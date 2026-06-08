Ahli dua sentuhan Inggris! Bintang Man Utd, Kobbie Mainoo, memukau rekan-rekan setimnya di Timnas Inggris dengan trik dan sentuhan cerdiknya

Bintang muda United ini dengan cepat menjadi sorotan utama di skuad Inggris, bukan hanya karena kedewasaannya di lapangan, tetapi juga penampilannya yang memukau di sesi latihan. Selama pemusatan latihan Three Lions di Florida, kemampuan Mainoo dalam mengolah bola di bawah tekanan menjadi topik pembicaraan utama di antara para anggota skuad.

Dalam episode terbaru Lions’ Den, bek sayap Newcastle United Tino Livramento dengan cepat menyoroti pemain berusia 21 tahun itu sebagai pemain yang paling menonjol dalam latihan harian. Ketika ditanya tentang momen spesifik yang membuatnya berhenti sejenak dan memperhatikan, Livramento tanpa ragu menyebut lulusan Akademi United itu sebagai pemain yang paling mengesankan baginya.