AFP
"Ah ya, Pak Tua" - Kylian Mbappé melontarkan sindiran jenaka kepada Thierry Henry saat legenda Arsenal dan Prancis itu memamerkan bentuk tubuhnya
Program kebugaran Henry yang ketat
Pria yang membawa tim U-21 Prancis meraih medali perak di Olimpiade Paris ini masih terus berlatih keras di gym untuk menjaga bentuk tubuhnya. Melalui Instagram pada Sabtu lalu, ikon The Gunners ini membagikan dua foto selfie tanpa baju setelah sesi latihan intensif selama satu jam. Henry melengkapi foto-foto yang memperlihatkan tubuh berototnya itu dengan pesan singkat namun efektif untuk para pengikutnya: "Bekerja keras, makan sehat, hindari gula."
Tingkat dedikasi inilah yang membuat striker legendaris tersebut tampak seolah-olah masih bisa mengenakan sepatu bolanya hari ini. Henry sering kali melindungi rekan senegaranya yang lebih muda, dan baru-baru ini ia mencatat bahwa Mbappe telah dinilai secara tidak adil sepanjang kariernya karena "caviar" yang telah ia berikan kepada para penggemar sejak ia masih remaja. Kini, tampaknya peran telah terbalik saat sang murid menyaksikan sang guru memamerkan gaya hidup disiplinnya sendiri.
Tanggapan Mbappe yang jenaka di Instagram
Mbappe langsung menyadari postingan tersebut dan tak bisa menahan diri untuk tidak mengolok-olok pria yang sering disandingkan dengannya sejak debutnya di Monaco. "Ah ya, Pak Tua, aku tahu kamu," tulis bintang Real Madrid itu di kolom komentar, menyeimbangkan antara "canda" ringan dan kekaguman tulus terhadap kondisi Henry. Itu adalah interaksi publik yang langka yang menonjolkan kehangatan dan rasa saling menghormati yang terjalin di antara dua ikon sepak bola Prancis tersebut.
Henry, yang selalu menjadi mentor, dengan cepat membalas dengan pelajaran satu kata untuk pemain berusia 25 tahun itu. "Disiplin," jawab pemenang Piala Dunia itu, mengakhiri komentarnya dengan emoji hati. Hal itu berfungsi sebagai pengingat bahwa atribut fisik yang dimiliki Mbappe saat ini membutuhkan pemeliharaan yang konstan jika ia ingin menikmati karier yang sama panjangnya dengan pria yang telah membuka jalan baginya di London Utara dan Paris.
Kembali ke 'makan dengan baik, tidur dengan nyenyak'
Percakapan tersebut membangkitkan kembali kenangan akan komentar terkenal Mbappe sendiri mengenai standar profesional. Setelah kekalahan mengecewakan Paris Saint-Germain dari Bayern Munich di Liga Champions tiga tahun lalu, Mbappe menjadi sorotan media dengan mendesak rekan-rekan setimnya untuk "makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak" menjelang leg kedua. Tampaknya aturan-aturan itu sudah dijalani Henry jauh sebelum kapten timnas Prancis saat ini menjadikannya topik pembicaraan yang viral.
Komitmen Henry terhadap kesehatannya mencerminkan profesionalisme yang menjadi ciri khas kariernya di Monaco, Juventus, Arsenal, dan Barcelona. Dengan tetap berada dalam kondisi prima, pemain Prancis ini terus menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Bagi Mbappe, melihat idolanya mempertahankan standar setinggi itu hingga usia 40-an akhir memberikan gambaran tentang seperti apa karier pasca-pemain yang benar-benar elit itu.
Perburuan rekor Prancis
Saat Mbappé memasuki masa puncak kariernya di Spanyol, ia masih sangat dekat dengan rekor-rekor bersejarah tim nasional. Meskipun rekor Henry dengan 51 gol akhirnya dikalahkan oleh Giroud, Mbappé kini telah mengoleksi 55 gol dari 94 penampilan. Ia hanya membutuhkan tiga gol lagi untuk menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah tim nasional Prancis, sebuah prestasi yang pasti akan dirayakan oleh Henry mengingat dukungannya yang tak pernah surut terhadap sang pemain.
