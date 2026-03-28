Agen Romelu Lukaku berupaya mendamaikan situasi dengan Napoli setelah sang striker menolak kembali berlatih

Menurut Sky, perwakilan Lukaku dilaporkan sedang melakukan pembicaraan intensif dengan petinggi Napoli untuk meredakan konflik yang mulai memanas antara sang pemain dan klub. Ketegangan meningkat secara signifikan setelah striker berusia 32 tahun itu memilih untuk tetap tinggal di Antwerp dan berlatih di sebuah klinik swasta daripada kembali ke Italia sesuai instruksi. Menurut laporan dari Italia, tujuan utama pembicaraan ini adalah untuk memastikan bahwa situasi tersebut tidak berujung pada sanksi resmi atau pengucilan jangka panjang dari skuad tim utama.

Napoli beralih dari sanksi finansial ke upaya mencari jalan tengah, memilih penyelesaian damai daripada ultimatum resmi. Kedua belah pihak berharap dapat mencapai solusi definitif dalam waktu 72 jam untuk memfasilitasi kembalinya Lukaku ke Italia.