Angka-angka dalam sepak bola bukanlah segalanya, tetapi setidaknya memberi gambaran awal: Soulè musim lalu bermain cukup banyak (41 pertandingan antara Serie A dan Liga Europa) serta mencatatkan 7 gol dan 7 assist. Terlalu keras jika menilainya sebagai musim yang negatif. Namun, itu jelas belum cukup untuk membuatnya menjadi pemain yang tak tergantikan bagi Gasperini. Perpanjangan kontrak Dybala dan kedatangan sahabatnya, Castro, kemudian membuat pemain Argentina itu turun ke urutan paling belakang dalam preferensi.
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Agen Soulé memanggil AC Milan: ini syarat sebenarnya untuk menuntaskan kesepakatan dengan Roma
KARAKTERISTIK OKE
Roma membutuhkan pemasukan besar dari pasar transfer pemain keluar dan telah memutuskan untuk mengorbankan talenta Soulè meski ia masih memiliki kontrak yang sangat panjang hingga 2029. Keluarga Friedkin ingin menjualnya ke Arab Saudi seharga 40 juta, tetapi mantan pemain Juventus itu tidak pernah membuka pintu: ia ingin bertahan di Roma dan, jika tidak, keinginannya tetap bertahan di Eropa. Agennya, Guastadisegno, telah menawarkan jenis peluang ini kepada AC Milan. Di sisi lain, ia memiliki karakteristik teknis yang dicari Amorim: bermain di belakang striker, berkaki kiri, dan membutuhkan tantangan baru serta perhatian yang lebih besar.
Paket senilai Rp32 juta
Perlu ditegaskan terlebih dahulu: AC Milan masih belum memutuskan apakah akan mengaktifkan atau tidak jalur Soule. Kondisi yang diyakini agen bisa dinegosiasikan mengindikasikan adanya permintaan 30 juta euro sebagai nilai dasar tetap, yang kemudian akan ditambah bonus. Sejujurnya bonus itu kecil, sekitar 2 juta euro. Matias berharap ada gebrakan dari AC Milan...
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