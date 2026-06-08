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Ahli dua sentuhan Inggris! Bintang Man Utd, Kobbie Mainoo, memukau rekan-rekan setimnya di Timnas Inggris dengan trik dan sentuhan cerdiknya
Kelas master teknis Mainoo di Florida
Bintang muda United ini dengan cepat menjadi sorotan utama di skuad Inggris, bukan hanya karena kedewasaannya di lapangan, tetapi juga penampilannya yang memukau di sesi latihan. Selama pemusatan latihan Three Lions di Florida, kemampuan Mainoo dalam mengolah bola di bawah tekanan menjadi topik pembicaraan utama di antara para anggota skuad.
Dalam episode terbaru Lions’ Den, bek sayap Newcastle United Tino Livramento dengan cepat menyoroti pemain berusia 21 tahun itu sebagai pemain yang paling menonjol dalam latihan harian. Ketika ditanya tentang momen spesifik yang membuatnya berhenti sejenak dan memperhatikan, Livramento tanpa ragu menyebut lulusan Akademi United itu sebagai pemain yang paling mengesankan baginya.
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Livramento memuji spesialis 'dua sentuhan'
Menurut Livramento, kemampuan teknis Mainoo jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan banyak orang, dengan gelandang tersebut menunjukkan sentuhan magis yang langka bahkan di level internasional. Bek tersebut mencatat bahwa kemampuan Mainoo dalam menggerakkan bola dengan sentuhan minimal membuatnya menjadi lawan yang menakutkan di ruang sempit.
“Satu hal yang menonjol adalah melihat Kobbie bermain dengan dua sentuhan. Dia sangat ahli dalam dua sentuhan. Dia akan mengoper bola atau mengarahkannya dengan pergelangan kakinya dan sebagainya,” jelas Livramento.
Kecepatan dan kualitas umpan Tim Tiga Singa
Bukan hanya Mainoo yang mendapat pujian selama pemusatan latihan. Kiper James Trafford dan Livramento juga membahas atribut-atribut unggulan lain yang ingin mereka tiru dari rekan-rekan setimnya di tim nasional. Sementara teknik menjadi fokus bagi Mainoo, yang lain dipuji karena kemampuan fisik dan kemampuannya dalam mengatur serangan.
Trafford mengaku paling iri dengan kecepatan eksplosif yang dimiliki penyerang Anthony Gordon dan Marcus Rashford di skuad. “Yang pertama terlintas di benak saya adalah kecepatan Ant atau Rashy,” katanya.
Sementara itu, Livramento mengacu pada kreativitas Arsenal sebagai atribut idealnya, dengan menyatakan: “Saya akan memilih umpan Eberechi Eze. Ya. Saya akan mengambil umpan Ebs.”
- Getty Images Sport
Kehidupan di luar lapangan
Suasana di Florida tetap santai meski tim ini dibebani ekspektasi yang tinggi. Di luar pembicaraan seputar sepak bola, keduanya memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan alternatif mereka seandainya mereka tidak berhasil menjadi atlet profesional.
Livramento bercanda tentang prospek kariernya di dunia korporat, sambil mengakui: “Saya mungkin akan bekerja di bidang penjualan.” Di sisi lain, Trafford tetap setia pada akarnya dengan ambisi yang jauh lebih pedesaan. Ketika ditanya apa yang akan dilakukannya jika tidak menjadi penjaga gawang untuk Inggris, jawabannya jelas: “Saya akan menjadi petani.”