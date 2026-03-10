Air mata pahit Alphonso Davies: Cedera mengejutkan merusak perayaan FC Bayern melawan Atalanta Bergamo

Pada menit ke-70, Davies tiba-tiba berlutut di garis tengah dan menutupi wajahnya dengan jersey. Sementara rekan-rekannya mencoba menghiburnya, air mata sudah mengalir. Setidaknya dia masih bisa meninggalkan lapangan dengan sendirinya. Diagnosisnya belum keluar, tapi direktur olahraga Max Eberl bilang kalau itu "masalah otot". Eberl juga ngerti banget sama reaksi si pemain Kanada yang sedih.

"Bagi setiap atlet yang baru pulih dari cedera yang sangat lama - Anda berjuang untuk kembali dan kemudian kembali mengalami kemunduran - hal ini sangat membuat frustrasi. Tim ini luar biasa dalam mendukungnya. Dan kami akan mendukungnya lagi. Kami akan mendukungnya karena kami akan membutuhkannya sampai akhir musim," kata Eberl. Sementara itu, Joshua Kimmich berharap cedera tersebut "tidak terlalu parah": "Hal itu merugikan kami musim lalu. Hal itu tidak boleh terjadi musim ini."