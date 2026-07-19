AFP
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Aib bagi Argentina saat Leandro Paredes memicu perkelahian hebat dan mendapat kartu merah dalam kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol
Kekacauan di MetLife Stadium
Final Piala Dunia 2026 berakhir dengan insiden yang tidak menyenangkan ketika kekalahan Argentina dari Spanyol berujung pada bentrokan massal setelah peluit akhir dibunyikan di MetLife Stadium. Sementara para pemain cadangan La Roja berlari ke lapangan untuk merayakan kemenangan, ketegangan memuncak di antara para juara yang baru saja kalah.
Paredes menjadi tokoh sentral dalam keributan tersebut dan mendapat kartu merah atas perannya dalam insiden itu. Tindakan gelandang Boca Juniors itu memicu bentrokan yang melibatkan para pemain dan staf pelatih dari kedua tim di depan area teknis.
- Getty
Paredes dan Fernandez mendapat kartu merah
Rekaman dari lokasi kejadian memperlihatkan Paredes dengan agresif mendorong leher Eric Garcia dari Spanyol, sebuah aksi yang menjatuhkan sang bek dan memicu keributan yang lebih luas. Tak puas dengan itu, gelandang tersebut kemudian menjatuhkan bintang muda Barcelona, Gavi, ke rumput, mendorong wajahnya sebelum tampaknya menendang dengan kakinya.
Namun, masalah disiplin ini tidak dimulai dan berakhir saat peluit akhir dibunyikan. Argentina sudah bermain dalam keadaan terdesak setelah Fernandez diusir dari lapangan akibat kartu kuning kedua pada menit-menit akhir waktu normal. Dua kartu merah tersebut menjadi puncak malam yang menyedihkan bagi tim asuhan Lionel Scaloni, yang gagal memberikan Lionel Messi akhir yang indah seperti dongeng yang pantas untuk karier legendarisnya.
Neville dan Shearer mengecam perilaku Argentina
Insiden tersebut memicu kritik tajam dari para pakar sepak bola di televisi, yang mempertanyakan perilaku Argentina setelah peluit akhir dibunyikan. Dalam siaran ITV, mantan kapten Manchester United, Neville, memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai kejadian tersebut.
"Ini memalukan," kata Neville. "Saya menyukai semangat kompetitif para pemain Argentina, yang berjuang dan berjuang habis-habisan, Messi telah mengangkat mereka, tetapi beberapa pertandingan terakhir ini sungguh memalukan."
Shearer juga mengkritik tindakan Paredes saat menganalisis insiden tersebut di BBC, dengan mengatakan: "Paredes melayangkan dua atau tiga pukulan keras ke wajah seseorang. Dia menyerang mereka. Tidak ada tempat atau ruang untuk hal seperti itu. Kita tahu betapa berartinya hal ini bagi mereka dan kita tahu betapa menyakitkannya kekalahan, tetapi ada cara yang benar untuk menerima kekalahan. Sudah terlalu sering kita melihat hal seperti itu dari Argentina. Reaksi setelah peluit akhir berbunyi sungguh mengerikan."
- Getty Images
Argentina menjadi sorotan setelah akhir pertandingan yang kacau
Spanyol kini dapat merayakan kemenangan bersejarah di Piala Dunia, sementara Argentina harus merenungkan akhir yang mengecewakan dalam upaya mereka mempertahankan gelar. Pertandingan final tersebut tampaknya juga menandai penampilan terakhir Messi di Piala Dunia, di mana kejadian-kejadian yang kacau menghalangi turnamen ini untuk berakhir dengan layak dan membuat Albiceleste kembali menjadi sorotan atas perilaku mereka.
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