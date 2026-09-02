Klub mengumumkan kedatangan bek sayap serbabisa itu dalam sebuah pernyataan resmi di X: "Kami telah menuntaskan perekrutan Ainsley Maitland-Niles secara permanen dari Olympique Lyonnais dengan biaya transfer yang tidak diungkapkan. Selamat datang di Everton, Ainsley!"

Maitland-Niles menjadi rekrutan ketujuh Everton pada musim panas ini, setelah kepindahan permanen Merlin Rohl, bersama kesepakatan untuk Hayden Hackney, Tyrique George, Christian Norgaard, Brennan Johnson, dan kepulangan Jack Grealish dengan status pinjaman.