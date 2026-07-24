Agen Cristian Romero berada di Milan: negosiasi untuk Cuti menuju Inter kini memasuki fase krusial. Seperti dilaporkan Sportitalia, agen bek asal Argentina itu, Ciro Palermo, telah tiba di kota itu pada jam-jam ini. Ini menjadi kabar penting, mengingat kemarin direktur olahraga Inter, Piero Ausilio, telah kembali ke Milan: dalam waktu dekat, pertemuan antara kedua pihak pun mungkin terjadi.
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Agen Romero berada di Milan: negosiasi dengan Inter memasuki fase krusial, tetapi Tottenham meminta 50 juta euro
Tottenham meminta €50 juta
Fokus utama Inter sepenuhnya tertuju pada pemain kelahiran 1998 itu: Inter menggarapnya secara konkret dan telah melakukan kontak dengan Tottenham, pembicaraan sudah dimulai antara kedua klub, yang sedang berdiskusi, dengan Spurs yang membuka peluang untuk melepas kapten mereka, tetapi dengan angka tidak kurang dari 50 juta euro, sementara Inter mencoba menurunkan harganya dengan mengandalkan keinginan sang pemain.
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GAJI DAN NEGOSIASI
Dengan demikian, ada kesediaan untuk berbicara dengan Inter, tetapi angkanya jelas: musim lalu Romero menandatangani kontrak dengan gaji besar, 12 juta euro bruto, hingga 2029. Pada tadi malam negosiasi dengan Cuti dimulai, dengan kontak pertama dengan pihak perwakilan: bagi klub Inter itu adalah prioritas, karena itu pembicaraan di luar hal tersebut untuk sementara ditunda, seperti dikonfirmasi oleh kedatangan sang agen
SEGERA TINGGALKAN TOTTENHAM
Setelah kepergian Acerbi, Darmian, dan de Vrij, Inter sedang mencari bek baru untuk diberikan kepada Cristian Chivu menjelang awal musim. Usai tampil di Piala Dunia sebagai pemimpin dengan seragam Argentina, Cuti akan meninggalkan Tottenham dan bisa kembali ke Italia, tempat ia sudah pernah bermain bersama Genoa dan Atalanta dari 2018 hingga 2021. Setelah musim terakhir yang rumit, De Zerbi dan manajemen Spurs memutuskan untuk merombak proyek teknis dan Romero tidak lagi menjadi bagian darinya. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir hubungannya dengan lingkungan klub memburuk karena keputusan sang pemain sendiri untuk memulihkan cedera kaki di Argentina saat tim sedang sepenuhnya berjuang agar tidak terdegradasi
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