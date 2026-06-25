Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
World Cup farcical format GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

'Aib Kansas City' sedang dimuat? Pertandingan Austria vs Aljazair diprediksi akan mengungkap ketidakadilan format Piala Dunia - dan hal itu bisa saja justru menguntungkan Gianni Infantino

Opinion
World Cup
Austria
Algeria
Algeria vs Austria
FEATURES

Menurut The Times, 25 Juni 1982 adalah "hari di mana sportivitas mati". Pertandingan yang semula diperkirakan akan berlangsung sangat sengit antara Jerman Barat dan Austria justru berubah menjadi 'pakta non-agresi' antara kedua tim yang secara efektif menghentikan permainan pada babak kedua pertandingan penyisihan grup Piala Dunia di Gijón untuk memastikan keduanya lolos ke babak kedua.

Tim Jerman memasuki pertandingan ini dengan menempati posisi ketiga di Grup 2, terutama akibat kekalahan mengejutkan 2-1 dari Aljazair pada laga pembuka turnamen. Akibatnya, hanya kemenangan yang bisa memuaskan pasukan Jupp Derwall, dan mereka berhasil unggul pada menit ke-10 di Gijón melalui gol Horst Hrubesch.

Namun, Austria, yang telah memenangkan dua pertandingan pertamanya, tahu bahwa selama mereka tidak kalah dengan selisih tiga gol atau lebih dari Jerman, mereka masih akan menggeser Aljazair ke peringkat kedua di Grup 2 berdasarkan selisih gol. Mengapa? Karena Aljazair telah memainkan pertandingan terakhirnya, melawan Chili, sehari sebelumnya, yang berarti perhitungan kemungkinan hasil akhir telah ditetapkan sebelum kick-off.

Tanpa insentif besar untuk mengamankan hasil imbang yang akan mengeliminasi tetangga mereka, Jerman Barat, Austria bahkan tidak berusaha menyerang di menit-menit akhir. Ketika para penonton di stadion menyadari apa yang sedang terjadi, beberapa di antaranya mulai membakar uang kertas sambil meneriakkan, "Ini pengaturan!"

Sementara itu, komentator Austria Robert Seeger meminta pemirsa untuk mematikan TV, sedangkan rekan sejawatnya dari Jerman, Eberhard Stanjek, hanya berhenti berbicara. Mantan pemain internasional Jerman Willi Schulz kemudian menyebut ke-22 pemain di lapangan sebagai “gangster”, dan keesokan harinya, surat kabar Gijón, El Comercio, bahkan mencetak laporan pertandingannya di bagian kriminal.

Namun, meskipun Federasi Sepak Bola Aljazair (AFF) menuntut penyelidikan, FIFA menemukan bahwa tidak ada yang benar-benar melanggar aturan apa pun, itulah sebabnya mereka merasa terpaksa untuk mengubah aturan tersebut. Sejak Piala Dunia 1982 di Spanyol, dua pertandingan terakhir di setiap grup selalu dimulai pada hari dan waktu yang sama. Oleh karena itu, sungguh membingungkan bahwa FIFA justru memfasilitasi kemungkinan terulangnya apa yang kemudian dikenal sebagai ‘Aib Gijón’ pada turnamen 2026 di Amerika Utara...


  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    'Setiap ide adalah ide yang bagus'

    Pada Kongres FIFA ke-75 di Paraguay tahun lalu, Gianni Infantino mengatakan bahwa "setiap ide adalah ide yang bagus" — sebuah pernyataan yang membantu menjelaskan mengapa saat ini kita menyaksikan Piala Dunia dengan format yang pada dasarnya tidak adil.

    Meningkatkan jumlah peserta turnamen dari 32 menjadi 48 tim tentu saja merupakan keputusan yang didorong oleh uang dan kekuasaan. Semakin banyak tim berarti semakin banyak pendapatan, baik bagi FIFA maupun seluruh anggotanya, sehingga memperkuat posisi Infantino sebagai presiden organisasi yang tak terbantahkan. Tidak ada pertimbangan sama sekali mengenai bagaimana perluasan ini akan berdampak negatif terhadap kompetisi.

