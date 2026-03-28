AFP
Agen Romelu Lukaku berupaya mendamaikan situasi dengan Napoli setelah sang striker menolak kembali berlatih
Agen tersebut turun tangan untuk mencegah tindakan disiplin
Menurut Sky, perwakilan Lukaku dilaporkan sedang melakukan pembicaraan intensif dengan petinggi Napoli untuk meredakan konflik yang mulai memanas antara sang pemain dan klub. Ketegangan meningkat secara signifikan setelah striker berusia 32 tahun itu memilih untuk tetap tinggal di Antwerp dan berlatih di sebuah klinik swasta daripada kembali ke Italia sesuai instruksi. Menurut laporan dari Italia, tujuan utama pembicaraan ini adalah untuk memastikan bahwa situasi tersebut tidak berujung pada sanksi resmi atau pengucilan jangka panjang dari skuad tim utama.
Napoli beralih dari sanksi finansial ke upaya mencari jalan tengah, memilih penyelesaian damai daripada ultimatum resmi. Kedua belah pihak berharap dapat mencapai solusi definitif dalam waktu 72 jam untuk memfasilitasi kembalinya Lukaku ke Italia.
Conte dan jajaran petinggi merasa frustrasi akibat praktik pengelolaan mandiri
Meskipun ada upaya untuk menengahi situasi secara diplomatis, rasa frustrasi yang mendasar di dalam klub tetap tinggi. Conte dan jajaran direksi Napoli dilaporkan "marah besar" kepada sang striker atas keputusannya untuk tidak hadir dalam sesi latihan yang dijadwalkan di Castel Volturno. Saat Conte sendiri sedang berlibur sesuai rencana, asistennya, Cristian Stellini, telah memimpin sesi latihan selama ia absen, dan diharapkan Lukaku hadir untuk melanjutkan proses rehabilitasinya.
Keputusan Lukaku untuk mengikuti program pemulihan pribadi di Belgia tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran disiplin. Ketidakharmonisan ini telah menciptakan keretakan dengan Napoli yang kini sedang berusaha keras diperbaiki oleh agennya untuk melindungi peran sang striker di skuad.
Performa yang kurang memuaskan menambah tekanan pada situasi yang tegang
Ketegangan di luar lapangan ini terjadi pada masa yang sangat sulit bagi pemain internasional Belgia tersebut, yang sejauh ini mengalami musim 2025-26 yang suram. Masalah otot paha belakang yang berkepanjangan telah membatasi kontribusinya di lapangan, sehingga ia kehilangan ritme dan ketajaman dalam bertanding. Hingga saat ini, ia baru tampil selama 64 menit dalam tujuh pertandingan di berbagai kompetisi, dengan hanya mencetak satu gol.
Kurangnya dampak ini menjadi faktor utama dalam keputusannya untuk mundur dari tim nasional Belgia untuk pertandingan persahabatan melawan Amerika Serikat dan Meksiko. Meskipun tujuannya adalah memanfaatkan jeda ini untuk kembali ke kondisi fisik yang prima, perselisihan yang terjadi dengan Napoli hanya memperumit jalannya kembali ke starting XI. Conte, yang secara tradisional merupakan pembela setia sang penyerang, kini menghadapi dilema mengenai bagaimana mengintegrasikan kembali seorang pemain yang tampaknya telah menantang otoritasnya.
Dampak Piala Dunia 2026 semakin terasa
Perselisihan ini berisiko mengancam posisi Lukaku di tim nasional Belgia menjelang Piala Dunia 2026. Jika perselisihannya dengan Napoli mengakibatkan berkurangnya waktu bermainnya, perannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dan penyerang utama Belgia mungkin akan dipertanyakan.