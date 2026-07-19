Aib bagi Argentina saat Leandro Paredes memicu perkelahian hebat dan mendapat kartu merah dalam kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol

Insiden tersebut memicu kritik tajam dari para pakar sepak bola di televisi, yang mempertanyakan perilaku Argentina setelah peluit akhir dibunyikan. Dalam siaran ITV, mantan kapten Manchester United, Neville, memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai kejadian tersebut.

"Ini memalukan," kata Neville. "Saya menyukai semangat kompetitif para pemain Argentina, yang berjuang dan berjuang habis-habisan, Messi telah mengangkat mereka, tetapi beberapa pertandingan terakhir ini sungguh memalukan."

Shearer juga mengkritik tindakan Paredes saat menganalisis insiden tersebut di BBC, dengan mengatakan: "Paredes melayangkan dua atau tiga pukulan keras ke wajah seseorang. Dia menyerang mereka. Tidak ada tempat atau ruang untuk hal seperti itu. Kita tahu betapa berartinya hal ini bagi mereka dan kita tahu betapa menyakitkannya kekalahan, tetapi ada cara yang benar untuk menerima kekalahan. Sudah terlalu sering kita melihat hal seperti itu dari Argentina. Reaksi setelah peluit akhir berbunyi sungguh mengerikan."