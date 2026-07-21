Goal.com
Live
Lionel Messi Argentina GFXGOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Air mata Lionel Messi setelah final Piala Dunia menggambarkan ikatan yang terlambat terjalin namun indah yang ditemukan ikon Argentina itu dengan tanah airnya

Analysis
Argentina
L. Messi
World Cup

Terdapat perasaan bahwa kita sedang menanti hal yang tak terelakkan setelah Argentina dikalahkan oleh Spanyol di final Piala Dunia 2026. Air mata yang mengalir di pipi Lionel Messi setelah peluit akhir dibunyikan di New Jersey mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan segera mengakhiri karier internasionalnya yang gemilang, setelah berhasil membawa negaranya melaju jauh di turnamen di Amerika Utara pada usia 39 tahun.

Untuk kali ini, Messi hanya berperan sekunder, sementara rekan-rekan setimnya menerapkan pendekatan yang sangat mengandalkan kekuatan fisik dalam upaya yang gagal untuk mengguncang La Roja, alih-alih mencoba memanfaatkan kelebihannya. Mengingat kekalahan tersebut, serta sifatnya, ini tak diragukan lagi akan menjadi akhir yang menyedihkan bagi simbiosis yang luar biasa istimewa antara pemain dan negaranya; namun, dalam konteks yang lebih luas mengenai apa yang telah dicapai Messi selama dua dekade mengenakan seragam Albiceleste, kesedihan itu akan segera terlupakan.

Karier internasional sang veteran ini merupakan bukti ketekunan — sesuatu yang telah diwujudkan oleh skuad asuhan Lionel Scaloni selama delapan tahun di bawah kepemimpinannya. Messi nyaris mengakhiri kariernya sebagai pemain Argentina satu dekade lalu, namun alih-alih itu, ia justru bangkit dari titik terendah tersebut untuk mengangkat ketiga gelar bergengsi yang diraihnya bagi negaranya setelah berusia 34 tahun.

Kekalahan di final hari Minggu sangat menyakitkan baginya; Messi menggambarkan rasa sakit akibat hasil tersebut sebagai “luar biasa, dan akan butuh waktu bagi luka ini untuk sembuh”, namun apa pun yang ia putuskan untuk dilakukan selanjutnya, ia dapat menemukan penghiburan dalam kenyataan bahwa warisannya telah terjamin sejak lama. Ia sendiri mengatakannya dengan tepat menjelang turnamen ini: “Saya sudah menyelesaikan permainan saya di Piala Dunia terakhir di Qatar.”

  • Argentina v Chile: Championship - Copa America CentenarioGetty Images Sport

    Karier yang penuh gejolak

    Selalu patut diingat bahwa segalanya bisa saja berjalan sangat berbeda bagi Messi, dan tentu saja bagi dunia sepak bola secara keseluruhan; dalam garis waktu alternatif, karier internasionalnya sudah berakhir satu dekade lalu.

    Argentina bertekad menjadikan mantan penyerang Barcelona itu sebagai titik fokus tim setelah ia muncul sebagai superstar sejati pada akhir dekade 2000-an, namun pada awalnya ia tak mampu tampil maksimal di panggung terbesar. Messi gagal mencetak gol baik di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan maupun Copa America 2011, saat Albiceleste harus tersingkir secara mengecewakan di babak perempat final pada kedua kesempatan tersebut.

    Hal itu menjadi pertanda masa tergelap dalam karier internasional La Pulga, karena ia kemudian gagal meraih gelar dalam tiga final berturut-turut setelah menjadi kapten pada usia 24 tahun — rentetan kekalahan yang mendorongnya untuk mengumumkan pengunduran diri dari tim nasional.

    Pertama, kekalahan di babak perpanjangan waktu melawan Jerman di final Piala Dunia 2014, disusul kekalahan mengejutkan dari Chili di final Copa America 2015. Kekecewaan lebih lanjut akibat kekalahan dari lawan yang sama di panggung yang sama pada tahun berikutnya tampaknya membuat Messi mencapai titik puncaknya.

    Namun, pengunduran diri Messi dari tim nasional pada 2016 hanya berlangsung kurang dari dua bulan, karena ia secara dramatis membatalkan keputusannya tersebut, dengan mengatakan saat itu: “Kita perlu memperbaiki banyak hal dalam sepak bola Argentina, tetapi saya lebih memilih melakukannya dari dalam dan bukan mengkritik dari luar.”

    Ia membantu membawa negaranya ke Piala Dunia 2018, dan meskipun kekecewaan lain menanti di sana, penunjukan Scaloni — awalnya sebagai pelatih sementara — setelah tersingkir di babak 16 besar terbukti menjadi titik balik yang sangat penting.

    • Iklan
  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Ikatan yang tak terpatahkan

    Memang, perubahan hati Messi dan kedatangan Scaloni di bangku cadangan tak diragukan lagi merupakan dua momen paling penting dalam sejarah sepak bola modern Argentina.

