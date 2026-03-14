Pria yang membawa tim U-21 Prancis meraih medali perak di Olimpiade Paris ini masih terus berlatih keras di gym untuk menjaga bentuk tubuhnya. Melalui Instagram pada Sabtu lalu, ikon The Gunners ini membagikan dua foto selfie tanpa baju setelah sesi latihan intensif selama satu jam. Henry melengkapi foto-foto yang memperlihatkan tubuh berototnya itu dengan pesan singkat namun efektif untuk para pengikutnya: "Bekerja keras, makan sehat, hindari gula."

Tingkat dedikasi inilah yang membuat striker legendaris tersebut tampak seolah-olah masih bisa mengenakan sepatu bolanya hari ini. Henry sering kali melindungi rekan senegaranya yang lebih muda, dan baru-baru ini ia mencatat bahwa Mbappe telah dinilai secara tidak adil sepanjang kariernya karena "caviar" yang telah ia berikan kepada para penggemar sejak ia masih remaja. Kini, tampaknya peran telah terbalik saat sang murid menyaksikan sang guru memamerkan gaya hidup disiplinnya sendiri.