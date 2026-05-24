AFP
Air mata Piala Dunia! Neymar ‘menangis sepanjang malam’ sementara istrinya, Bruna Biancardi, tertidur setelah ia dipanggil kembali ke skuad Brasil dalam suasana yang penuh emosi
Malam yang penuh emosi bagi sang bintang
Dalam sebuah acara promosi yang digelar di São Paulo, Neymar membagikan kisah pribadi tentang reaksinya saat mengetahui daftar akhir pemain yang terpilih. Penyerang tersebut mengaku butuh waktu cukup lama untuk menyadari hal itu, dan dampak emosionalnya membuatnya terjaga berjam-jam, merenungkan perjalanan berat yang dilaluinya untuk bisa kembali masuk dalam daftar pemain terpilih.
"Saya tidur sekitar pukul 06.30 atau 07.00 pagi, sambil menonton semua video. Saya tidak bisa berhenti menangis sepanjang malam. Saya berada di sana bersama istri dan anak-anak perempuan saya, tidur di ranjang yang sama. Mereka tertidur, sementara saya menangis sambil menonton setiap video, karena itu tidak mudah," kata Neymar, menceritakan malam tanpa tidur dan penuh emosi yang ia lalui bersama Bruna Biancardi dan anak-anak mereka.
- AFP
Mengatasi tantangan dan beban seragam
Mewakili Brasil di Piala Dunia lagi memiliki makna simbolis yang sangat besar bagi sang pemain, terutama setelah berbagai tantangan fisik dan ketidakpastian yang mengiringi kariernya dalam beberapa tahun terakhir. Neymar tidak menyembunyikan bahwa proses pemulihannya memang menyakitkan, namun sangat memuaskan mengingat tujuan yang telah dicapai.
"Itu sulit, itu berat, tapi pada akhirnya itu sepadan. Itu sepadan untuk merasakan kasih sayang ini, emosi ini, perasaan menjadi orang Brasil dan mewakili setiap dari kalian di Piala Dunia," kata sang penyerang.
Janji untuk memberikan dedikasi penuh di Piala Dunia
Dengan fokusnya yang kini sepenuhnya tertuju pada persiapan fisik dan teknis, Neymar mengucapkan terima kasih kepada jutaan penggemarnya yang telah mendukungnya. Ia memandang pemanggilan ini sebagai salah satu momen paling berarti dalam hidupnya, dan berjanji akan menghargai kesempatan yang diberikan kepadanya oleh pelatih asal Italia yang memimpin tim Selecao.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Brasil atas dukungan, dorongan, dan reaksi mereka yang luar biasa. Ini akan menjadi hari yang sangat istimewa, yang akan saya kenang sepanjang sisa hidup saya," tutup sang bintang.
- Daily Star
Cedera menghambat langkah bintang andalan Selecao
Namun, Brasil harus bersabar untuk mengetahui apakah Neymar bisa tampil dalam laga-laga persiapan terakhir menjelang Piala Dunia. Penyerang veteran ini tetap menjadi sosok sentral bagi negaranya, namun cedera fisik terbaru ini telah membayangi persiapan tim menjelang turnamen. Neymar mengalami edema yang menyebabkan pembengkakan di betis kanannya saat kekalahan 3-0 dari Coritiba pada Minggu lalu. Meskipun ia telah bekerja keras untuk menjaga kebugarannya sejak kembali ke kompetisi domestik Brasil, waktu terjadinya masalah otot ini jauh dari ideal menjelang ajang bergengsi dunia tersebut.