Babak lain dari saga Franck Kessie-Juventus. Gelandang Pantai Gading itu, setelah berpisah dengan Al Ahli, memilih Atalanta, meski Juventus sangat berminat. Terkait hal itu, Giovanni Carnevali, direktur utama Juventus, mengatakan seperti ini sebelum Juventus vs Parma: "Orang mengira ada peluang untuk menuntaskan operasi ini," komentarnya, "tetapi kemungkinan besar ketertarikannya untuk mengenakan jersey Juventus memang tidak sebesar itu. Atau mungkin agennya mengurus kepentingannya...". Pernyataan itu membuat agen mantan pemain AC Milan tersebut, George Atangana, marah dan kemudian merilis sebuah pernyataan resmi.
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Agen Kessie: "Dia menginginkan Juventus, dia menunggunya sampai akhir Agustus, tetapi para petinggi mungkin tidak yakin. Ini soal harga diri, bukan uang"
Kessie hanya menginginkan Juventus
"Negosiasi - demikian tertulis dalam pernyataan tanggapan - dengan Juventus tidak dimulai pada hari-hari terakhir bursa transfer. Ini adalah kisah yang dimulai beberapa pekan sebelumnya, ketika Franck, setelah kontraknya habis, pada dasarnya telah memutuskan bahwa dia ingin memilih proyek Juventus. Ini bukan sekadar pernyataan niat. Franck telah membuktikan secara konkret, lewat tindakan dan pengorbanan finansial yang sangat besar, betapa besar keinginannya untuk mengenakan seragam Juventus. Dia menolak beberapa tawaran dari klub lain, beberapa di antaranya bernilai yang secara objektif nyaris mustahil ditolak oleh hampir semua pesepakbola. Dia tetap berkeinginan bergabung dengan Juventus meski menerima tawaran yang secara finansial jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang akan dia terima dari Juventus. Ini adalah poin mendasar untuk memahami seluruh persoalan. Franck tidak menunggu Juventus karena dia tidak punya alternatif; dia menunggu sepanjang musim panas agar Juventus menindaklanjuti minat besar yang ditunjukkan kepadanya, karena dia yakin dengan pilihannya. Dalam mengikuti arahan Franck, saya bekerja dengan tujuan menemukan kesepakatan yang saling memuaskan. Kami memahami kebutuhan klub, kami menerima untuk menunggu, dan kami memberi Juventus waktu yang diperlukan untuk melakukan beberapa operasi keluar dan menciptakan kondisi ekonomi serta teknis untuk mengajukan sebuah tawaran. Semua ini, saya ulangi, selama beberapa pekan, dengan kesabaran, rasa hormat, dan kebijaksanaan. Namun, proposal konkret dari Juventus baru matang pada hari-hari paling akhir bursa transfer".
Masalah harga diri, bukan uang
"Dan meskipun nilainya jauh lebih rendah dibandingkan kondisi yang semula diperkirakan, saya telah mendapat persetujuan dari sang pemain untuk meninjau kembali tuntutannya, menurunkannya demi menyesuaikan dengan kebutuhan dan kesulitan Juventus: pada titik itu, prioritasnya bukan memaksimalkan penghasilannya, melainkan bergabung dengan Juventus. Atas dasar ini, kedua belah pihak berupaya mencari kompromi yang bisa diterima, dan seperti yang bisa terjadi, meski Franck menunjukkan fleksibilitas besar untuk menemukan solusi yang selaras dengan kebutuhan finansial Juventus, titik keseimbangan tidak tercapai. Merasa telah melakukan segalanya untuk memenuhi keinginan klub, sadar akan perjalanannya, nilainya, dan pada saat yang sama juga akan pengorbanan yang telah dibuat demi mempertahankan prioritas yang diberikan kepada Juventus, pada akhir Agustus Franck menarik beberapa kesimpulan yang sah dan masuk akal mengenai determinasi nyata klub untuk benar-benar menginginkannya. Ini telah menjadi persoalan penghargaan, kepercayaan terhadap kemampuannya, dan yang terpenting, martabat. Ada sebuah peribahasa Afrika yang saya kira secara sempurna mewakili makna dari kisah ini: "Menginginkan dan sangat menghargai sesuatu tidak berarti bersedia menerimanya dengan harga berapa pun. Segala sesuatu ada batasnya". Franck benar-benar menginginkan Juventus dan dia telah membuktikannya dengan tindakan, dengan menunggu, dan dengan pengorbanan finansial yang besar. Namun menginginkan sebuah jersey tidak bisa berarti mengorbankan martabat diri atau penghargaan yang menurut seorang profesional dengan perjalanan karier seperti dirinya pantas ia dapatkan".
