas terlihat. Mungkin ini hanyalah babak baru dalam konten sepak bola.

    Mungkin itu bukanlah hal yang buruk.

    “Saya adalah salah satu pionir di bidang ini. Saya sudah seperti menguasai internet selama sekitar 10 tahun terakhir,” kata DeMita. “Dan saya merasa belakangan ini saya semakin dihormati.”