    Perubahan ini terjadi secara bertahap, di mana penunjukan manajer tersebut awalnya sangat tidak populer di beberapa kalangan dan ia pun mendapat sorotan tajam setelah kegagalan merebut gelar Copa America 2019. Namun, selama beberapa tahun berikutnya, Scaloni berhasil membalikkan opini publik dan mengubah tim yang kurang berprestasi menjadi kekuatan yang tak terbendung—yang nilainya melebihi jumlah individu-individu di dalamnya—sebagian besar berkat kehadiran Messi di lini serang.

    Kata-kata Scaloni sendiri cukup merangkum pendekatan suksesnya: "Sepak bola adalah soal hati, insting, dan pantang menyerah."

    Rangkaian 36 kemenangan beruntun itu menandai berakhirnya penantian Argentina selama 28 tahun untuk meraih trofi besar di Copa America 2021, saat pasukan Scaloni mengalahkan rival abadi mereka, Brasil, di final. Messi, tentu saja, tampil dalam performa terbaiknya, membawa negaranya meraih kemenangan dengan berperan dalam 75 persen gol timnya di turnamen tersebut, pada usia 34 tahun.

    Messi dan Argentina membawa momentum tersebut ke Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana mereka secara dramatis mengalahkan Prancis melalui adu penalti untuk mengangkat trofi tersebut untuk pertama kalinya dalam 36 tahun, meskipun awal perjalanan mereka menuju kejayaan tidak mulus karena sempat dikalahkan oleh Arab Saudi. La Pulga tak terelakkan berperan penting dalam kesuksesan tersebut, mencatatkan 10 kontribusi gol dan mencetak dua gol di final untuk mengukuhkan statusnya sebagai pesepakbola terhebat sepanjang masa.

    Ini adalah kisah kebangkitan yang luar biasa, di mana Messi beralih dari pensiun menjadi juara dunia dan 'menyempurnakan sepak bola' dalam waktu enam tahun. Perubahan haluan yang luar biasa itu memperkuat ikatan yang tak terpatahkan dengan tim nasional dan para penggemar mereka di seluruh dunia.

  • FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVAFP

    Awal dari akhir

    Namun, meskipun Argentina akan melanjutkan rentetan kemenangan mereka dengan mempertahankan gelar Copa América pada 2024, selalu ada kekhawatiran bahwa mereka mungkin akan kesulitan mempertahankan gelar Piala Dunia mereka karena skuad tersebut belum benar-benar berkembang selama tiga setengah tahun terakhir, dengan banyak pemain senior dari skuad 2022 yang masih bermain, dan penampilan pra-turnamen mereka pun belum terlalu menjanjikan.

    Messi juga berulang kali menimbulkan keraguan mengenai keterlibatannya dalam edisi 2026 di tengah kekhawatiran atas daya tahan fisiknya sendiri dalam menghadapi tuntutan mempertahankan gelar di wilayah yang sangat luas mencakup tiga negara di Amerika Utara. Baru-baru ini pada bulan Maret, Scaloni mengakui bahwa bintang Inter Miami tersebut masih belum memutuskan partisipasinya setelah serangkaian cedera ringan yang dialaminya dalam beberapa tahun terakhir.

    Tentu saja, penyerang ikonik tersebut pada akhirnya masuk dalam skuad Argentina untuk turnamen tersebut, memberikan segalanya untuk negaranya dalam apa yang hampir pasti menjadi penampilan terakhirnya dalam perjalanan tak terduga menuju final lagi, mencetak delapan gol dan memberikan empat assist saat ia berperan dalam persaingan Sepatu Emas yang tak terlupakan.

    Messi berulang kali membawa timnya melewati rintangan saat sang juara bertahan terus-menerus terancam tersingkir lebih awal. Namun, di final, prestasinya sendiri tidak cukup.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Berjuang sampai akhir

    Prestasi Messi di Piala Dunia dan warisan sepak bolanya telah terukir jauh sebelum pertandingan hari Minggu di New Jersey, dan itu justru baik-baik saja, karena rekan-rekan setimnya justru menjadikan pertandingan itu tak terlupakan—namun karena alasan yang salah. Gaya bermain Albiceleste yang sangat kasar dan kasar membuat mereka tak terbantahkan menjadi tokoh antagonis dalam pertandingan ini, dan hal itulah yang pada akhirnya menjadi penyebab kekalahan mereka.

    Di tengah berbagai insiden lain, Enzo Fernandez pantas menerima kartu kuning kedua pada masa tambahan waktu di akhir 90 menit setelah menabrak Pau Cubarsi, sehingga membuat juara bertahan harus bermain dengan 10 orang selama babak perpanjangan waktu, dan mereka tidak mampu mempertahankan keunggulan. Gol Ferran Torres pada menit ke-106 pada akhirnya menjadi penentu kemenangan bagi timnya, dan pada kesempatan ini, tidak ada aksi luar biasa dari Messi untuk menyelamatkan situasi.

    Untuk sekali ini, ikon tim mereka hanyalah penonton belaka — terpinggirkan sepanjang pertandingan karena rekan-rekannya lebih fokus melakukan pelanggaran demi pelanggaran, alih-alih berusaha menguasai bola dan mendominasi penguasaan bola seperti yang selama ini berhasil menciptakan ruang baginya sepanjang turnamen.

