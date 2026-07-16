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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

'Aib yang luar biasa' - Chelsea terpaksa menghapus postingan Enzo Fernandez di media sosial saat Inggris kalah dari Argentina di Piala Dunia

E. Fernandez
Chelsea
Argentina
World Cup
Premier League
England vs Argentina
England

Chelsea menghapus sebuah unggahan di media sosial yang merayakan gol Enzo Fernandez untuk Argentina setelah unggahan tersebut memicu reaksi keras dari para pendukung saat Inggris kalah di semifinal Piala Dunia. Gol penyama kedudukan yang dicetak gelandang tersebut membantu Argentina membalikkan keadaan dan mengalahkan Three Lions dengan skor 2-1, sehingga memicu kritik luas terhadap unggahan klub tersebut di media sosial.

  • Postingan Chelsea memicu reaksi keras dari para penggemar

    Chelsea menuai kritik setelah merayakan gol penyama kedudukan yang dicetak Fernandez untuk Argentina dalam laga semifinal Piala Dunia melawan Inggris pada Rabu lalu. Gelandang tersebut mencetak gol penyama kedudukan saat Argentina bangkit dan memastikan kemenangan comeback 2-1, yang sekaligus mengakhiri harapan tim asuhan Thomas Tuchel untuk melaju ke final.

    Postingan klub tersebut dengan cepat menuai kritik dari para pendukung, yang banyak di antaranya merasa tidak pantas merayakan gol yang menyingkirkan Inggris dari turnamen tersebut. Para penggemar berpendapat bahwa pesan tersebut lebih mengutamakan promosi pemain individu daripada perasaan basis penggemar klub di dalam negeri. Chelsea kemudian menghapus postingan tersebut dari saluran media sosial resmi mereka. Klub belum memberikan penjelasan mengapa postingan tersebut dihapus.

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    Para pendukung mengecam keputusan Chelsea

    Unggahan di media sosial tersebut langsung memicu reaksi keras, dengan para pendukung mempertanyakan keputusan klub saat Inggris tersingkir dari Piala Dunia.

    Seorang penggemar menulis di X: "Sebuah klub Inggris yang memposting hal ini benar-benar memalukan, tapi sekali lagi, saya tidak mengharapkan hal lain dari klub sampah itu."

    Kritik menyebar di media sosial, dengan para pengguna juga bercanda bahwa pengelola media sosial klub tersebut akan kehilangan pekerjaannya setelah postingan kontroversial tersebut.



  • Fernandez kembali menjadi sorotan dalam kontroversi terbaru

    Insiden ini menambah deretan kontroversi yang sebelumnya menyelimuti karier internasional Fernandez. Setelah Argentina menjuarai Copa America pada 2024, ia terlibat dalam insiden terkait nyanyian yang menyinggung, yang berujung pada permintaan maaf secara terbuka dan proses disiplin internal di Chelsea.

    Terlepas dari insiden tersebut, Fernandez tetap menjadi sosok kunci di lini tengah Chelsea setelah pindah dari Benfica pada tahun 2023 dengan nilai transfer tertinggi dalam sejarah sepak bola Inggris. Namun, kontribusinya yang menentukan saat melawan Inggris justru semakin memperkuat sorotan dari sebagian masyarakat Inggris.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perhatian kini tertuju pada final Piala Dunia

    Fernandez kini akan mengalihkan fokusnya ke final Piala Dunia, di mana Argentina akan menghadapi Spanyol pada Minggu, 19 Juli. Ia akan berusaha membantu negaranya meraih gelar juara dunia lagi.

    Di luar sepak bola internasional, spekulasi mengenai masa depannya di Chelsea dalam jangka panjang terus berlanjut, dengan Real Madrid sering dikaitkan dengan gelandang tersebut. Namun, untuk saat ini, perhatiannya tetap tertuju sepenuhnya pada final tersebut.