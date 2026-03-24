Agen Mohamed Salah angkat bicara mengenai spekulasi seputar langkah selanjutnya sang bintang setelah memastikan bahwa ia akan meninggalkan Liverpool pada musim panas nanti
Salah mengunggah video perpisahan yang mengharukan dari Anfield
Pesan tegas dari perwakilan tersebut muncul menyusul pengumuman yang sarat emosi dari pemain berusia 33 tahun itu. Meskipun telah menandatangani perpanjangan kontrak tahun lalu yang dirancang untuk mempertahankannya di klub hingga 2027, telah dicapai kesepakatan untuk mengakhiri masa baktinya yang gemilang selama sembilan tahun satu tahun lebih awal. Spekulasi telah meningkat sepanjang musim yang sulit, diperparah oleh perselisihan publik dengan pelatih kepala Arne Slot, di mana sang pemain mengungkapkan perasaannya yang seolah-olah "dikorbankan".
Dalam video kejutan yang ditujukan langsung kepada para pendukung, ia menyatakan: "Saya tidak pernah membayangkan betapa dalam klub ini, kota ini, dan orang-orang ini, akan menjadi bagian dari hidup saya. Liverpool bukan sekadar klub sepak bola. Ini adalah gairah. Ini adalah sejarah. Ini adalah semangat yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata kepada siapa pun yang bukan bagian dari klub ini."
Abbas membantah rumor transfer
Menyusul ramainya pemberitaan media, sang agen menggunakan platform media sosial X untuk menanggapi spekulasi yang beredar luas mengenai masa depan kliennya. Rumor beredar kencang hanya beberapa jam setelah sang pemain internasional mengonfirmasi kepergiannya dari Merseyside. Dengan sang penyerang yang akan menjadi pemain bebas transfer yang sangat diminati, berbagai media secara keliru mengklaim mengetahui tujuan berikutnya. Untuk meredam keributan tersebut, sang perwakilan memposting pernyataan yang blak-blakan seperti biasanya. Ia memperingatkan: “Kami tidak tahu di mana Mohamed akan bermain musim depan. Ini juga berarti tidak ada orang lain yang tahu. Waspadalah terhadap para pemburu perhatian yang hanya mengincar klik.”
Para peminat mengantre untuk mendapatkan tanda tangan
Meskipun belum ada kesepakatan yang pasti, perebutan untuk mendapatkan jasa sang pemain sayap legendaris ini niscaya akan mendominasi bursa transfer musim panas mendatang. Klub raksasa Liga Pro Arab Saudi, Al-Ittihad, dilaporkan telah melakukan pembicaraan terkait kemungkinan kepindahan tersebut, sejalan dengan keinginan mereka yang sudah lama ada untuk membawa sang superstar ke Timur Tengah. Selain itu, klub-klub Major League Soccer telah muncul sebagai alternatif yang layak jika ia mencari tantangan baru di luar Eropa. Sebagai pemain bebas transfer paling menonjol di pasar, ia tidak akan kekurangan tawaran menggiurkan, meskipun dunia harus menunggu kabar resmi dari pihak sang pemain.
Perhatian kini beralih ke perebutan gelar juara
Di tengah perdebatan sengit mengenai masa depannya, pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang masa The Reds ini sepenuhnya fokus untuk mengakhiri musim ini dengan hasil yang memuaskan. Klub merilis pernyataan yang mengonfirmasi kepergiannya pada akhir musim 2025-26, dengan menyebutkan keinginannya untuk memberikan transparansi kepada para penggemar sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih. Meskipun upaya mereka mempertahankan gelar Liga Premier telah berakhir, masih ada peluang untuk menambah trofi Piala FA dan medali Liga Champions lainnya ke dalam lemari trofi yang sudah penuh.