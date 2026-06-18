Pada menit ke-52, kejadian itu terjadi: Ismael Kone baru saja merebut bola di wilayah pertahanannya sendiri dan melindungi bola dari Assim Madibo. Pemain asal Qatar itu bertindak gegabah dan, saat berusaha merebut bola, secara tidak sengaja menendang Kone dengan begitu keras hingga tulang kering dan tulang betisnya tertekuk pada sudut yang sangat tidak wajar.
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Air mata, kengerian, dan kebingungan: Cedera mengerikan membayangi pertandingan Kanada melawan Qatar di Piala Dunia
Semua pemain langsung bereaksi dengan kaget, memanggil petugas medis sambil berteriak dalam kegemparan dan kebingungan. Pelaku yang malang itu pun menundukkan wajahnya ke dalam jersey. Awalnya ia hanya mendapat kartu kuning, namun setelah pemeriksaan singkat melalui VAR—yang tidak ditayangkan di televisi karena insiden fatal tersebut—ia pun mendapat kartu merah.
Selama perawatan, rekan-rekan setim Kone dari Kanada membentuk setengah lingkaran sebagai pelindung pandangan, dan bintang penyerang Jonathan David meneteskan air mata, sementara Madibo yang tampak benar-benar kebingungan pun meninggalkan lapangan. Di hadapan penonton tuan rumah Kanada yang bersorak gembira, Kone bangkit dari tandu saat dibawa keluar stadion, dan dengan penuh gestur memberi isyarat kepada para penggemar bahwa semuanya baik-baik saja—meskipun hal itu tampaknya tidak mungkin. Gelandang tengah yang baru saja pindah dari Olympique Marseille ke US Sassuolo pada bulan Februari dengan nilai transfer sepuluh juta euro ini, akan absen selama berbulan-bulan.
Di luar jangkauan kamera, terjadi pula sebuah tindakan yang sangat mengharukan. Madibo, yang sama sekali tidak boleh dianggap memiliki niat buruk, menurut laporan ZDF, berlari kembali ke arah Kone yang mengalami cedera parah dan memeluknya. Kone dilaporkan merespons dengan baik dan memberi isyarat kepada “pelaku” tersebut bahwa ia tahu tidak ada niat buruk di balik tindakan itu.
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Kanada menghancurkan Qatar di Piala Dunia — sorak-sorai khusus untuk Kone
Kartu merah langsung yang diterima Madibo bukanlah kartu merah pertama pada malam yang buruk bagi Qatar ini. Homam Ahmed sudah menerima kartu merah pada menit ke-34 akibat pelanggaran darurat; saat itu, tim Qatar sudah tertinggal 0-2 akibat gol-gol dari Cyle Larin dan Jonathan David. Dengan keunggulan jumlah pemain, David menambah skor menjadi 3:0 sebelum jeda, dan bahkan setelah cedera mengerikan yang dialami Kone, hujan gol tetap berlanjut.
Nathan Saliba mencetak gol tendangan bebas langsung yang sangat memukau tak lama setelah jeda panjang akibat cedera tersebut. Setelah itu, ia bergegas ke bangku cadangan dan mengeluarkan jersey Kone bernomor delapan. Gol kelima tuan rumah Piala Dunia ini tercipta akibat gol bunuh diri Mohamed Al-Mannai, sebelum David mencetak hat-trick menjelang akhir pertandingan, melengkapi enam golnya, dan menyamai Lionel Messi di daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia.
Berkat kemenangan telak ini dan hasil imbang 1:1 sebelumnya melawan Bosnia, Kanada kini memiliki peluang terbaik untuk lolos ke babak gugur dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Swiss yang kembali bangkit. Hanya kekalahan telak melawan Swiss yang mungkin masih bisa menggagalkan Kanada untuk lolos ke babak 16 besar.
Di babak tersebut, mungkin akhirnya saatnya bagi harapan terbesar negara ini untuk bersinar. Kapten Alphonso Davies dari FC Bayern masih absen akibat cedera otot yang dideritanya pada bulan Mei. Setidaknya, ia kembali masuk dalam skuad saat melawan Qatar, meskipun tidak diturunkan.