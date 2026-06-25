Selama 18 pertandingan, pelatih asal Prancis berusia 39 tahun itu menjabat sebagai pelatih kepala pada musim lalu. Awalnya ia memulai kariernya sebagai asisten pelatih, dan ia akan segera kembali mengemban tugas tersebut. Namun, untuk itu Anderlecht harus terlebih dahulu mencari pelatih baru — dan proses pencarian tersebut saat ini masih berlarut-larut.

Klub ternama ini baru saja melewati musim yang mengecewakan. Harapan untuk lolos ke fase grup kompetisi Eropa pun pupus sejak awal. Di babak kedua kualifikasi Liga Europa, mereka kalah dalam adu penalti melawan Häcken, kemudian tersingkir di babak playoff Liga Konferensi Eropa oleh AEK Athena. Di liga domestik, mereka akhirnya finis di peringkat keempat, yang berarti mereka kembali harus menjalani babak kedua kualifikasi Liga Europa. Pada 23 Juli, mereka akan menghadapi Hammarby, finalis Piala Swedia dan runner-up liga, di sana.

Anderlecht juga sempat menjadi finalis Piala, namun mereka kalah dalam pertandingan final melawan juara Union Saint-Gilloise setelah perpanjangan waktu. Dengan demikian, Anderlecht telah menanti gelar juara sejak 2017. Gelar liga terakhir mereka diraih pada tahun itu, sedangkan untuk gelar Piala terakhir, mereka bahkan harus menelusuri kembali hingga tahun 2008.