    Memang, baru setelah babak penyisihan grup yang sangat seru di Piala Dunia 2022, Infantino & kawan-kawan menyadari bahwa rencana awal mereka untuk 16 grup yang masing-masing terdiri dari tiga tim pada tahun 2026 tidak hanya akan menghilangkan drama di babak akhir turnamen, tetapi juga meningkatkan kemungkinan tim-tim tersebut saling mengatur hasil pertandingan yang menguntungkan bagi mereka, mengingat mereka sudah tahu persis apa yang diperlukan untuk melaju ke babak gugur.

    • Iklan
  • Japan v Spain: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Format yang telah direvisi

    "Di sini, pertandingan-pertandingan di Grup E benar-benar luar biasa," kata Infantino di Doha. "Sampai menit terakhir pertandingan terakhir, Anda tidak akan tahu siapa yang lolos."

    Untuk kali ini, dia tidak salah. Di Grup E, misalnya, terjadi sembilan kali perubahan klasemen selama dua pertandingan hari ketiga antara Jepang dan Spanyol, serta Jerman dan Kosta Rika, yang jelas-jelas dimainkan secara bersamaan.

    Akibatnya, Infantino mengakui bahwa FIFA harus "meninjau kembali atau setidaknya mendiskusikan ulang format tersebut" — dan mereka pun melakukannya. Pada Maret 2023, Dewan FIFA mengonfirmasi bahwa 48 peserta Piala Dunia 2026 akan dibagi menjadi 12 grup yang masing-masing terdiri dari empat tim.

    "Format yang direvisi ini mengurangi risiko kolusi dan memastikan bahwa semua tim memainkan minimal tiga pertandingan," demikian bunyi pernyataan tersebut, "sekaligus memberikan waktu istirahat yang seimbang di antara tim-tim yang bertanding."

    Sayangnya bagi FIFA, perubahan tersebut justru menimbulkan masalah lain — karena alasan matematika sederhana.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Mendorong kemalasan'

    Hal yang hebat dari turnamen 32 tim adalah bahwa jumlahnya dapat dengan mudah dipersempit menjadi 16 besar dengan cara meloloskan dua tim teratas dari masing-masing delapan grup ke babak gugur. Sangat sederhana, dan sangat adil. Semua orang tahu posisi mereka setiap saat, dan hasil di satu grup tidak memengaruhi grup lain — tidak seperti di Piala Dunia saat ini.

    Perluasan menjadi 48 tim pada tahun 2026 berarti FIFA harus mengizinkan tim-tim yang menempati posisi ketiga (total delapan tim) untuk lolos guna melengkapi jumlah peserta babak 32 besar — dan hal itu telah menimbulkan dua konsekuensi buruk yang sudah dapat diprediksi.

    Pertama, tim bisa lolos meskipun kalah dalam dua dari tiga pertandingan grup mereka — yang, seperti yang dikatakan mantan pemain internasional Skotlandia Craig Burley mengenai potensi lolos negaranya hanya berkat kemenangan 1-0 atas Haiti, “menghargai kinerja yang benar-benar biasa-biasa saja”. Kedua, dan yang jauh lebih serius, penggunaan klasemen peringkat ketiga untuk pertama kalinya sejak 1994 meningkatkan kemungkinan terjadinya kolusi yang justru ingin diberantas oleh FIFA pada tahun 1982.

    Pertandingan Grup J pada hari Sabtu antara Austria dan Aljazair adalah contoh yang tepat — dan bukan hanya karena pertandingan tersebut melibatkan dua dari tiga tim yang terlibat dalam ‘Aib Gijon’.


  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Merusak keseruan acara

    Meskipun kedua tim sama-sama kalah dari Argentina, juara grup, namun berhasil mengalahkan Yordania, Austria berada di atas Aljazair berkat selisih gol yang lebih baik. Dalam keadaan normal, Aljazair harus berjuang habis-habisan untuk mengalahkan Austria agar bisa lolos ke babak gugur.

