Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Agen Luka Vuskovic memecah keheningan terkait minat Barcelona di tengah spekulasi tentang kemungkinan dia meninggalkan Tottenham sebelum debutnya
Barcelona ingin Vuskovic untuk mengatasi masalah pertahanan.
Agen Pini Zahavi, yang mewakili beberapa bintang ternama dan memiliki hubungan yang kuat dengan Presiden Barcelona Joan Laporta, akhirnya menanggapi spekulasi yang semakin meningkat mengenai salah satu kliennya. Meskipun ada desas-desus dari Jerman dan Spanyol mengenai Vuskovic, Zahavi tetap merahasiakan rencananya untuk saat ini. Saat Barcelona berusaha membangun kembali skuad mereka dengan energi muda, fenomena Kroasia ini telah naik ke puncak daftar keinginan mereka, berpotensi memaksa Tottenham Hotspur untuk mengambil keputusan sulit sebelum pemain tersebut bahkan sempat bermain untuk mereka.
- Getty Images
Agen Vuskovic enggan berkomentar mengenai kabar hubungannya dengan Barcelona.
Zahavi telah berhati-hati agar tidak memperburuk situasi secara prematur. Dalam kutipan yang dimuat oleh media Catalan Mundo Deportivo, perwakilan tersebut menjaga jarak profesional dari keributan. "Saya tidak bisa berkomentar apa pun saat ini. Pemain tersebut masih menjadi bagian dari Hamburg dan sepenuhnya fokus di sana," ujarnya. "Saya bisa memberikan pembaruan tepat dua bulan lagi, yaitu setelah masa pinjamannya berakhir dan dia secara resmi kembali ke Tottenham."
Spurs tetap teguh pada nilai wonderkid.
Meskipun ada upaya pendekatan yang ramah dari Catalonia, klub London Utara tidak diharapkan akan melepaskan aset berharga mereka tanpa perlawanan. Vuskovic terikat kontrak hingga 2030, dan laporan menunjukkan tidak ada klausul pelepasan aktif dalam perjanjiannya. Hal ini menempatkan Spurs dalam posisi yang kuat, dengan angka sekitar £50 juta disebut-sebut sebagai syarat minimum untuk membawa tim Premier League tersebut ke meja perundingan.
Ayahnya, Daniel Vuskovic, baru-baru ini mengakui ketidakpastian situasi tersebut, mengatakan kepada Sportske Novosti: "Saya tidak tahu apakah Tottenham hanya melihatnya sebagai pemain masa depan atau apakah mereka akan terbuka untuk transfer jika menerima tawaran yang sesuai."
- Getty Images
Vuskovic bermimpi tentang sepak bola Spanyol.
Sementara klub-klub masih bernegosiasi mengenai penilaian nilai, sang pemain sendiri telah memberikan petunjuk tentang di mana hatinya mungkin berada. Meskipun saat ini ia sedang bersinar di Bundesliga, daya tarik La Liga adalah sesuatu yang telah dipertimbangkan secara terbuka oleh sang bek. Aspirasi Vuskovic sendiri dapat memainkan peran penting jika Flick memutuskan untuk mendorong kesepakatan resmi dalam beberapa bulan ke depan.
Menyikapi jalur karirnya awal tahun ini, pemain muda tersebut mengatakan kepada Tribuna: “Jujur saja, bukan Premier League yang saya inginkan. Saya tidak pernah membayangkan bermain di Inggris. Saya selalu hanya memikirkan liga Kroasia dan Hajduk, tetapi di antara liga-liga Eropa, Spanyol adalah yang paling dekat dengan aspirasi saya, dan sekarang liga Jerman, yang merupakan liga yang sangat besar. Suatu hari, saya ingin bermain di Spanyol, itu saja."
Iklan