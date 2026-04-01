"Kembali tersingkir, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia: Ini adalah aib yang tak dapat diterima. Sepak bola Italia harus dibangun kembali, dan hal itu harus dimulai dengan pengunduran diri Gabriele Gravina," kata partai pemerintah kedua terbesar Italia, Lega, dalam sebuah siaran pers.
"Aib yang tak dapat diterima": Para politisi menuntut pengunduran diri presiden federasi setelah kegagalan besar Italia di Piala Dunia
Namun, Gravina tidak mau mendengar soal pengunduran diri. "Kami telah memanggil Dewan Pengurus Asosiasi Sepak Bola untuk minggu depan. Saya memahami tuntutan agar segera mengundurkan diri, tetapi keputusan semacam itu, sesuai dengan anggaran dasar, berada di tangan dewan federasi," kata Gravina, yang menjabat sebagai ketua federasi Italia sejak 2018, seperti dikutip media Italia. Selain itu, ia telah meminta pelatih Gennaro Gattuso untuk "tetap menjabat," kata bos FIGC tersebut.
"Tanggung jawab objektif atas situasi ini," lanjut Gravina, "ada pada Asosiasi Sepak Bola, ada pada saya." Gravina melihat adanya "krisis besar; sepak bola Italia harus direstrukturisasi." Namun, ini bukan hanya soal federasi, tegasnya setelah kekalahan ketiga berturut-turut di Piala Dunia: "Ada liga-liga, ada klub-klub. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang lebih komprehensif mengenai apa yang harus diubah."
Masa depan Direktur Olahraga Gianluigi Buffon juga tidak pasti setelah kekalahan 1-4 dalam adu penalti melawan Bosnia-Herzegovina pada Selasa malam. "Kita harus mengambil waktu setelah kekalahan ini. Musim berakhir pada Juni. Dalam tiga bulan ke depan, saya akan tetap siap membantu federasi yang telah mempercayai saya," kata Buffon. "Tujuan kami adalah lolos ke Piala Dunia. Kekalahan ini menyakitkan, dan ada risiko," tambahnya, "bahwa orang-orang tidak bereaksi secara rasional karena kekecewaan."