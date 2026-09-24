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'Agen saya menerima telepon' - bintang Real Madrid Marc Cucurella mengklarifikasi rumor transfer Barcelona dan mengakui misi pesan teks rahasia Rodri
Rumor Barcelona diredam
Cucurella menuntaskan kepindahan besar ke Bernabeu pada awal tahun ini dalam kesepakatan yang awalnya bernilai €55 juta (£47 juta), dengan tambahan potensial €5 juta (£4 juta) yang telah disepakati. Pemain Spanyol itu dengan cepat mengamankan tempatnya di starting XI, menggusur Alvaro Carreras sebagai opsi pilihan Mourinho di sisi kiri.
Sebelum menandatangani kontrak di ibu kota Spanyol, bek tersebut santer dikaitkan dengan kepindahan ke rival sengit, Barcelona. Raksasa Catalunya itu dilaporkan memantau pasar di tengah keraguan yang masih ada mengenai masa depan jangka panjang Alejandro Balde.
Terlepas dari spekulasi tanpa henti yang mendominasi headline, pendekatan resmi dari Barcelona tidak pernah terwujud. Real Madrid bergerak cepat dengan tegas, mengamankan tanda tangan sang full-back dan mengakhiri segala peluang untuk kembali ke Camp Nou bagi lulusan La Masia tersebut.
- Getty Images Sport
"Bukan ketertarikan yang sungguh-sungguh"
Berbicara kepada penyiar asal Spanyol COPE, Cucurella dengan tegas menepis gagasan bahwa kepindahan ke Catalonia pernah hampir tuntas. Bintang Madrid itu menjelaskan sejauh mana kontak antara kubunya dan petinggi Barcelona.
“Tidak, tidak, tidak. Agen saya menerima beberapa panggilan, tetapi tidak lebih jauh dari itu,” jelas mantan bek sayap Chelsea itu ketika ditanya soal rumor pada musim panas. “Saya rasa itu tidak bisa dianggap sebagai minat yang sungguh-sungguh.”
Pilihan Catalan Rodri
Terlepas dari saga transfernya sendiri, Cucurella juga sempat bertindak sebagai agen dadakan untuk Real Madrid. Saat rekan setimnya di tim nasional, Rodri, sedang mempertimbangkan pilihannya antara dua klub terbesar di Spanyol, bek itu berusaha meyakinkan sang gelandang untuk bergabung dengan revolusi Mourinho di Bernabeu.
Pada akhirnya, upaya tersebut tidak berhasil, karena Rodri memilih meneken kontrak dengan Barcelona untuk membentuk kemitraan baru di lini tengah bersama Pedri. Mengenang percakapan pribadi mereka, Cucurella mengungkapkan bahwa sang gelandang tetap tertutup soal niatnya.
“Dia mengatakan sesuatu seperti, ‘Kita lihat saja nanti’,” kenang Cucurella. “Saya senang untuknya, tetapi saya harap dia tidak terlalu sukses karena itu akan berarti akhir dari kesuksesan kami.”
- Pressinphoto
Mengukuhkan statusnya di Bernabeu
Setelah dengan mantap memantapkan posisinya di depan Carreras, Cucurella kini ditugaskan untuk membenarkan label harga mahalnya sepanjang sisa musim ini. Di bawah arahan Mourinho, bek tersebut diharapkan tetap menjadi figur penting di lini belakang Real Madrid.
Sementara itu, rivalitas pribadinya dengan Rodri menambah dinamika baru pada pertemuan-pertemuan Clasico mendatang. Saat kedua pemain internasional Spanyol itu semakin menyatu dengan tim masing-masing, performa mereka tanpa diragukan lagi akan memengaruhi pertarungan yang terus berlangsung untuk supremasi domestik.
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