    Fakta bahwa justru Messi, di antara semua orang, menjadi bagian dari lini serang yang tak mampu melepaskan satu tembakan pun dalam waktu normal—menciptakan sejarah yang tak diinginkan sebagai tim pertama yang gagal melakukannya dalam final Piala Dunia sejak pencatatan dimulai pada 1966—sungguh berbicara banyak. Upaya pertama Messi dan Argentina ke gawang lawan baru terjadi pada menit ke-117.

    Jika hal ini bisa menjadi penghiburan bagi sang legenda, ketika kita menengok kembali pertandingan ini, kita tidak akan mengingatnya sebagai pertandingan terakhir Messi atau karena penampilannya yang kurang efektif, melainkan sebagai hari ketika filosofi sepak bola Spanyol berhasil mengungguli taktik Argentina yang terlalu agresif di panggung terbesar.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Pergi tanpa pamit

    Di dalam Stadion New York/New Jersey setelah pertandingan, para jurnalis yang menunggu pasti mengantisipasi pengumuman yang berpotensi menggemparkan dari Messi pasca kekalahan yang menyakitkan di final Piala Dunia—yang oleh banyak orang dianggap sebagai penampilan terakhirnya—namun wawancara itu tak pernah terjadi, begitu pula kabar terbaru dari pihak mana pun.

    Sebaliknya, pemain berusia 39 tahun itu dilaporkan memimpin rekan-rekan setimnya dengan diam melewati zona campuran dan melewati para jurnalis yang berkumpul di sana dengan penuh harapan dua jam setelah pertandingan usai, mengabaikan kewajiban media mereka dan justru membiarkan masa depan kapten mereka di tim nasional tetap diselimuti ketidakpastian. Namun, Scaloni berhenti sejenak, menjelaskan kepada para wartawan: "Para pemain tidak dalam mood untuk berbicara saat ini, dan itu wajar."

    Skuad Argentina meninggalkan New York pada dini hari Senin dan dijadwalkan tiba kembali di Buenos Aires pada sore hari yang sama. Kejelasan lebih lanjut mengenai kelanjutan karier Messi bersama tim nasional pasti akan menyusul, mengingat pernyataan awalnya di media sosial tidak memberikan petunjuk apa pun.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Akhir dari sebuah era

    Dalam konferensi pers pasca-pertandingan, Scaloni yang seperti biasa tampak emosional itu, tak heran, enggan berkomentar secara pasti mengenai masa depan bintang dan kapten tim Argentina tersebut.

    "Dia berusia 39 tahun, sungguh luar biasa," kata sang manajer. "Tidak ada hal baru yang bisa saya sampaikan. Sudah sangat jelas bahwa dia akan terus bermain sampai dia sendiri memutuskan untuk berhenti. Seluruh tim kami mendukungnya dan saya harap semua orang bangga dengan pencapaiannya karena dia adalah pemain terbaik yang pernah ada di lapangan."

    Namun, tampaknya kekalahan di final akan menandai berakhirnya sebuah era, dengan Scaloni yang sambil meneteskan air mata menegaskan bahwa akan “rumit” baginya dan stafnya untuk melanjutkan peran mereka.

    "Sungguh suatu kebanggaan bisa berada di sini; saya bahkan tidak pernah membayangkannya. Jika presiden ingin saya tetap di sini hingga Desember, saya akan tetap di sini, tetapi setelah itu, saya melihatnya sebagai hal yang rumit," katanya. "Untuk melanjutkan, kami membutuhkan banyak hal. Kami perlu memulai dari awal. Kami perlu membentuk tim seperti ini, yang sulit untuk dibentuk kembali. Ini menyakitkan hati saya. Saya minta maaf."

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    Warisan telah terjamin

    Sambil menanti kabar terbaru mengenai langkah Messi selanjutnya, sang pemain, Argentina, dan para pecinta sepak bola di seluruh dunia pasti akan bersyukur bahwa pertandingan ini bukanlah laga yang akan menentukan kariernya yang gemilang dan penuh kejayaan. Sebaliknya, pertandingan ini akan dikenang sebagai momen di mana rekan-rekan senegaranya yang setia justru mengecewakannya dengan kartu merah tersebut.

    Apa pun yang akan terjadi di masa depan baginya di panggung internasional maupun di luar itu, warisan Messi sudah benar-benar terjamin berkat prestasinya di level klub dan, tentu saja, kemenangan bersejarah di Piala Dunia 2022 — dan tak ada yang bisa mengubah hal itu kini.

    Hanya Messi yang tahu apakah air mata yang mengalir di wajahnya setelah medali perak digantungkan di lehernya itu disebabkan oleh kesadaran bahwa kisah indahnya bersama Albiceleste akhirnya berakhir, atau sekadar rasa sakit akibat kekalahan. Namun, seharusnya hal itu memberinya sedikit penghiburan bahwa ia telah ‘menyempurnakan sepak bola’, dan kesuksesan lain di panggung terbesar olahraga ini hanyalah bonus yang berarti.