Getty
Diterjemahkan oleh
Agen tersebut menjelaskan bagaimana kepindahan Jesse Lingard ke Corinthians diatur, setelah mantan bintang Manchester United itu menolak tawaran New York Red Bulls demi kembali bersatu dengan Memphis Depay di Brasil
Dari Korea Selatan ke São Paulo
Seluk-beluk kedatangan mengejutkan Lingard ke Corinthians kini terungkap, dengan Martins berperan sebagai arsitek utama di balik kepindahan pemain berusia 33 tahun itu ke Brasileirao setelah masa baktinya bersama FC Seoul. Proyek ini awalnya dimulai sebagai proposal untuk Gremio, tetapi setelah klub asal Porto Alegre itu menolak untuk melanjutkan kesepakatan tersebut, Martins mengalihkan fokusnya ke jajaran petinggi di Parque Sao Jorge. Meskipun ada minat dari New York Red Bulls, Lingard pada akhirnya terpikat oleh proyek olahraga dan daya tarik budaya bermain di Brasil.
- Getty Images Sport
Presentasi agen dan panggilan video
Martins menjelaskan latar belakang kepindahan tersebut, dengan mencatat bahwa jendela transfer Brasil yang masih terbuka memberikan peluang unik bagi pemain bebas transfer itu. "Saya melihat Lingard sedang tersedia di pasar, dan sebagian besar jendela transfer sudah ditutup. Brasil adalah salah satu dari sedikit pasar yang masih terbuka. Jadi saya bertanya kepada Vini (kliennya): 'Bagaimana menurutmu soal Lingard di Grêmio?'" kata Martins kepada Globo Esporte.
"Saya menghubungi Marcelo Paz dan mengatakan bahwa Jesse sedang bebas dan ingin bermain di Brasil. Saya menjelaskan kondisinya dan menunjukkan bahwa itu bukanlah sesuatu yang gila - dia akan sesuai dengan batas gaji. Keesokan harinya kami sudah melakukan panggilan video dengan Lingard, dan sejak saat itu pembicaraan berjalan sangat cepat."
Pengaruh Depay
Faktor penentu dalam keputusan pemain asal Inggris itu adalah kehadiran mantan rekan setimnya di Man Utd, Depay. Penyerang asal Belanda itu memberikan ulasan yang sangat positif mengenai infrastruktur klub dan gaya hidup di Sao Paulo, sehingga membantu Lingard merasa yakin dengan kepindahannya. "Dia berkata kepadaku: 'Ini berbeda. Suasananya menyenangkan, mencerminkan kegembiraan masyarakat Brasil,'" tambah Martins.
- AFP
Debut berakhir dengan kekalahan
Lingard melakukan debutnya sebagai pemain pengganti saat Corinthians menelan kekalahan 3-1 dari Fluminense pada Rabu lalu. Ia masuk menggantikan Breno Bidon pada menit ke-47, namun gagal membantu tim barunya meraih poin di Maracana. Kekalahan tersebut membuat Corinthians terpuruk di peringkat ke-11 klasemen Campeonato Brasileiro Série A, dengan hanya mengumpulkan 10 poin dari sembilan pertandingan. Setelah gagal meraih kemenangan dalam enam pertandingan liga berturut-turut, mereka akan berusaha meraih kemenangan saat menghadapi Internacional pada hari Minggu.