Agen tersebut menjelaskan bagaimana kepindahan Jesse Lingard ke Corinthians diatur, setelah mantan bintang Manchester United itu menolak tawaran New York Red Bulls demi kembali bersatu dengan Memphis Depay di Brasil

Martins menjelaskan latar belakang kepindahan tersebut, dengan mencatat bahwa jendela transfer Brasil yang masih terbuka memberikan peluang unik bagi pemain bebas transfer itu. "Saya melihat Lingard sedang tersedia di pasar, dan sebagian besar jendela transfer sudah ditutup. Brasil adalah salah satu dari sedikit pasar yang masih terbuka. Jadi saya bertanya kepada Vini (kliennya): 'Bagaimana menurutmu soal Lingard di Grêmio?'" kata Martins kepada Globo Esporte.

"Saya menghubungi Marcelo Paz dan mengatakan bahwa Jesse sedang bebas dan ingin bermain di Brasil. Saya menjelaskan kondisinya dan menunjukkan bahwa itu bukanlah sesuatu yang gila - dia akan sesuai dengan batas gaji. Keesokan harinya kami sudah melakukan panggilan video dengan Lingard, dan sejak saat itu pembicaraan berjalan sangat cepat."