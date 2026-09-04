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Agen Kylian! Mbappe memainkan peran rahasia yang mengejutkan dalam upaya transfer Chelsea dengan mendesak Xabi Alonso merekrut target lini tengah itu
Alonso mencari nasihat soal bintang Prancis Mbappe
Dalam sebuah tikungan menarik pada bursa transfer musim panas, Alonso meminta pendapat mantan pemain Real Madrid-nya, Mbappe, sebelum Chelsea meluncurkan langkah resmi untuk gelandang Roma, Kone, menurut Foot Mercato. Chelsea sedang menyisir pasar untuk mencari pengganti berkualitas tinggi saat Fernandez mendekati kepindahan dengan rekor Inggris ke Etihad Stadium.
Mbappe, yang menjadi kapten Kone di level internasional bersama Prancis, dilaporkan memberikan ulasan yang sangat positif tentang kompatriotnya itu, dengan merekomendasikannya sebagai talenta kelas atas yang mampu menghadapi kerasnya Premier League. Berbekal rekomendasi ini, Chelsea bergerak cepat untuk menyepakati kesepakatan senilai €70 juta (£60 juta) dengan Roma, angka yang jauh melampaui valuasi pasar awal sang pemain.
- Getty Images Sport
Drama pada hari terakhir bursa transfer saat sejumlah kesepakatan gagal terwujud
Terlepas dari dukungan besar dan kesepakatan menguntungkan antara kedua klub, transfer itu pada akhirnya gagal terwujud secara dramatis pada hari terakhir bursa setelah bos Roma Gian Piero Gasperini memblokir kepindahan tersebut. Chelsea bahkan sempat mencapai kesepakatan persyaratan pribadi dengan gelandang berusia 23 tahun itu, yang dilaporkan sangat ingin pindah ke London Barat.
Kegagalan mendapatkan Kone, ditambah dengan gagalnya transfer Lamine Camara dari Monaco secara spektakuler, membuat lini tengah Chelsea terlihat agak tipis. Dengan Romeo Lavia yang bergulat dengan masalah kebugaran jangka panjang dan Moises Caicedo yang menghadapi kemunduran cedera dalam waktu dekat, Alonso mungkin akan mendapati opsi taktisnya terbatas dalam beberapa bulan ke depan.
Enzo Fernandez resmi pindah ke Manchester City
Meski Chelsea gagal mengamankan target utama mereka, kepergian Fernandez dirampungkan dalam kesepakatan mencengangkan senilai £125 juta. Kedatangan Fernandez memberi Enzo Marescawith kualitas yang lebih besar lagi dalam skuad yang sudah dipenuhi talenta kelas dunia. Mantan pemain Benfica itu menjelaskan motivasinya untuk kepindahan ini dengan berkata: "Jika Anda melihat ke seluruh skuad, City memiliki kualitas di setiap lini. Saya ingin belajar dari rekan-rekan setim baru saya dan menjadi pemain yang lebih baik."
- Getty Images Sport
Krisis gelandang membayangi jadwal pertandingan Chelsea
Dampak setelah bursa transfer membuat Alonso pusing menentukan pilihan jelang laga berat melawan juara bertahan Premier League, Arsenal, pada Minggu ini. Meski Chelsea memulai musim dengan kuat lewat kemenangan atas Fulham dan Brighton, kurangnya kedalaman di lini tengah tetap menjadi kekhawatiran besar bagi para suporter.
Untuk saat ini, fokus beralih ke lapangan, tempat Chelsea harus membuktikan bahwa mereka bisa bersaing tanpa jaminan teknis dari Fernandez atau kehadiran bertenaga dari rekrutan baru seperti Kone. Keterlibatan Mbappe dalam proses pemantauan menunjukkan bahwa Chelsea sedang mencari pemain dengan DNA pemenang, tetapi tanpa tanda tangan di atas kontrak, saran itu tetap sebatas teori.
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