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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Ainsley Maitland-Niles pastikan kembali ke Premier League setelah Everton konfirmasi transfer permanen dari Lyon

Transfers
A. Maitland-Niles
Everton
Premier League
Ligue 1
Lyon

Everton telah mengonfirmasi perekrutan bek kanan serbabisa Ainsley Maitland-Niles dari Lyon dengan kontrak permanen berdurasi tiga tahun. Mantan bek Arsenal itu mengakhiri pencarian panjang Everton untuk tambahan kekuatan di lini belakang, dengan kembali ke sepakbola Inggris setelah tiga musim yang mengesankan di Ligue 1 bersama klub raksasa Prancis tersebut.

  • Everton amankan perekrutan bek

    Everton telah merampungkan perekrutan Maitland-Niles dari Lyon dengan kontrak tiga tahun. Klub Merseyside itu masuk ke pasar untuk mencari bek kanan setelah kapten senior Seamus Coleman mengakhiri kebersamaannya selama 17 tahun di klub. The Athletic melaporkan bahwa Everton awalnya mempertimbangkan langkah untuk merekrut Kenny Tete dari Fulham sebelum mengamankan pemain berusia 29 tahun, produk akademi Arsenal tersebut.

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  • FBL-EUR-C3-YOUNG BOYS-LYONAFP

    Everton umumkan rekrutan serbabisa

    Klub mengumumkan kedatangan bek sayap serbabisa itu dalam sebuah pernyataan resmi di X: "Kami telah menuntaskan perekrutan Ainsley Maitland-Niles secara permanen dari Olympique Lyonnais dengan biaya transfer yang tidak diungkapkan. Selamat datang di Everton, Ainsley!"

    Maitland-Niles menjadi rekrutan ketujuh Everton pada musim panas ini, setelah kepindahan permanen Merlin Rohl, bersama kesepakatan untuk Hayden Hackney, Tyrique George, Christian Norgaard, Brennan Johnson, dan kepulangan Jack Grealish dengan status pinjaman.

  • Rekor impresif di berbagai penjuru Eropa

    Lulusan akademi Arsenal yang memenangkan Piala FA bersama Arsenal dan UEFA Europa Conference League di Roma itu menikmati periode tiga tahun yang sukses di Prancis setelah tiba pada Agustus 2023. Ia mencatatkan 119 penampilan di semua kompetisi untuk Lyon, dengan kontribusi 22 gol serta menjadi starter dalam 28 pertandingan liga musim lalu. Pengalamannya yang luas di Ligue 1 dan Liga Europa, ditambah fleksibilitasnya untuk bermain di posisi bek sayap maupun lini tengah, secara signifikan memperkuat opsi pertahanan David Moyes.

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  • Pemain debutan menghadapi ujian melawan Manchester United

    Jika tidak ada kendala registrasi, Maitland-Niles bisa menjalani debut kompetitifnya bersama Everton saat Everton menjamu Manchester United di Premier League di Hill Dickinson Stadium pada hari Minggu. Duel besar melawan Manchester United menjadi ujian langsung bagi ketajaman sang bek di hadapan para pendukung tuan rumah barunya. Laga ini menawarkan peluang utama untuk mengukuhkan klaim awal atas posisi starter reguler sebelum jeda internasional mendatang.

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