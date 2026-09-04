Dalam sebuah tikungan menarik pada bursa transfer musim panas, Alonso meminta pendapat mantan pemain Real Madrid-nya, Mbappe, sebelum Chelsea meluncurkan langkah resmi untuk gelandang Roma, Kone, menurut Foot Mercato. Chelsea sedang menyisir pasar untuk mencari pengganti berkualitas tinggi saat Fernandez mendekati kepindahan dengan rekor Inggris ke Etihad Stadium.

Mbappe, yang menjadi kapten Kone di level internasional bersama Prancis, dilaporkan memberikan ulasan yang sangat positif tentang kompatriotnya itu, dengan merekomendasikannya sebagai talenta kelas atas yang mampu menghadapi kerasnya Premier League. Berbekal rekomendasi ini, Chelsea bergerak cepat untuk menyepakati kesepakatan senilai €70 juta (£60 juta) dengan Roma, angka yang jauh melampaui valuasi pasar awal sang pemain.



