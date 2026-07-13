Ah, sudahlah! Perseteruan Jude Bellingham vs Thomas Tuchel hanyalah ‘badai dalam cangkir teh’ bagi Inggris di Piala Dunia 2026, terlepas dari ‘sejarah’ di antara keduanya

Menyampaikan pandangannya mengenai kisah tersebut, mantan bek Timnas Inggris Pallister — dalam wawancara eksklusif dengan NetBet Sport — mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa tidak ada satu pun penggemar Inggris yang mengatakan bahwa kami bermain hebat malam itu [melawan Norwegia]. Menurut saya, itu sudah jelas.

“Menurut saya, itu bukan pertandingan yang hebat. Saya rasa kedua tim sama-sama menderita akibat cuaca yang panas. Saya rasa orang-orang harus memahami betapa sulitnya hal itu. Dan saya mengerti mengapa Jude mengatakan hal itu, karena saya pernah berlibur di tempat dengan suhu 35 derajat, dan saya bahkan tidak bisa berjemur di sana. Saya hanya menghabiskan waktu di kolam renang!

“Jadi, mereka bermain dalam suhu yang hampir mencapai 40 derajat. Saya pernah bermain dalam kondisi serupa di Thailand, dan itu sangat menyiksa untuk bermain sepak bola. Tidak ada sirkulasi udara. Anda tahu maksud saya? Anda berlari sprint, tapi rasanya seperti baru menyelesaikan maraton. Itu sangat berat. Aku paham ini 50-50 bagi kedua tim, tapi menurutku hal itu memengaruhi pertandingan dan performa. Kurasa beberapa pemain sudah mengatakan hal itu sekarang.

“Tuchel benar, kami memang tidak bermain bagus. Menurutku Jude juga benar. Kamu harus memahami seperti apa rasanya bermain dalam pertandingan itu. Sangat sulit untuk bertahan dan tampil di level tertinggi saat kadang-kadang kamu hanya berusaha bernapas. Jadi, aku tidak akan terlalu memikirkannya.

“Kami tahu mungkin ada sedikit sejarah di antara keduanya — dia pernah mencoretnya dari skuad, dia pernah mencoretnya dari tim. Menurut saya, untuk sementara waktu, itu mungkin hal yang tepat untuk dilakukan bagi Jude dan timnas Inggris.

“Dia manajer, dia bosnya, Anda tentu tidak ingin berkonfrontasi dengannya. Saya rasa dia mungkin telah mengambil keputusan yang tepat pada tahap awal hubungannya dengan Jude. Kini kita melihat performa terbaiknya.

“Dia adalah salah satu pemain terbaik di Piala Dunia ini. Dia telah tampil luar biasa untuk Inggris. Dia mencetak gol-gol, dia menunjukkan bahwa dia adalah talenta kelas dunia, dan dia memiliki semangat serta keinginan untuk memimpin tim ini dan membawanya ke titik di mana, semoga, kita bisa merayakan kemenangan Piala Dunia.

“Saya harap ini hanyalah badai dalam cangkir teh. Saya tidak mengira ini akan lebih dari itu. Jude sangat ingin menambah satu kemenangan lagi dalam sejarah Piala Dunia Inggris. Saya mengharapkan penampilan luar biasa lainnya darinya saat melawan Argentina.”