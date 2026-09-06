Kekhawatiran Manchester United di lini belakang terus meningkat setelah tim asuhan Michael Carrick itu menyia-nyiakan keunggulan pada akhir laga dan bermain imbang 2-2 dengan Everton pada Minggu. Dalam pertandingan yang ditandai penyelesaian akhir spektakuler, Manchester United tampak sudah mengamankan tiga poin hingga Maitland-Niles menghadirkan momen magis pada detik-detik terakhir.

Tim tamu tampak lebih rapi untuk waktu yang lama pada babak pertama, meski mereka kesulitan mengubah penguasaan bola menjadi peluang-peluang bersih. Marcus Rashford dan Bruno Fernandes menjadi arsitek utama serangan United, dengan Fernandes nyaris membuka skor dalam delapan menit pertama ketika upayanya membentur mistar gawang setelah knockdown dari Mbeumo, yang menandai kali ke-24 United mengenai tiang atau mistar sejak awal musim lalu, lebih banyak daripada tim Premier League mana pun.