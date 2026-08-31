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Agen Noni! Madueke mengungkap peran rahasia dalam langkah Arsenal senilai £55 juta untuk merekrut Ezri Konsa dari Aston Villa
Arsenal perkuat lini pertahanan dengan merekrut Konsa
Para penggemar Arsenal menyambut rekrutan terbaru mereka pekan lalu saat Konsa tiba di Emirates Stadium setelah menyelesaikan transfer bernilai besar dari Aston Villa. Bek tengah berusia 28 tahun itu, yang masuk dalam skuad Piala Dunia Thomas Tuchel, telah mengikat masa depannya dengan tim asuhan Arteta dengan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun.
Pemain yang direkrut dengan nilai £55 juta itu datang ke klub yang sedang berada dalam momentum positif. Arsenal akhirnya mengakhiri penantian 22 tahun untuk meraih gelar Premier League musim lalu dan memulai upaya mempertahankan gelar dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Coventry City. Kini, Konsa berpeluang menjalani debut kompetitifnya pada Senin malam saat sang juara bertandang menghadapi mantan klubnya di Villa Park.
- Getty Images Sport
Nasihat transfer krusial untuk Madueke
Madueke memainkan peran penting di balik layar, menggunakan koneksinya di tim nasional untuk membantu mengarahkan Konsa ke London utara. Berbicara kepada situs resmi Arsenal, winger itu mengungkapkan kegembiraannya atas reuni tersebut. "Ezri pertama dan terutama adalah teman baik saya," kata Madueke. "Kami sudah bermain bersama untuk England selama beberapa tahun sekarang.
"Saya senang dia ada di sini, dia pemain hebat dan saya tahu dia akan menjadi tambahan yang hebat, bukan hanya untuk tim tetapi juga di lingkungan klub," tambah Madueke. "Saya tidak sabar melihat apa yang akan kami capai bersama. Ini klub yang hebat, lingkungan yang hebat dan saya sudah mengatakan [kepada Ezri Konsa] sebelum dia menandatangani kontrak, ini adalah tempat terbaik yang bisa dia pilih."
Menanggapi persaingan ketat untuk memperebutkan tempat di starting XI, Madueke menyambut tantangan itu. "Anda tahu bahwa Anda berjuang untuk mendapatkan tempat setiap pekan, dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Anda tahu bahwa Anda memiliki skuad luar biasa yang punya kemampuan untuk bersaing di semua lini," jelasnya. "Kami punya skuad yang penuh dengan pemain internasional, pemain top, dan itulah yang kami butuhkan."
- Imagn
Sang juara sedang diliputi kepercayaan diri tinggi
Suasana di sekitar Emirates masih sangat euforia setelah keberhasilan domestik bersejarah musim lalu dan kemenangan terbaru di Community Shield atas Manchester City. Madueke mencatat adanya perubahan yang jelas dalam mentalitas skuad. "Saya merasa semua orang [lebih bebas], semua orang lebih rileks, itu bagus," akunya. "[City] mengalahkan kami dua kali musim lalu, jadi rasanya luar biasa bisa mengalahkan mereka dan memenangkan trofi pertama musim ini, itu menetapkan nadanya."
Hasrat Arsenal tidak menurun sejak mengangkat trofi juara. "Kami jelas punya perasaan itu, tentu saja sangat luar biasa bisa menjuarai liga setelah 22 tahun, itu pencapaian yang hebat," lanjut Madueke. "Kami kembali ke sini dengan pola pikir yang sama untuk melakukannya lagi, dan bahkan meningkatkan apa yang kami lakukan tahun lalu."
Merefleksikan kemenangan mereka pada laga pembuka, ia menambahkan: "Atmosfer saat melawan Coventry juga luar biasa. Saya pikir ada antusiasme ekstra di sekitar tim sekarang karena kami adalah juara. Itu juga merupakan penampilan yang luar biasa dari kami, awal yang hebat untuk musim ini, jadi secara keseluruhan, saya pikir semua orang benar-benar bahagia saat ini dan suasananya sangat bagus."
- Pro Sports Images
Ujian berat di Villa Park
Kapasitas Arsenal akan diuji pada Senin melawan Aston Villa asuhan Unai Emery. Meski tuan rumah mengalami bursa transfer musim panas yang buruk, dengan kehilangan bintang-bintang kunci seperti Morgan Rogers, Youri Tielemans, Emiliano Martinez, Ollie Watkins, dan Konsa, serta menelan kekalahan telak 4-0 dari Brighton, Madueke tetap berhati-hati. "Tim mana pun yang dilatih Unai Emery, Anda harus mewaspadainya," peringatannya. "Dia manajer hebat dan apa yang telah dilakukannya di Villa Park dalam tiga atau empat tahun terakhir sungguh luar biasa."
Villa meraih kemenangan 2-1 dalam laga yang sama musim lalu, memberi Arsenal banyak alasan untuk tetap waspada. "Tentu saja, kami tahu mereka adalah tim yang sangat berbahaya, terutama saat bermain di kandang, tetapi kami akan siap," kata Madueke menutup pernyataannya. "Kami akan fokus pada diri kami sendiri dan kami akan memiliki kepercayaan penuh bahwa kami bisa memenangkan pertandingan."
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