Goal.com
Live
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Agen Romelu Lukaku berupaya mendamaikan situasi dengan Napoli setelah sang striker menolak kembali berlatih

R. Lukaku
SSC Napoli
USA vs Belgium
USA
Belgium
Friendlies
Mexico vs Belgium
Mexico
A. Conte
Serie A
World Cup

Hubungan Romelu Lukaku dengan Napoli telah mencapai titik kritis setelah keputusannya untuk tetap tinggal di Belgia selama jeda internasional. Meskipun klub dan manajer Antonio Conte merasa kecewa atas ketidakhadirannya di lapangan latihan, laporan terbaru menunjukkan bahwa upaya diplomatis sedang dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut.

  • Agen tersebut turun tangan untuk mencegah tindakan disiplin

    Menurut Sky, perwakilan Lukaku dilaporkan sedang melakukan pembicaraan intensif dengan petinggi Napoli untuk meredakan konflik yang mulai memanas antara sang pemain dan klub. Ketegangan meningkat secara signifikan setelah striker berusia 32 tahun itu memilih untuk tetap tinggal di Antwerp dan berlatih di sebuah klinik swasta daripada kembali ke Italia sesuai instruksi. Menurut laporan dari Italia, tujuan utama pembicaraan ini adalah untuk memastikan bahwa situasi tersebut tidak berujung pada sanksi resmi atau pengucilan jangka panjang dari skuad tim utama.

    Napoli beralih dari sanksi finansial ke upaya mencari jalan tengah, memilih penyelesaian damai daripada ultimatum resmi. Kedua belah pihak berharap dapat mencapai solusi definitif dalam waktu 72 jam untuk memfasilitasi kembalinya Lukaku ke Italia.

    • Iklan
  • Cagliari Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    Conte dan jajaran petinggi merasa frustrasi akibat praktik pengelolaan mandiri

    Meskipun ada upaya untuk menengahi situasi secara diplomatis, rasa frustrasi yang mendasar di dalam klub tetap tinggi. Conte dan jajaran direksi Napoli dilaporkan "marah besar" kepada sang striker atas keputusannya untuk tidak hadir dalam sesi latihan yang dijadwalkan di Castel Volturno. Saat Conte sendiri sedang berlibur sesuai rencana, asistennya, Cristian Stellini, telah memimpin sesi latihan selama ia absen, dan diharapkan Lukaku hadir untuk melanjutkan proses rehabilitasinya.

    Keputusan Lukaku untuk mengikuti program pemulihan pribadi di Belgia tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran disiplin. Ketidakharmonisan ini telah menciptakan keretakan dengan Napoli yang kini sedang berusaha keras diperbaiki oleh agennya untuk melindungi peran sang striker di skuad.

  • Performa yang kurang memuaskan menambah tekanan pada situasi yang tegang

    Ketegangan di luar lapangan ini terjadi pada masa yang sangat sulit bagi pemain internasional Belgia tersebut, yang sejauh ini mengalami musim 2025-26 yang suram. Masalah otot paha belakang yang berkepanjangan telah membatasi kontribusinya di lapangan, sehingga ia kehilangan ritme dan ketajaman dalam bertanding. Hingga saat ini, ia baru tampil selama 64 menit dalam tujuh pertandingan di berbagai kompetisi, dengan hanya mencetak satu gol.

    Kurangnya dampak ini menjadi faktor utama dalam keputusannya untuk mundur dari tim nasional Belgia untuk pertandingan persahabatan melawan Amerika Serikat dan Meksiko. Meskipun tujuannya adalah memanfaatkan jeda ini untuk kembali ke kondisi fisik yang prima, perselisihan yang terjadi dengan Napoli hanya memperumit jalannya kembali ke starting XI. Conte, yang secara tradisional merupakan pembela setia sang penyerang, kini menghadapi dilema mengenai bagaimana mengintegrasikan kembali seorang pemain yang tampaknya telah menantang otoritasnya.

  • Belgium v Wales - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

    Dampak Piala Dunia 2026 semakin terasa

    Perselisihan ini berisiko mengancam posisi Lukaku di tim nasional Belgia menjelang Piala Dunia 2026. Jika perselisihannya dengan Napoli mengakibatkan berkurangnya waktu bermainnya, perannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dan penyerang utama Belgia mungkin akan dipertanyakan.


Friendlies
USA crest
USA
USA
Belgium crest
Belgium
BEL
Friendlies
Mexico crest
Mexico
MEX
Belgium crest
Belgium
BEL