Agen Scott McTominay diperkirakan akan tiba di Italia saat Napoli berusaha memperbarui kontraknya di tengah spekulasi tentang kembalinya ke Premier League

Maret diprediksi menjadi bulan penentu bagi masa depan pemain asal Skotlandia tersebut, dengan perwakilannya dijadwalkan tiba di Naples untuk pembicaraan resmi. Menurut laporan, klub telah menyatakan keinginan yang jelas untuk memperpanjang kontraknya yang saat ini akan berakhir pada 2028. McTominay dilaporkan merasa "seperti dewa" di Naples, menciptakan latar belakang positif untuk negosiasi mendatang.

Langkah ini terjadi di tengah rumor yang terus beredar bahwa klub-klub Inggris memantau situasinya. Namun, pemain tersebut baru-baru ini menanggapi rumor tersebut, mengatakan: "Agen saya belum berkomunikasi dengan siapa pun mengenai masa depan saya. Dia hanya berbicara dengan saya dan dengan klub. Dia belum mengatakan apa pun kepada media. Saya sangat bahagia di sini dan, sejauh yang saya ketahui, saya adalah pemain Napoli; itu yang saya pikirkan. Masa depan sangat penting dan saya bisa membayangkan diri saya di Napoli untuk waktu yang lama."