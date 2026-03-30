Ecuador v Italy - International FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Agen Zaniolo: "Dia berharap mendapat panggilan dari Gattuso. Masa depan? Dia merasa nyaman di Udine, tapi kita lihat saja nanti."

Masa depan sang penyerang masih belum pasti, dan harapannya untuk dipanggil ke tim nasional tetap tak kunjung padam.

Baik atau buruk, Nicolò Zaniolo selalu menjadi bahan pembicaraan. Pada jeda internasional kali ini, di mana Italia sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia AS-Meksiko-Kanada 2026, gelandang serang Udinese ini tidak masuk dalam daftar pemanggilan Gennaro Gattuso, meskipun ia tampil sangat baik.


Agen sang pemain, Claudio Vigorelli, dalam wawancara dengan Gazzettino del Friuli, menegaskan betapa mantan pemain Roma itu sangat ingin kembali ke skuad Azzurri, sementara terkait masa depannya, ia membuka peluang untuk berbagai skenario.


  • SANGAT DICINTAI DI TURKI

    "Dia masih sangat dicintai di Turki; bersama Galatasaray, dia berhasil menjuarai liga, dan golnya pernah membawa tim itu meraih kemenangan dalam derby. Di Premier League, dia kemudian mengalami tahun yang sulit, termasuk karena skandal taruhan yang berhasil dia lewati dengan gemilang. Terlepas dari musim lalu saat membela Atalanta dan Fiorentina, Nicolò selalu tampil sebagai pemimpin dan pemain kunci. Dia telah berkali-kali membuktikan dirinya sebagai seorang juara."

  • Situasinya baik-baik saja di Udine, tapi kita masih harus berhati-hati

    "Sekarang Udinese memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya, dan saya yakin kami akan segera duduk bersama untuk memutuskan langkah apa yang akan diambil. Dia sangat nyaman di Udine, itu sudah pasti. Memang wajar jika ada klub lain yang tertarik, tapi kami akan melihat perkembangan situasinya: dia nyaman di Udine, saya tekankan lagi. Untuk saat ini, mari kita fokus menyelesaikan urusan dengan Galatasaray."

  • IA BERHARAP PADA ITALIA

    "Tak perlu disembunyikan bahwa dia memang berharap demikian; tim nasional adalah tujuan bersama bagi semua pemain sepak bola. Kami menyadari hal itu, namun bukan berarti panggilan itu tidak mungkin datang nanti. Bagaimanapun, kami menghargai keterbukaan dan pernyataan Gattuso; kita lihat saja nanti."

  • MELEPAS LABEL-LABEL ITU

    "Hanya ada satu cara untuk melepaskan diri dari label dan beban masa lalu: bekerja keras dan terus tampil sebaik sekarang. Saya yakin label-label itu akan terlepas seiring waktu. Saya tidak ingin mencari-cari alasan, tapi kita tidak bisa melupakan cedera-cedera yang dialaminya; dia telah menderita banyak, terjatuh, dan bangkit kembali dengan gemilang."