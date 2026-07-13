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Ah, sudahlah! Perseteruan Jude Bellingham vs Thomas Tuchel hanyalah ‘badai dalam cangkir teh’ bagi Inggris di Piala Dunia 2026, terlepas dari ‘sejarah’ di antara keduanya
Sifat Tuchel: Menuntut, namun ingin suasana tim yang harmonis
Tidak ada tanda-tanda hal itu akan terjadi, mengingat semangat yang ditanamkan di bawah kepemimpinan Sir Gareth Southgate—yang membawa tim ini ke final Kejuaraan Eropa dua kali berturut-turut dan mengantarkan sang pelatih meraih gelar ksatria—tetap dipertahankan dan disempurnakan oleh jajaran pelatih baru.
Mantan manajer Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich, Tuchel, adalah sosok yang menuntut, namun dianggap memiliki dua sisi kepribadian: yang ditampilkan di depan publik dan yang tersembunyi di balik pintu tertutup. Ia tidak akan memanjakan ego atau mentolerir keributan, tetapi menginginkan kepercayaan diri dan sikap positif untuk berkembang.
Ia memang belum mampu menghadirkan gaya sepak bola yang mengalir bebas seperti yang dijanjikan saat penunjukannya, namun memiliki catatan prestasi yang sulit untuk dibantah. Setelah memimpin kampanye kualifikasi Piala Dunia yang sempurna, Inggris kini melaju ke semifinal turnamen besar lainnya dan hanya berjarak dua pertandingan dari gelar juara pertama dalam 60 tahun.
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Apa yang dikatakan Tuchel & Bellingham setelah kemenangan Inggris atas Norwegia
Tuchel tidak terlalu terkesan dengan level penampilan yang ditunjukkan saat mengalahkan Norwegia dalam laga perempat final yang melelahkan, yang berlangsung di bawah cuaca yang sangat panas di Hard Rock Stadium, Miami. Pelatih asal Jerman itu memuji “usaha” yang ditunjukkan, namun menilai timnya bermain “ceroboh”.
Bellingham segera mengetahui komentar tersebut dan menanggapinya dengan mengatakan: “Ya, terserah. Ini pertandingan yang berat, jadi saya mengapresiasi para pemain yang telah berjuang keras di lapangan.”
Dia melanjutkan, “Mungkin dia tidak tahu bagaimana rasanya bermain dalam kondisi seperti ini melawan Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth, kan. Itu bukan tim yang mudah untuk dihadapi.”
Wawancara pasca-pertandingan tersebut telah menjadi perbincangan hangat, mengingat Tuchel sebelumnya pernah mempertanyakan beberapa perilaku Bellingham di lapangan dan memicu perdebatan sengit mengenai peran yang harus dimainkan oleh seorang ‘Galactico’ Real Madrid dalam rencananya.
Peran tersebut telah ditunjukkan dengan gemilang di putaran final Piala Dunia, di mana Bellingham mencetak enam gol sambil berperan sebagai pemimpin yang karismatik. Apakah ada makna tersendiri di balik komentar-komentar yang dilontarkan di tengah panasnya pertandingan?
Bellingham vs Tuchel: Mengapa Keduanya Benar dalam Penilaian Mereka
Menyampaikan pandangannya mengenai kisah tersebut, mantan bek Timnas Inggris Pallister — dalam wawancara eksklusif dengan NetBet Sport — mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa tidak ada satu pun penggemar Inggris yang mengatakan bahwa kami bermain hebat malam itu [melawan Norwegia]. Menurut saya, itu sudah jelas.
“Menurut saya, itu bukan pertandingan yang hebat. Saya rasa kedua tim sama-sama menderita akibat cuaca yang panas. Saya rasa orang-orang harus memahami betapa sulitnya hal itu. Dan saya mengerti mengapa Jude mengatakan hal itu, karena saya pernah berlibur di tempat dengan suhu 35 derajat, dan saya bahkan tidak bisa berjemur di sana. Saya hanya menghabiskan waktu di kolam renang!
“Jadi, mereka bermain dalam suhu yang hampir mencapai 40 derajat. Saya pernah bermain dalam kondisi serupa di Thailand, dan itu sangat menyiksa untuk bermain sepak bola. Tidak ada sirkulasi udara. Anda tahu maksud saya? Anda berlari sprint, tapi rasanya seperti baru menyelesaikan maraton. Itu sangat berat. Aku paham ini 50-50 bagi kedua tim, tapi menurutku hal itu memengaruhi pertandingan dan performa. Kurasa beberapa pemain sudah mengatakan hal itu sekarang.
“Tuchel benar, kami memang tidak bermain bagus. Menurutku Jude juga benar. Kamu harus memahami seperti apa rasanya bermain dalam pertandingan itu. Sangat sulit untuk bertahan dan tampil di level tertinggi saat kadang-kadang kamu hanya berusaha bernapas. Jadi, aku tidak akan terlalu memikirkannya.
“Kami tahu mungkin ada sedikit sejarah di antara keduanya — dia pernah mencoretnya dari skuad, dia pernah mencoretnya dari tim. Menurut saya, untuk sementara waktu, itu mungkin hal yang tepat untuk dilakukan bagi Jude dan timnas Inggris.
“Dia manajer, dia bosnya, Anda tentu tidak ingin berkonfrontasi dengannya. Saya rasa dia mungkin telah mengambil keputusan yang tepat pada tahap awal hubungannya dengan Jude. Kini kita melihat performa terbaiknya.
“Dia adalah salah satu pemain terbaik di Piala Dunia ini. Dia telah tampil luar biasa untuk Inggris. Dia mencetak gol-gol, dia menunjukkan bahwa dia adalah talenta kelas dunia, dan dia memiliki semangat serta keinginan untuk memimpin tim ini dan membawanya ke titik di mana, semoga, kita bisa merayakan kemenangan Piala Dunia.
“Saya harap ini hanyalah badai dalam cangkir teh. Saya tidak mengira ini akan lebih dari itu. Jude sangat ingin menambah satu kemenangan lagi dalam sejarah Piala Dunia Inggris. Saya mengharapkan penampilan luar biasa lainnya darinya saat melawan Argentina.”
- Getty Images
Piala Dunia 2026: Pertandingan semifinal melawan Argentina menanti Inggris
Bellingham membawa Inggris kembali unggul setelah sebelumnya kehilangan keunggulan dalam laga pembuka melawan Kroasia. Ia kemudian memecah kebuntuan dalam pertandingan yang penuh frustrasi melawan Panama, sebelum mencetak dua gol dalam laga babak 16 besar yang epik melawan Meksiko di Stadion Azteca.
Dua gol mematikan lainnya dicetaknya saat melawan Norwegia, saat tim asuhan Tuchel berhasil membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal satu gol, dengan perayaan ikonik kembali terjadi setelah mencetak gol penentu kemenangan di babak perpanjangan waktu. The Three Lions kini bersiap menghadapi Lionel Messi dan juara bertahan Argentina di Atlanta pada hari Rabu.
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