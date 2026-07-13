Rachel DeMita diperingatkan bahwa ia mungkin berdiri terlalu dekat dengan gawang. Satu jam sebelum pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, Cristiano Ronaldo sedang melatih tendangan bebas ke arah gawang, memaksa kiper untuk melakukan penyelamatan demi penyelamatan. DeMita berdiri tepat di belakang tiang kanan, sambil memegang ponsel, merekam setiap tendangan—sampai salah satu kiper memintanya untuk berpindah tempat. Satu tendangan yang meleset bisa saja membuat bola meluncur langsung ke arahnya.
Kedekatan dengan aksi di lapangan itulah yang menggambarkan perannya. DeMita, yang lebih dikenal di TikTok sebagai @rademita, adalah salah satu dari 30 kreator yang terpilih sebagai Koresponden Kreator Piala Dunia FIFA 2026. Akses yang mereka miliki mencerminkan turnamen yang berbeda: ringkas, menarik untuk diklik, dan dirancang untuk layar kedua, di mana para kreator terkadang bisa lebih dekat dengan para pemain dan lapangan daripada media tradisional. Dalam banyak hal, ini adalah Piala Dunia media sosial. DeMita dan 29 kreator lainnya hadir di sini sebagai buktinya.
“Yang menarik adalah sepak bola tidak hanya ditonton di TikTok; tetapi juga diikuti secara aktif,” kata Rollo Goldstaub, Kepala Bidang Olahraga Global di TikTok, dalam sebuah email. “Para penggemar merayakan gol, mendiskusikan susunan pemain, berbagi reaksi, mengajarkan keterampilan, mengenang kembali momen-momen ikonik, dan menciptakan tradisi mereka sendiri seputar turnamen ini. Hal itu menciptakan siklus positif di mana antusiasme komunitas membantu menarik lebih banyak orang untuk ikut serta dalam percakapan.”