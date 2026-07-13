Wasit sering mendapat kritik tajam di dunia maya. Inilah salah satu kelemahan media sosial. Semua orang punya pendapat, tapi hanya sedikit yang benar-benar memahami apa yang mereka lihat. Dan Piala Dunia kali ini pun tak berbeda. Bukan berarti ada lebih banyak keputusan wasit yang kontroversial di sini. Namun, keputusan-keputusan itulah yang justru memicu lebih banyak perbincangan. Kemarahan pun semakin disorot.

Itulah yang ingin sedikit diubah oleh David Gerson — pengguna TikTok dengan nama akun refsneedlovetoo. Sebagai wasit berlisensi FIFA, akunnya dibuat untuk menyajikan konten yang menjelaskan berbagai keputusan wasit.

“Misi platform saya bukanlah untuk meyakinkan orang bahwa wasit selalu benar. Misi platform saya adalah menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung bagi semua orang yang mencintai olahraga indah ini. Anda tahu, sebagian dari kelompok yang paling dekat dengan saya adalah para wasit, tetapi saya pernah menjadi pelatih, pernah menjadi pemain, dan pernah menjadi penonton,” kata Gerson.

Faktanya, ia menemukan bahwa penjelasan, bukan kemarahan, justru telah menumbuhkan lingkungan yang sedikit lebih positif seputar cara pertandingan ini dinikmati. Lihat saja kolom komentarnya, dan para troll akan ditegur karena membuat masalah menjadi pribadi.

“Saya tidak pernah menghina. Saya tidak pernah mengatakan hal negatif. Bahkan jika saya tidak setuju dengan pendapat wasit, saya tidak akan menyebut mereka orang jahat. Saya akan membantu menjelaskan apa yang terjadi: ini sudut pandang mereka, ini pertimbangannya, inilah mengapa mereka mungkin mengambil keputusan seperti ini,” kata Gerson. “Saya hanya membantu orang-orang untuk memahami dengan lebih baik.”

Tentu saja, hal itu juga membuatnya cukup rentan terhadap serangan pribadi. Pada masa-masa awal, situasinya cukup berat. Meskipun ia menerima beberapa pesan langsung (DM) yang memberi semangat, ia juga menerima beberapa pesan yang cukup penuh kebencian.

“Memang ada seseorang, relatif di awal-awal saya aktif di media sosial, yang mengirim pesan kepada saya, mengatakan bahwa mereka tahu di mana saya tinggal, dan mereka akan menghampiri saya di depan rumah di hadapan keluarga saya, sehingga saya harus membuat beberapa laporan polisi di awal-awal itu,” akunya.

Namun, saat ini, Gerson sudah berhasil membangun kariernya dengan baik. Dan segalanya jauh lebih positif. Kanal TikTok-nya kini memiliki hampir 400.000 pengikut. Ia telah tiga kali menjadi konsultan untuk Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer). Ia juga telah menanggapi kasus-kasus pelecehan terhadap wasit.

Di dunia yang penuh dengan para pembenci di media sosial, Gerson cukup kredibel—dan juga seimbang. Dan musim panas ini, dia menghabiskan waktunya dengan pergi ke stadion sambil mengenakan seragam wasit dan menanyakan pendapat para penggemar tentang penjurian. Setiap keputusan kontroversial yang muncul dibahas di salurannya.

“Beberapa tahun yang lalu, satu tiket Piala Dunia mungkin sudah dianggap sukses. Kini, Anda benar-benar mengubah budaya dalam olahraga ini dan membuat ‘olahraga yang indah’ ini menjadi indah bagi semua orang,” katanya.