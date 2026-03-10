Goal.com
Air mata pahit Alphonso Davies: Cedera mengejutkan merusak perayaan FC Bayern melawan Atalanta Bergamo

Alphonso Davies tampaknya kembali mengalami cedera serius dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta Bergamo. Bek kiri FC Bayern München itu meninggalkan lapangan dengan menangis.

Pada menit ke-70, Davies tiba-tiba berlutut di garis tengah dan menutupi wajahnya dengan jersey. Sementara rekan-rekannya mencoba menghiburnya, air mata sudah mengalir. Setidaknya dia masih bisa meninggalkan lapangan dengan sendirinya. Diagnosisnya belum keluar, tapi direktur olahraga Max Eberl bilang kalau itu "masalah otot". Eberl juga ngerti banget sama reaksi si pemain Kanada yang sedih.

"Bagi setiap atlet yang baru pulih dari cedera yang sangat lama - Anda berjuang untuk kembali dan kemudian kembali mengalami kemunduran - hal ini sangat membuat frustrasi. Tim ini luar biasa dalam mendukungnya. Dan kami akan mendukungnya lagi. Kami akan mendukungnya karena kami akan membutuhkannya sampai akhir musim," kata Eberl. Sementara itu, Joshua Kimmich berharap cedera tersebut "tidak terlalu parah": "Hal itu merugikan kami musim lalu. Hal itu tidak boleh terjadi musim ini."

  • Apa yang terjadi? Tak lama setelah Jamal Musiala mencetak gol ke-6, Davies mengalami cedera otot saat berlari mundur tanpa ada kontak dengan lawan. Setidaknya itulah yang terlihat dari tayangan televisi. Pemain asal Kanada itu langsung memberi tanda kepada bangku cadangan bahwa ia tidak bisa melanjutkan permainan. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya terjatuh ke tanah. 

    Davies mengalami robekan otot di paha kanan belakang pada akhir Februari dalam pertandingan Bundesliga melawan Eintracht Frankfurt (3-2). Sangat mungkin bahwa ia kembali mengalami cedera di tempat yang sama. 

    Baru pada akhir tahun lalu, pemain berusia 25 tahun itu pulih dari cedera ligamen silang yang dideritanya pada Maret 2025 - tak lama setelah perpanjangan kontraknya hingga 2030, yang didahului oleh negosiasi yang alot. 

  • Davies yang kurang beruntung baru dimasukkan sebagai pemain pengganti setelah jeda.

    Yang paling menyakitkan: Davies masuk menggantikan Konrad Laimer yang mendapat kartu kuning di Bergamo setelah jeda dengan skor 3-0. Kurang dari 30 menit kemudian, hari kerjanya sudah berakhir. Untuk menambah kesedihan, Jamal Musiala yang masuk sebagai pengganti juga harus keluar lapangan lebih awal. 

    Termasuk penampilan singkatnya melawan Atalanta, Davies telah bermain 13 kali di musim ini. Dia berhasil mencetak satu assist. 

