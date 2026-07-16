Chelsea menuai kritik setelah merayakan gol penyama kedudukan yang dicetak Fernandez untuk Argentina dalam laga semifinal Piala Dunia melawan Inggris pada Rabu lalu. Gelandang tersebut mencetak gol penyama kedudukan saat Argentina bangkit dan memastikan kemenangan comeback 2-1, yang sekaligus mengakhiri harapan tim asuhan Thomas Tuchel untuk melaju ke final.

Postingan klub tersebut dengan cepat menuai kritik dari para pendukung, yang banyak di antaranya merasa tidak pantas merayakan gol yang menyingkirkan Inggris dari turnamen tersebut. Para penggemar berpendapat bahwa pesan tersebut lebih mengutamakan promosi pemain individu daripada perasaan basis penggemar klub di dalam negeri. Chelsea kemudian menghapus postingan tersebut dari saluran media sosial resmi mereka. Klub belum memberikan penjelasan mengapa postingan tersebut dihapus.