    Namun, karena mereka bermain di slot waktu terakhir babak penyisihan grup, Aljazair sudah tahu bahwa satu poin di Kansas City akan cukup untuk melaju.

    Mengingat hasil imbang juga akan memastikan posisi kedua bagi Austria, mereka sama sekali tidak berada di bawah tekanan untuk mencoba memenangkan pertandingan tersebut. Sebaliknya, kekalahan justru mungkin menguntungkan bagi mereka — karena FIFA membuat perubahan mengejutkan kedua pada format Piala Dunia 2026 tidak lama sebelum turnamen dimulai.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cacat secara mendasar

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, kriteria penentu utama bagi tim-tim yang mengumpulkan poin sama di babak penyisihan grup adalah hasil head-to-head antara kedua tim tersebut, bukan selisih gol. Hal ini mengakibatkan tersingkirnya lebih awal lima tim yang seharusnya masih memiliki peluang untuk finis di posisi ketiga, sehingga bertentangan sepenuhnya dengan upaya FIFA yang konon bertujuan untuk meminimalkan pertandingan yang tidak menentukan.

    Yordania adalah salah satu tim yang terdampak oleh perubahan aturan penentu ini, yang berarti tidak ada risiko bagi Austria maupun Aljazair untuk finis di posisi terbawah Grup J, sehingga menghilangkan banyak ketegangan dari pertandingan mereka di Miami. Lebih buruk lagi, karena semua grup lain sudah pasti hasilnya saat mereka bertanding, kedua tim akan mengetahui lawan potensial mereka di babak 32 besar, dan hal itu juga bisa memengaruhi hasil pertandingan.

    Saat ini, runner-up Grup J akan menghadapi Spanyol, sedangkan tim peringkat ketiga berpotensi berhadapan dengan Swiss. Jelas, Austria tentu lebih memilih menghindari pertemuan di babak 32 besar dengan juara Eropa bertahan, sehingga sebenarnya tidak menguntungkan bagi mereka untuk menghindari kekalahan melawan Aljazair.

    Tentu saja, tidak ada indikasi bahwa Ralf Rangnick akan memerintahkan para pemainnya untuk mengalah dalam pertandingan ini — tetapi bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa karena format yang pada dasarnya konyol ini, Austria dan Aljazair sama-sama berada dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan daripada hampir semua rival mereka dalam perebutan tempat di babak gugur.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Solusi yang kontroversial

    Jangan dilupakan pula bahwa mengizinkan tim peringkat ketiga untuk lolos juga berarti beberapa juara grup akan menghadapi undian yang jauh lebih berat di babak 32 besar dibandingkan yang lain. Semua ini sangat tidak adil, dan solusi yang masuk akal adalah kembali ke turnamen 32 tim.

    Namun, sebenarnya jauh lebih mungkin bahwa FIFA justru akan mendukung perluasan lebih lanjut. Baru tahun lalu, pejabat sepak bola Uruguay, Ignacio Alonso, "secara spontan mengusulkan" ide turnamen satu kali dengan 64 tim untuk tahun 2030 guna memperingati seratus tahun Piala Dunia.

    Meskipun mendapatdukungan selanjutnya dari presiden CONMEBOL, Alejandro Dominguez, usulan tersebut menghadapi banyak penolakan, terutama dari UEFA dan AFC, sementara juga dilaporkan bahwa usulan tersebut bahkan tidak mendapat dukungan yang signifikan di balik layar di FIFA, yang sedikit menghibur.

    Selain semakin menurunkan kualitas babak final, Piala Dunia dengan 64 tim akan menjadi bencana logistik dan lingkungan yang jauh lebih besar daripada kompetisi saat ini. Namun, yang menarik, Infantino belum menolaknya — yang sama sekali tidak mengejutkan. Di FIFA, setiap ide memang dianggap ide yang bagus — tak peduli seberapa buruknya.

World Cup
Algeria crest
Algeria
ALG
Austria crest
Austria
AUT