Cucurella menuntaskan kepindahan besar ke Bernabeu pada awal tahun ini dalam kesepakatan yang awalnya bernilai €55 juta (£47 juta), dengan tambahan potensial €5 juta (£4 juta) yang telah disepakati. Pemain Spanyol itu dengan cepat mengamankan tempatnya di starting XI, menggusur Alvaro Carreras sebagai opsi pilihan Mourinho di sisi kiri.

Sebelum menandatangani kontrak di ibu kota Spanyol, bek tersebut santer dikaitkan dengan kepindahan ke rival sengit, Barcelona. Raksasa Catalunya itu dilaporkan memantau pasar di tengah keraguan yang masih ada mengenai masa depan jangka panjang Alejandro Balde.

Terlepas dari spekulasi tanpa henti yang mendominasi headline, pendekatan resmi dari Barcelona tidak pernah terwujud. Real Madrid bergerak cepat dengan tegas, mengamankan tanda tangan sang full-back dan mengakhiri segala peluang untuk kembali ke Camp Nou bagi lulusan La Masia tersebut.



