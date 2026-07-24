Agen Romero berada di Milan: negosiasi dengan Inter memasuki fase krusial, tetapi Tottenham meminta 50 juta euro

Setelah kepergian Acerbi, Darmian, dan de Vrij, Inter sedang mencari bek baru untuk diberikan kepada Cristian Chivu menjelang awal musim. Usai tampil di Piala Dunia sebagai pemimpin dengan seragam Argentina, Cuti akan meninggalkan Tottenham dan bisa kembali ke Italia, tempat ia sudah pernah bermain bersama Genoa dan Atalanta dari 2018 hingga 2021. Setelah musim terakhir yang rumit, De Zerbi dan manajemen Spurs memutuskan untuk merombak proyek teknis dan Romero tidak lagi menjadi bagian darinya. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir hubungannya dengan lingkungan klub memburuk karena keputusan sang pemain sendiri untuk memulihkan cedera kaki di Argentina saat tim sedang sepenuhnya berjuang agar tidak terdegradasi