Agen Scott McTominay diperkirakan akan tiba di Italia saat Napoli berusaha memperbarui kontraknya di tengah spekulasi tentang kembalinya ke Premier League
Misi McTominay Napoli
Gelandang tersebut saat ini sedang berupaya pulih sepenuhnya dari cedera tendon yang dialaminya pada 7 Februari, namun absennya ia justru semakin menonjolkan betapa pentingnya perannya bagi tim. Dengan jendela transfer musim panas yang semakin dekat, pihak Napoli berupaya mencegah minat dari klub lain dengan menawarkan kontrak yang lebih menguntungkan kepada pemain berusia 29 tahun tersebut, yang mencerminkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik di Serie A.
Agen-agen yang akan menghadiri KTT di Naples
Maret diprediksi menjadi bulan penentu bagi masa depan pemain asal Skotlandia tersebut, dengan perwakilannya dijadwalkan tiba di Naples untuk pembicaraan resmi. Menurut laporan, klub telah menyatakan keinginan yang jelas untuk memperpanjang kontraknya yang saat ini akan berakhir pada 2028. McTominay dilaporkan merasa "seperti dewa" di Naples, menciptakan latar belakang positif untuk negosiasi mendatang.
Langkah ini terjadi di tengah rumor yang terus beredar bahwa klub-klub Inggris memantau situasinya. Namun, pemain tersebut baru-baru ini menanggapi rumor tersebut, mengatakan: "Agen saya belum berkomunikasi dengan siapa pun mengenai masa depan saya. Dia hanya berbicara dengan saya dan dengan klub. Dia belum mengatakan apa pun kepada media. Saya sangat bahagia di sini dan, sejauh yang saya ketahui, saya adalah pemain Napoli; itu yang saya pikirkan. Masa depan sangat penting dan saya bisa membayangkan diri saya di Napoli untuk waktu yang lama."
Performa yang mengesankan di depan gawang
Dampak McTominay di Italia secara statistik sangat mengesankan, berlanjut dari musim debutnya di mana ia dinobatkan sebagai pemain terbaik liga. Pada musim 2025/26, ia telah mencetak lebih dari 10 gol di semua kompetisi, dengan enam gol di Serie A dan empat di Liga Champions. Kontribusinya dalam hal kreativitas juga tak kalah mengesankan, dengan empat assist untuk rekan setimnya sejauh ini.
Keunggulan klinisnya ini membuatnya tak tergantikan bagi Conte. Berbicara tentang perkembangannya, McTominay mencatat: "Di Napoli, saya berkembang baik dari segi taktik maupun fisik. Secara taktik, Italia berbeda dari Premier League. Saya harus beradaptasi dan belajar dengan cepat cara bermain, gerakan apa yang harus dilakukan, cara membebaskan diri, cara menjadi ancaman di area lawan, dan juga cara bertahan. Kurva belajar yang bagus dan saya menikmati setiap menitnya."
Perjuangan Napoli untuk mempertahankan McTominay
Meskipun pemain tersebut telah menyatakan komitmennya secara terbuka, Direktur Napoli Leonardo Giammarioli sebelumnya mengakui adanya kekhawatiran terkait daya tarik Liga Premier. Direktur tersebut mengakui bahwa meskipun klub ingin mempertahankan bintang mereka, penampilannya layak untuk panggung tertinggi. "Ya, tentu saja saya khawatir. Tapi pada akhirnya, terutama Scott, yang adalah orang yang sangat baik, kami ingin dia mencapai level berikutnya dalam beberapa tahun ke depan – mungkin tidak sekarang, mungkin tidak tahun depan, tapi dia pantas mendapatkannya," kata Giammarioli.
Saat ini, fokus tetap pada lapangan dan perpanjangan kontrak yang akan datang. Meskipun beberapa media menyarankan keinginan untuk kembali ke Inggris karena alasan pribadi, kedatangan agennya yang dijadwalkan menunjukkan kesediaan untuk berkomitmen pada proyek Napoli. Dengan persaingan Scudetto yang semakin panas, mendapatkan tanda tangan McTominay pada kontrak baru akan menjadi pernyataan niat yang besar dari raksasa Italia tersebut.
