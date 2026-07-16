Getty Images Sport
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'Aib yang luar biasa' - Chelsea terpaksa menghapus postingan Enzo Fernandez di media sosial saat Inggris kalah dari Argentina di Piala Dunia
Postingan Chelsea memicu reaksi keras dari para penggemar
Chelsea menuai kritik setelah merayakan gol penyama kedudukan yang dicetak Fernandez untuk Argentina dalam laga semifinal Piala Dunia melawan Inggris pada Rabu lalu. Gelandang tersebut mencetak gol penyama kedudukan saat Argentina bangkit dan memastikan kemenangan comeback 2-1, yang sekaligus mengakhiri harapan tim asuhan Thomas Tuchel untuk melaju ke final.
Postingan klub tersebut dengan cepat menuai kritik dari para pendukung, yang banyak di antaranya merasa tidak pantas merayakan gol yang menyingkirkan Inggris dari turnamen tersebut. Para penggemar berpendapat bahwa pesan tersebut lebih mengutamakan promosi pemain individu daripada perasaan basis penggemar klub di dalam negeri. Chelsea kemudian menghapus postingan tersebut dari saluran media sosial resmi mereka. Klub belum memberikan penjelasan mengapa postingan tersebut dihapus.
- AFP
Para pendukung mengecam keputusan Chelsea
Unggahan di media sosial tersebut langsung memicu reaksi keras, dengan para pendukung mempertanyakan keputusan klub saat Inggris tersingkir dari Piala Dunia.
Seorang penggemar menulis di X: "Sebuah klub Inggris yang memposting hal ini benar-benar memalukan, tapi sekali lagi, saya tidak mengharapkan hal lain dari klub sampah itu."
Kritik menyebar di media sosial, dengan para pengguna juga bercanda bahwa pengelola media sosial klub tersebut akan kehilangan pekerjaannya setelah postingan kontroversial tersebut.
Fernandez kembali menjadi sorotan dalam kontroversi terbaru
Insiden ini menambah deretan kontroversi yang sebelumnya menyelimuti karier internasional Fernandez. Setelah Argentina menjuarai Copa America pada 2024, ia terlibat dalam insiden terkait nyanyian yang menyinggung, yang berujung pada permintaan maaf secara terbuka dan proses disiplin internal di Chelsea.
Terlepas dari insiden tersebut, Fernandez tetap menjadi sosok kunci di lini tengah Chelsea setelah pindah dari Benfica pada tahun 2023 dengan nilai transfer tertinggi dalam sejarah sepak bola Inggris. Namun, kontribusinya yang menentukan saat melawan Inggris justru semakin memperkuat sorotan dari sebagian masyarakat Inggris.
- Getty Images Sport
Perhatian kini tertuju pada final Piala Dunia
Fernandez kini akan mengalihkan fokusnya ke final Piala Dunia, di mana Argentina akan menghadapi Spanyol pada Minggu, 19 Juli. Ia akan berusaha membantu negaranya meraih gelar juara dunia lagi.
Di luar sepak bola internasional, spekulasi mengenai masa depannya di Chelsea dalam jangka panjang terus berlanjut, dengan Real Madrid sering dikaitkan dengan gelandang tersebut. Namun, untuk saat ini, perhatiannya tetap tertuju sepenuhnya pada final tersebut.
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