Agen Pep Guardiola membenarkan adanya kontak dengan Al-Nassr di tengah kabar kemungkinan kerja sama dengan Cristiano Ronaldo di klub juara Liga Pro Arab Saudi

Guardiola mengguncang dunia sepak bola dengan secara resmi mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari City pada musim panas ini, mengakhiri masa jabatannya selama 10 tahun yang penuh transformasi dan dipenuhi gelar juara. Memanfaatkan pergeseran kepemimpinan yang monumental ini, Al-Nassr—yang baru saja dinobatkan sebagai juara Liga Saudi—melancarkan upaya ambisius untuk memboyong sang pelatih ke Riyadh. Setelah menjuarai Liga Premier Saudi dan Liga Champions AFC edisi kedua, pelatih Jorge Jesus mengundurkan diri, yang memicu spekulasi lebih lanjut.

Berita beredar bahwa klub tersebut menawarkan paket gaji rekor dunia yang fantastis untuk mempertemukan sang manajer dengan Ronaldo, memaksa perwakilan jangka panjang Guardiola, Josep Maria Orobitg, untuk secara terbuka mengklarifikasi sifat sebenarnya dari negosiasi ini.