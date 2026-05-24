Dalam sebuah acara promosi yang digelar di São Paulo, Neymar membagikan kisah pribadi tentang reaksinya saat mengetahui daftar akhir pemain yang terpilih. Penyerang tersebut mengaku butuh waktu cukup lama untuk menyadari hal itu, dan dampak emosionalnya membuatnya terjaga berjam-jam, merenungkan perjalanan berat yang dilaluinya untuk bisa kembali masuk dalam daftar pemain terpilih.

"Saya tidur sekitar pukul 06.30 atau 07.00 pagi, sambil menonton semua video. Saya tidak bisa berhenti menangis sepanjang malam. Saya berada di sana bersama istri dan anak-anak perempuan saya, tidur di ranjang yang sama. Mereka tertidur, sementara saya menangis sambil menonton setiap video, karena itu tidak mudah," kata Neymar, menceritakan malam tanpa tidur dan penuh emosi yang ia lalui bersama Bruna Biancardi dan anak-anak mereka.