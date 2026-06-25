'Aib Kansas City' sedang dimuat? Pertandingan Austria vs Aljazair diprediksi akan mengungkap ketidakadilan format Piala Dunia - dan hal itu bisa saja justru menguntungkan Gianni Infantino

Tim Jerman memasuki pertandingan ini dengan menempati posisi ketiga di Grup 2, terutama akibat kekalahan mengejutkan 2-1 dari Aljazair pada laga pembuka turnamen. Akibatnya, hanya kemenangan yang bisa memuaskan pasukan Jupp Derwall, dan mereka berhasil unggul pada menit ke-10 di Gijón melalui gol Horst Hrubesch.

Namun, Austria, yang telah memenangkan dua pertandingan pertamanya, tahu bahwa selama mereka tidak kalah dengan selisih tiga gol atau lebih dari Jerman, mereka masih akan menggeser Aljazair ke peringkat kedua di Grup 2 berdasarkan selisih gol. Mengapa? Karena Aljazair telah memainkan pertandingan terakhirnya, melawan Chili, sehari sebelumnya, yang berarti perhitungan kemungkinan hasil akhir telah ditetapkan sebelum kick-off.

Tanpa insentif besar untuk mengamankan hasil imbang yang akan mengeliminasi tetangga mereka, Jerman Barat, Austria bahkan tidak berusaha menyerang di menit-menit akhir. Ketika para penonton di stadion menyadari apa yang sedang terjadi, beberapa di antaranya mulai membakar uang kertas sambil meneriakkan, "Ini pengaturan!"

Sementara itu, komentator Austria Robert Seeger meminta pemirsa untuk mematikan TV, sedangkan rekan sejawatnya dari Jerman, Eberhard Stanjek, hanya berhenti berbicara. Mantan pemain internasional Jerman Willi Schulz kemudian menyebut ke-22 pemain di lapangan sebagai “gangster”, dan keesokan harinya, surat kabar Gijón, El Comercio, bahkan mencetak laporan pertandingannya di bagian kriminal.

Namun, meskipun Federasi Sepak Bola Aljazair (AFF) menuntut penyelidikan, FIFA menemukan bahwa tidak ada yang benar-benar melanggar aturan apa pun, itulah sebabnya mereka merasa terpaksa untuk mengubah aturan tersebut. Sejak Piala Dunia 1982 di Spanyol, dua pertandingan terakhir di setiap grup selalu dimulai pada hari dan waktu yang sama. Oleh karena itu, sungguh membingungkan bahwa FIFA justru memfasilitasi kemungkinan terulangnya apa yang kemudian dikenal sebagai ‘Aib Gijón’ pada turnamen 2026 di Amerika Utara...



