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imago-sport-1081991711.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Air mata di tengah malam! Anak Betis yang emosional, Pablo Garcia, menangis di mobil setelah hengkang dengan kejam senilai £4 juta untuk mendanai Ceballos

Transfers
Real Betis
LaLiga
P. Garcia
Racing Santander
D. Ceballos

Produk akademi Real Betis, Pablo Garcia, telah menuntaskan transfer senilai €5 juta ke Racing Santander pada hari terakhir bursa transfer. Pemain 20 tahun itu tampak emosional saat kepergiannya membantu membuka dana untuk kepulangan Dani Ceballos.

  • Perpisahan yang memilukan pada hari terakhir bursa transfer

    Real Betis menuntaskan akhir yang penuh gejolak pada bursa transfer musim panas dengan merampungkan penjualan penyerang binaan sendiri Pablo Garcia ke Racing Santander. Penyerang berusia 20 tahun itu meninggalkan Kota Olahraga Luis del Sol dengan air mata pada larut malam Selasa setelah 15 tahun bersama klub yang ia masuki sejak level prabenjamin. Tertangkap kamera di dalam mobil bersama ibunya, pemain muda yang tampak sangat patah hati itu memberikan doa perpisahan untuk klub masa kecilnya.

    "Semoga semuanya berjalan baik, saya mendoakan yang terbaik untuk kalian di Liga Champions," kata Garcia kepada para wartawan saat ia pergi.



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  • Mendanai kepulangan Dani Ceballos

    Kepergian mendadak penyerang kelahiran Parque Alcosa itu dipercepat pada sore hari untuk membebaskan ruang gaji yang sangat penting. Real Betis memerlukan manuver finansial tersebut untuk berhasil mendaftarkan Dani Ceballos, yang kepulangannya dengan kontrak tiga tahun hingga 2029 mengharuskan pemotongan gaji agar memenuhi parameter La Liga. Penjualan Garcia menjadi satu-satunya kepergian permanen klub yang menghasilkan keuntungan penuh sejak 1 Juli.

  • Rincian finansial dari kepindahan tersebut

    Berdasarkan ketentuan dalam kesepakatan tersebut, Racing Santander mengamankan 50% hak federatif Garcia dengan biaya €5 juta. Real Betis dengan cermat mempertahankan persentase dari penjualan apa pun di masa depan, bersama hak penolakan pertama untuk pemain internasional U-21 muda tersebut. Selama periode terobosannya bersama skuad senior, Garcia mencatatkan 33 penampilan dan mencetak tiga gol setelah debutnya di La Liga pada Januari 2025.

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    Akhir yang menegangkan untuk musim panas yang sibuk

    Kepergian Garcia menjadi pusat emosi dari bursa transfer musim panas yang intens bagi Racing Santander, yang mendatangkan empat pemain hanya pada hari terakhir saja. Selain merekrut penyerang Betis tersebut, klub asal Cantabria itu mendatangkan bek kiri Aaron Martin dari Genoa, serta pemain pinjaman Jeanuel Belocian dan Andre Almeida. Dengan skuad mereka kini telah diperbarui melalui total 14 kedatangan, Racing harus cepat beradaptasi saat menjalani sisa musim ini.

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