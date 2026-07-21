Air mata Lionel Messi setelah final Piala Dunia menggambarkan ikatan yang terlambat terjalin namun indah yang ditemukan ikon Argentina itu dengan tanah airnya

Untuk kali ini, Messi hanya berperan sekunder, sementara rekan-rekan setimnya menerapkan pendekatan yang sangat mengandalkan kekuatan fisik dalam upaya yang gagal untuk mengguncang La Roja, alih-alih mencoba memanfaatkan kelebihannya. Mengingat kekalahan tersebut, serta sifatnya, ini tak diragukan lagi akan menjadi akhir yang menyedihkan bagi simbiosis yang luar biasa istimewa antara pemain dan negaranya; namun, dalam konteks yang lebih luas mengenai apa yang telah dicapai Messi selama dua dekade mengenakan seragam Albiceleste, kesedihan itu akan segera terlupakan.
Karier internasional sang veteran ini merupakan bukti ketekunan — sesuatu yang telah diwujudkan oleh skuad asuhan Lionel Scaloni selama delapan tahun di bawah kepemimpinannya. Messi nyaris mengakhiri kariernya sebagai pemain Argentina satu dekade lalu, namun alih-alih itu, ia justru bangkit dari titik terendah tersebut untuk mengangkat ketiga gelar bergengsi yang diraihnya bagi negaranya setelah berusia 34 tahun.
Kekalahan di final hari Minggu sangat menyakitkan baginya; Messi menggambarkan rasa sakit akibat hasil tersebut sebagai “luar biasa, dan akan butuh waktu bagi luka ini untuk sembuh”, namun apa pun yang ia putuskan untuk dilakukan selanjutnya, ia dapat menemukan penghiburan dalam kenyataan bahwa warisannya telah terjamin sejak lama. Ia sendiri mengatakannya dengan tepat menjelang turnamen ini: “Saya sudah menyelesaikan permainan saya di Piala Dunia terakhir di Qatar.”