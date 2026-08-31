Madueke memainkan peran penting di balik layar, menggunakan koneksinya di tim nasional untuk membantu mengarahkan Konsa ke London utara. Berbicara kepada situs resmi Arsenal, winger itu mengungkapkan kegembiraannya atas reuni tersebut. "Ezri pertama dan terutama adalah teman baik saya," kata Madueke. "Kami sudah bermain bersama untuk England selama beberapa tahun sekarang.

"Saya senang dia ada di sini, dia pemain hebat dan saya tahu dia akan menjadi tambahan yang hebat, bukan hanya untuk tim tetapi juga di lingkungan klub," tambah Madueke. "Saya tidak sabar melihat apa yang akan kami capai bersama. Ini klub yang hebat, lingkungan yang hebat dan saya sudah mengatakan [kepada Ezri Konsa] sebelum dia menandatangani kontrak, ini adalah tempat terbaik yang bisa dia pilih."

Menanggapi persaingan ketat untuk memperebutkan tempat di starting XI, Madueke menyambut tantangan itu. "Anda tahu bahwa Anda berjuang untuk mendapatkan tempat setiap pekan, dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Anda tahu bahwa Anda memiliki skuad luar biasa yang punya kemampuan untuk bersaing di semua lini," jelasnya. "Kami punya skuad yang penuh dengan pemain internasional, pemain top, dan itulah yang kami butuhkan."



