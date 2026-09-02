Real Betis menuntaskan akhir yang penuh gejolak pada bursa transfer musim panas dengan merampungkan penjualan penyerang binaan sendiri Pablo Garcia ke Racing Santander. Penyerang berusia 20 tahun itu meninggalkan Kota Olahraga Luis del Sol dengan air mata pada larut malam Selasa setelah 15 tahun bersama klub yang ia masuki sejak level prabenjamin. Tertangkap kamera di dalam mobil bersama ibunya, pemain muda yang tampak sangat patah hati itu memberikan doa perpisahan untuk klub masa kecilnya.

"Semoga semuanya berjalan baik, saya mendoakan yang terbaik untuk kalian di Liga Champions," kata Garcia kepada para wartawan saat ia pergi.







