Getty Images Sport
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Agen Lamine Camara kecam Monaco saat pembicaraan soal "komoditas" mencuat setelah transfer £47 juta ke Chelsea kolaps menyusul kepergian Enzo Fernandez
Bencana lini tengah Chelsea pada hari terakhir bursa transfer
Chelsea telah menyiapkan Camara, pemain internasional Senegal, sebagai pengganti langsung untuk Enzo, yang menuntaskan transfer dengan nilai yang menyamai rekor ke Manchester City. Chelsea mencapai kesepakatan senilai £47 juta dengan Monaco, dan sang gelandang bahkan telah menjalani tes medis sebelum bersiap terbang ke London.
Namun, transfer itu terkait erat dengan rencana kepindahan Folarin Balogun ke Everton. Klub Prancis itu sangat membutuhkan penjualan besar untuk menyeimbangkan pembukuan mereka. Ketika Everton pada awalnya melanjutkan upaya mereka untuk mendapatkan Balogun, Monaco memberi tahu Camara bahwa ia tidak akan pergi.
Dalam akhir bursa transfer yang ganjil, Balogun berubah pikiran setelah menjalani tes medis di Everton dan menolak kepindahan tersebut. Meski demikian, Monaco tetap menolak memberi lampu hijau untuk kepergian Camara, sehingga Chelsea sangat murka atas apa yang mereka anggap sebagai putar balik di saat-saat akhir yang tidak profesional.
- Jonathan Moscrop
Agen murka atas perlakuan bak 'komoditas'
Mantan striker Premier League Diomansy Kamara, yang mewakili Camara dan winger Crystal Palace Ismaila Sarr, meluapkan frustrasinya di Instagram. Ia merasa pemblokiran pada saat-saat terakhir itu menyoroti masalah sistemik dalam cara pesepakbola Afrika dikelola di pasar transfer.
"Situasi yang melibatkan Ismaïla Sarr dan Lamine Camara seharusnya membuat kita semua berhenti sejenak dan memperhatikannya," tulis Kamara di Instagram story-nya. "Kita harus keluar dari logika yang membuat pemain Afrika terkadang diperlakukan tak lebih dari sekadar komoditas: mereka dibeli, harga mereka ditetapkan, masa depan mereka dinegosiasikan, dan terlalu sering keinginan mereka sendiri dikesampingkan."
Ia menambahkan: "Pemain-pemain Afrika kami pantas mendapatkan rasa hormat. Hormat untuk kerja keras mereka. Hormat untuk karier mereka. Hormat untuk ambisi mereka. Hormat untuk suara mereka."
Harga kemanusiaan dari urusan transfer
Kamara menegaskan bahwa mekanisme finansial dalam sepakbola kerap mengabaikan dampak personal terhadap para atlet. Ia melanjutkan seruannya yang penuh semangat dengan mengatakan: "Transfer seharusnya bukan sekadar urusan dua klub dan sederet angka. Di balik setiap kontrak, ada seorang pria, sebuah karier, impian, dan keputusan yang mengubah hidup.
"Fakta bahwa klub terkadang bisa memiliki kata akhir adalah realitas dalam sepakbola profesional. Namun satu pertanyaan tetap ada: bagaimana dengan karier dan kehendak sang pemain?"
Menyerukan reformasi sistemik, agen tersebut menantang otoritas olahraga ini untuk turun tangan. "Badan pengatur sepakbola, khususnya FIFA dan UEFA, harus menaruh perhatian serius pada situasi seperti ini dan mempertimbangkan apakah sistem yang lebih adil bisa diciptakan bagi klub maupun pemain," desak Kamara. "Haruskah klausul pelepasan menjadi wajib?
"Apa gunanya sebuah klub dapat mengikat pemain pada kontraknya jika pada akhirnya klub itu kehilangan komitmen dan kepercayaan dari sosok di balik pesepakbola tersebut? Investasi klub memang harus dilindungi, tetapi demikian juga dengan karier, ambisi, dan hak pemain untuk menentukan masa depannya sendiri. Kita membutuhkan kerangka yang melindungi kedua belah pihak."
Ia menutup dengan mengatakan: "Pemain harus bisa didengar dan dihormati dalam keputusan yang menentukan masa depannya. Jangan pernah lupakan apa yang penting: di balik setiap kesuksesan, para pemainlah yang pertama menulis sejarah."
- Getty Images Sport
Alonso menghadapi krisis lini tengah yang langsung terasa
Setelah mengizinkan kepergian Fernandez tanpa berhasil mengamankan Camara, manajer Chelsea Xabi Alonso menghadapi masalah besar dalam menentukan pilihan pemain. Lini tengah Chelsea tiba-tiba menipis, dengan Moises Caicedo dan Jordan Henderson sama-sama masih dibekap cedera, sementara Romeo Lavia baru saja kembali menuju kebugaran penuh.
Alonso bahkan sudah terpaksa memainkan bek sayap Reece James dan Malo Gusto di lini tengah saat menang atas Brighton belum lama ini. Chelsea kini harus menjalani laga tandang berat ke markas juara bertahan Arsenal pada hari Minggu dengan skuad yang sangat tipis, sambil sangat berharap bisa bertahan sampai bursa transfer Januari dibuka.
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