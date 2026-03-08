Agen Luka Vuskovic memecah keheningan terkait minat Barcelona di tengah spekulasi tentang kemungkinan dia meninggalkan Tottenham sebelum debutnya

Sementara klub-klub masih bernegosiasi mengenai penilaian nilai, sang pemain sendiri telah memberikan petunjuk tentang di mana hatinya mungkin berada. Meskipun saat ini ia sedang bersinar di Bundesliga, daya tarik La Liga adalah sesuatu yang telah dipertimbangkan secara terbuka oleh sang bek. Aspirasi Vuskovic sendiri dapat memainkan peran penting jika Flick memutuskan untuk mendorong kesepakatan resmi dalam beberapa bulan ke depan.

Menyikapi jalur karirnya awal tahun ini, pemain muda tersebut mengatakan kepada Tribuna: “Jujur saja, bukan Premier League yang saya inginkan. Saya tidak pernah membayangkan bermain di Inggris. Saya selalu hanya memikirkan liga Kroasia dan Hajduk, tetapi di antara liga-liga Eropa, Spanyol adalah yang paling dekat dengan aspirasi saya, dan sekarang liga Jerman, yang merupakan liga yang sangat besar. Suatu hari, saya ingin bermain di Spanyol, itu saja."