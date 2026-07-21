Air mata Lionel Messi setelah final Piala Dunia menggambarkan ikatan yang terlambat terjalin namun indah yang ditemukan ikon Argentina itu dengan tanah airnya

Selalu patut diingat bahwa segalanya bisa saja berjalan sangat berbeda bagi Messi, dan tentu saja bagi dunia sepak bola secara keseluruhan; dalam garis waktu alternatif, karier internasionalnya sudah berakhir satu dekade lalu.

Argentina bertekad menjadikan mantan penyerang Barcelona itu sebagai titik fokus tim setelah ia muncul sebagai superstar sejati pada akhir dekade 2000-an, namun pada awalnya ia tak mampu tampil maksimal di panggung terbesar. Messi gagal mencetak gol baik di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan maupun Copa America 2011, saat Albiceleste harus tersingkir secara mengecewakan di babak perempat final pada kedua kesempatan tersebut.

Hal itu menjadi pertanda masa tergelap dalam karier internasional La Pulga, karena ia kemudian gagal meraih gelar dalam tiga final berturut-turut setelah menjadi kapten pada usia 24 tahun — rentetan kekalahan yang mendorongnya untuk mengumumkan pengunduran diri dari tim nasional.

Pertama, kekalahan di babak perpanjangan waktu melawan Jerman di final Piala Dunia 2014, disusul kekalahan mengejutkan dari Chili di final Copa America 2015. Kekecewaan lebih lanjut akibat kekalahan dari lawan yang sama di panggung yang sama pada tahun berikutnya tampaknya membuat Messi mencapai titik puncaknya.

Namun, pengunduran diri Messi dari tim nasional pada 2016 hanya berlangsung kurang dari dua bulan, karena ia secara dramatis membatalkan keputusannya tersebut, dengan mengatakan saat itu: “Kita perlu memperbaiki banyak hal dalam sepak bola Argentina, tetapi saya lebih memilih melakukannya dari dalam dan bukan mengkritik dari luar.”

Ia membantu membawa negaranya ke Piala Dunia 2018, dan meskipun kekecewaan lain menanti di sana, penunjukan Scaloni — awalnya sebagai pelatih sementara — setelah tersingkir di babak 16 besar terbukti menjadi titik balik yang sangat penting.