Agen Pep Guardiola membenarkan adanya kontak dengan Al-Nassr di tengah kabar kemungkinan kerja sama dengan Cristiano Ronaldo di klub juara Liga Pro Arab Saudi
Klub-klub besar Arab Saudi mendekati arsitek Man City yang akan hengkang
Guardiola mengguncang dunia sepak bola dengan secara resmi mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari City pada musim panas ini, mengakhiri masa jabatannya selama 10 tahun yang penuh transformasi dan dipenuhi gelar juara. Memanfaatkan pergeseran kepemimpinan yang monumental ini, Al-Nassr—yang baru saja dinobatkan sebagai juara Liga Saudi—melancarkan upaya ambisius untuk memboyong sang pelatih ke Riyadh. Setelah menjuarai Liga Premier Saudi dan Liga Champions AFC edisi kedua, pelatih Jorge Jesus mengundurkan diri, yang memicu spekulasi lebih lanjut.
Berita beredar bahwa klub tersebut menawarkan paket gaji rekor dunia yang fantastis untuk mempertemukan sang manajer dengan Ronaldo, memaksa perwakilan jangka panjang Guardiola, Josep Maria Orobitg, untuk secara terbuka mengklarifikasi sifat sebenarnya dari negosiasi ini.
Orobitg menampik angka rekor tersebut
Menanggapi spekulasi yang beredar luas bahwa Al-Nassr telah membujuk pelatih asal Catalunya itu dengan tawaran bernilai jutaan pound—sekitar €130 juta per musim—Orobitg segera membantah angka-angka fantastis tersebut. Dalam wawancara dengan media Saudi Okaz, ia mengatakan: "Memang ada kontak sekitar satu setengah bulan lalu, hanya sekadar kontak, tanpa ada komitmen atau tawaran tertulis. Uangnya tidak sebanyak itu."
"Tidak ada rencana pembicaraan lebih lanjut," kata agen tersebut
Panggilan dari Al-Nassr bukanlah satu-satunya tawaran yang datang dari kawasan Teluk, seiring dengan upaya pihak-pihak terkait sepak bola untuk memanfaatkan kesempatan yang tiba-tiba terbuka bagi sang manajer.
Mengungkapkan adanya pembicaraan lanjutan dengan tim nasional sambil tetap realistis mengenai kesepakatan penuh, Orobitg menambahkan: "Ada juga kontak dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi sekitar 15 hari yang lalu, tetapi untuk saat ini tidak akan ada kontak lebih lanjut. Saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki peluang besar untuk merekrut Guardiola."
Perpisahan di Etihad mendahului perpindahan pekerjaan Guardiola
Guardiola akan memimpin City untuk terakhir kalinya pada hari Minggu saat timnya menjamu Aston Villa dalam laga penutup musim yang penuh emosi. Setelah prosesi pasca-pertandingan selesai, perhatian akan beralih ke tugas-tugas eksekutifnya yang akan datang sebagai Duta Global untuk City Football Group.