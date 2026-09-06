Getty Images Sport
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Ainsley Maitland-Niles mencetak gol penyeimbang telat yang luar biasa pada debutnya untuk menggagalkan kemenangan Manchester United atas Everton
Drama di akhir laga menghantui tim Carrick
Kekhawatiran Manchester United di lini belakang terus meningkat setelah tim asuhan Michael Carrick itu menyia-nyiakan keunggulan pada akhir laga dan bermain imbang 2-2 dengan Everton pada Minggu. Dalam pertandingan yang ditandai penyelesaian akhir spektakuler, Manchester United tampak sudah mengamankan tiga poin hingga Maitland-Niles menghadirkan momen magis pada detik-detik terakhir.
Tim tamu tampak lebih rapi untuk waktu yang lama pada babak pertama, meski mereka kesulitan mengubah penguasaan bola menjadi peluang-peluang bersih. Marcus Rashford dan Bruno Fernandes menjadi arsitek utama serangan United, dengan Fernandes nyaris membuka skor dalam delapan menit pertama ketika upayanya membentur mistar gawang setelah knockdown dari Mbeumo, yang menandai kali ke-24 United mengenai tiang atau mistar sejak awal musim lalu, lebih banyak daripada tim Premier League mana pun.
- Getty Images Sport
Mbeumo memberikan percikan inspirasi
United tidak membuang waktu untuk langsung menunjukkan dominasinya setelah jeda, dengan unggul pada menit ke-46. Mbeumo memperlihatkan ketajamannya, bergerak ke dalam dari sisi lapangan sebelum melepaskan tembakan datar nan akurat melewati Jordan Pickford ke sudut bawah gawang. Gol itu tampak membuat Manchester United lebih tenang, yang sempat terlihat mampu menjauh dalam pertandingan ini.
Everton menolak menyerah dan perlahan kembali ke dalam permainan, terbantu oleh keunggulan jumlah pemain ketika Fernandes terpaksa keluar sementara untuk menjalani perawatan akibat pergelangan kaki yang berdarah. Tekanan itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-83 ketika Tyrique George menjebol gawang lewat sebuah tembakan berani.
Sesko mengira ia telah mencetak gol kemenangan
Menanggapi gol penyeimbang tersebut, Carrick memasukkan Sesko dan Patrick Dorgu untuk memberi dorongan baru di sepertiga akhir. Langkah itu awalnya membuahkan hasil pada menit ke-88 ketika Shaw, yang ingin menebus perannya dalam gol George, melesat ke depan untuk mendukung serangan. Setelah menerima umpan dari Fernandes dalam situasi overlap, bek kiri itu melepaskan umpan silang melambung ke jantung kotak penalti, mengirim bola tinggi ke tengah area agar Sesko menyambarnya dan membuka rekening golnya untuk musim ini.
Pada detik-detik terakhir pertandingan, Maitland-Niles memperkenalkan dirinya kepada para pendukung Everton dengan cara yang sensasional. Memanfaatkan kegagalan Sesko menutup ruang di tepi area, mantan gelandang Arsenal itu, yang datang dari Lyon pada hari terakhir bursa transfer, menyiapkan diri sebelum melepaskan tembakan roket ke pojok atas gawang.
- Getty Images Sport
Pekan krusial menanti tim Carrick
Hasil imbang itu membuat Manchester United frustrasi menjelang pekan krusial dalam kampanye mereka. Carrick kini harus membangkitkan timnya untuk memulai fase grup Liga Champions UEFA di Old Trafford pada Kamis ini, yang kemudian diikuti duel Derby Day berisiko tinggi pada Minggu depan.
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