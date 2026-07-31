Roma perlu meraup pemasukan besar dari bursa transfer pemain keluar dan telah memutuskan untuk mengorbankan talenta Soulè meski ia masih memiliki kontrak yang sangat panjang hingga 2029. Keluarga Friedkin ingin menjualnya ke Arab Saudi seharga 40 juta, tetapi mantan pemain Juventus itu tidak pernah membuka peluang: ia ingin bertahan di Roma dan jika tidak, keinginannya tetap bertahan di Eropa. Agennya, Guastadisegno, telah menawarkan peluang seperti ini kepada Milan. Di sisi lain, ia memiliki karakteristik teknis yang dicari Amorim: bermain di belakang penyerang, berkaki kiri, dan membutuhkan tantangan baru serta perhatian yang lebih besar.