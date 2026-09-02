Chelsea telah menyiapkan Camara, pemain internasional Senegal, sebagai pengganti langsung untuk Enzo, yang menuntaskan transfer dengan nilai yang menyamai rekor ke Manchester City. Chelsea mencapai kesepakatan senilai £47 juta dengan Monaco, dan sang gelandang bahkan telah menjalani tes medis sebelum bersiap terbang ke London.

Namun, transfer itu terkait erat dengan rencana kepindahan Folarin Balogun ke Everton. Klub Prancis itu sangat membutuhkan penjualan besar untuk menyeimbangkan pembukuan mereka. Ketika Everton pada awalnya melanjutkan upaya mereka untuk mendapatkan Balogun, Monaco memberi tahu Camara bahwa ia tidak akan pergi.

Dalam akhir bursa transfer yang ganjil, Balogun berubah pikiran setelah menjalani tes medis di Everton dan menolak kepindahan tersebut. Meski demikian, Monaco tetap menolak memberi lampu hijau untuk kepergian Camara, sehingga Chelsea sangat murka atas apa yang mereka anggap sebagai putar balik di saat-saat akhir yang tidak profesional.



