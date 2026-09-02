PRESSE SPORTS
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Ainsley Maitland-Niles pastikan kembali ke Premier League setelah Everton konfirmasi transfer permanen dari Lyon
Everton amankan perekrutan bek
Everton telah merampungkan perekrutan Maitland-Niles dari Lyon dengan kontrak tiga tahun. Klub Merseyside itu masuk ke pasar untuk mencari bek kanan setelah kapten senior Seamus Coleman mengakhiri kebersamaannya selama 17 tahun di klub. The Athletic melaporkan bahwa Everton awalnya mempertimbangkan langkah untuk merekrut Kenny Tete dari Fulham sebelum mengamankan pemain berusia 29 tahun, produk akademi Arsenal tersebut.
- AFP
Everton umumkan rekrutan serbabisa
Klub mengumumkan kedatangan bek sayap serbabisa itu dalam sebuah pernyataan resmi di X: "Kami telah menuntaskan perekrutan Ainsley Maitland-Niles secara permanen dari Olympique Lyonnais dengan biaya transfer yang tidak diungkapkan. Selamat datang di Everton, Ainsley!"
Maitland-Niles menjadi rekrutan ketujuh Everton pada musim panas ini, setelah kepindahan permanen Merlin Rohl, bersama kesepakatan untuk Hayden Hackney, Tyrique George, Christian Norgaard, Brennan Johnson, dan kepulangan Jack Grealish dengan status pinjaman.
Rekor impresif di berbagai penjuru Eropa
Lulusan akademi Arsenal yang memenangkan Piala FA bersama Arsenal dan UEFA Europa Conference League di Roma itu menikmati periode tiga tahun yang sukses di Prancis setelah tiba pada Agustus 2023. Ia mencatatkan 119 penampilan di semua kompetisi untuk Lyon, dengan kontribusi 22 gol serta menjadi starter dalam 28 pertandingan liga musim lalu. Pengalamannya yang luas di Ligue 1 dan Liga Europa, ditambah fleksibilitasnya untuk bermain di posisi bek sayap maupun lini tengah, secara signifikan memperkuat opsi pertahanan David Moyes.
Pemain debutan menghadapi ujian melawan Manchester United
Jika tidak ada kendala registrasi, Maitland-Niles bisa menjalani debut kompetitifnya bersama Everton saat Everton menjamu Manchester United di Premier League di Hill Dickinson Stadium pada hari Minggu. Duel besar melawan Manchester United menjadi ujian langsung bagi ketajaman sang bek di hadapan para pendukung tuan rumah barunya. Laga ini menawarkan peluang utama untuk mengukuhkan klaim awal atas posisi starter reguler sebelum jeda internasional mendatang.
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