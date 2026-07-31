Angka dalam sepak bola bukanlah segalanya, tetapi setidaknya memberikan gambaran awal: Soulè pada musim lalu bermain cukup banyak (41 pertandingan antara Serie A dan Liga Europa) serta mencatatkan 7 gol dan 7 assist. Akan terlalu keras jika menilainya sebagai musim yang negatif. Namun, tentu saja, itu belum cukup untuk menjadikannya pemain yang tak tergantikan bagi Gasperini. Perpanjangan kontrak Dybala dan kedatangan sang sahabat, Castro, kemudian membuat pemain Argentina itu tergelincir ke barisan paling belakang dalam urutan preferensi.
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Agen Soulè memanggil AC Milan: inilah syarat sebenarnya untuk menuntaskan kesepakatan dengan Roma
KARAKTERISTIK OKE
Roma perlu meraup pemasukan besar dari bursa transfer pemain keluar dan telah memutuskan untuk mengorbankan talenta Soulè meski ia masih memiliki kontrak yang sangat panjang hingga 2029. Keluarga Friedkin ingin menjualnya ke Arab Saudi seharga 40 juta, tetapi mantan pemain Juventus itu tidak pernah membuka peluang: ia ingin bertahan di Roma dan jika tidak, keinginannya tetap bertahan di Eropa. Agennya, Guastadisegno, telah menawarkan peluang seperti ini kepada Milan. Di sisi lain, ia memiliki karakteristik teknis yang dicari Amorim: bermain di belakang penyerang, berkaki kiri, dan membutuhkan tantangan baru serta perhatian yang lebih besar.
Paket senilai Rp32 juta
Catatan penting: AC Milan masih belum memutuskan apakah akan mengaktifkan atau tidak opsi Soule. Kondisi yang menurut sang agen pasti bisa dinegosiasikan berbicara tentang permintaan 30 juta euro sebagai nilai dasar tetap, yang akan ditambah bonus. Sejujurnya bonusnya kecil, sekitar 2 juta euro. Matias berharap ada langkah konkret dari AC Milan...
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