Air mata, kengerian, dan kebingungan: Cedera mengerikan membayangi pertandingan Kanada melawan Qatar di Piala Dunia

Semua pemain langsung bereaksi dengan kaget, memanggil petugas medis sambil berteriak dalam kegemparan dan kebingungan. Pelaku yang malang itu pun menundukkan wajahnya ke dalam jersey. Awalnya ia hanya mendapat kartu kuning, namun setelah pemeriksaan singkat melalui VAR—yang tidak ditayangkan di televisi karena insiden fatal tersebut—ia pun mendapat kartu merah.

Selama perawatan, rekan-rekan setim Kone dari Kanada membentuk setengah lingkaran sebagai pelindung pandangan, dan bintang penyerang Jonathan David meneteskan air mata, sementara Madibo yang tampak benar-benar kebingungan pun meninggalkan lapangan. Di hadapan penonton tuan rumah Kanada yang bersorak gembira, Kone bangkit dari tandu saat dibawa keluar stadion, dan dengan penuh gestur memberi isyarat kepada para penggemar bahwa semuanya baik-baik saja—meskipun hal itu tampaknya tidak mungkin. Gelandang tengah yang baru saja pindah dari Olympique Marseille ke US Sassuolo pada bulan Februari dengan nilai transfer sepuluh juta euro ini, akan absen selama berbulan-bulan.

Di luar jangkauan kamera, terjadi pula sebuah tindakan yang sangat mengharukan. Madibo, yang sama sekali tidak boleh dianggap memiliki niat buruk, menurut laporan ZDF, berlari kembali ke arah Kone yang mengalami cedera parah dan memeluknya. Kone dilaporkan merespons dengan baik dan memberi isyarat kepada “pelaku” tersebut bahwa ia tahu tidak ada niat buruk di balik tindakan itu.