Juventus tidak yakin
"Dalam pernyataan publik direktur utama Juventus, ada rujukan - lanjut Atangana -, selain kemungkinan tanggung jawab agen, juga pada dugaan kurangnya determinasi sang pemain untuk ingin mengenakan seragam Juventus. Saya tentu menghormati hak setiap pihak untuk menyampaikan posisinya, tetapi dalam hal ini saya merasa perlu meluruskan fakta. Franck Kessie menunggu Juventus selama berminggu-minggu, bahkan ketika orang akan mengira bahwa, dengan syarat-syarat yang dibatasi oleh parameter keberlanjutan finansial, dialog akan tetap dijaga tetap aktif untuk merampungkan kesepakatan. Sebaliknya, hanya pada hari-hari terakhir bursa transfer klub menunjukkan kesediaan untuk benar-benar duduk bersama di meja perundingan. Setiap klub tentu berhak membuat penilaiannya sendiri dan menetapkan prioritasnya. Tetapi seorang pemain juga berhak, pada titik tertentu, melakukan hal yang sama, dan Franck, pada akhirnya, melihat persepsi yang semakin menguat itu terkonfirmasi, bahwa mungkin keyakinan terhadap dirinya tidak seperti yang ia bayangkan selama ia menunggu Juventus".
Yang memutuskan adalah Kessie, bukan agennya
"Soal ini saya ingin sangat jelas. Franck Kessié adalah pribadi dan pesepakbola dengan nilai yang sangat tinggi. Ia telah bermain dan menang di level internasional tertinggi, memiliki kepribadian, pengalaman, dan kesadaran penuh atas keputusan-keputusannya sendiri. Ia bukan sosok yang mudah dipengaruhi dan tidak ada seorang pun yang memutuskan untuknya. Tugas seorang agen, terlebih lagi seorang perantara, bukanlah meyakinkan pemain untuk menerima tawaran klub demi menuntaskan operasi ini. Tugasnya adalah memberi saran, bernegosiasi, membantu menemukan keseimbangan yang tepat antara harapan ekonomi dan pertimbangan teknis dari kedua belah pihak. Bagi saya, kepentingan para klien saya berada di atas kepentingan saya sendiri. Selalu. Keputusan untuk menghentikan negosiasi datang ketika, di tengah kekakuan dan kesulitan yang dihadapi, Franck menilai bahwa sudah tidak ada lagi syarat untuk mencapai kesimpulan yang positif; dan ini lahir dari perasaan bahwa keyakinan dan determinasi dari jajaran manajemen klub sudah hilang, atau mungkin tidak pernah sepenuhnya ada. Namun, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pelatih Juventus, yang telah menunjukkan perhatian besar kepada Franck, memberinya motivasi yang kuat. Itu adalah salah satu alasan, jika bukan yang utama, mengapa Franck tetap bersedia hingga saat terakhir"
MENGAPA DIA MEMILIH ATALANTA
"Dan di sinilah kisah ini sepenuhnya berubah makna. Dalam hidup dan sepak bola, ada orang-orang yang mampu mengingatkan Anda bahwa, sebelum kontrak, bonus, dan negosiasi, ada hubungan antarmanusia. Keluarga Percassi merasakan kegelisahan si pemain. Mereka mengenal Franck, kisahnya, karakternya, dan nilai-nilai yang dipegangnya. Mereka berbicara dengan saya dan berbicara dengannya, dan dalam percakapan itu aspek ekonomi tidak pernah dijadikan pusat perhatian. Yang dibicarakan adalah kisah antara Kessie dan Atalanta, tentang anak muda yang datang ke Bergamo bertahun-tahun lalu dan pria yang kemudian ia menjadi. Terkadang justru "detail-detail" tertentu yang membuat perbedaan. Kepada para penggemar Atalanta saya ingin mengatakan satu hal: Franck Kessie tidak memilih Atalanta karena dia tidak punya alternatif. Penting untuk mengatakannya dengan jelas. Dia punya, bahkan dari klub-klub bergengsi dan dengan kondisi finansial yang sangat besar. Dia memilih Bergamo karena di sana dia merasa diinginkan, dihormati, dan dihargai; baik sebagai pribadi maupun sebagai pesepakbola. Dan yang terpenting, dia tidak lupa dari mana dia memulai dan betapa banyak yang telah dia terima. Dia bisa saja memilih kembali ke Bergamo pada usia 35 tahun, di akhir kariernya, untuk menutup lingkaran itu secara romantis. Dan saya yakin keluarga Percassi juga akan menerimanya saat itu. Namun, dia memilih kembali sekarang, di puncak kematangan sepak bolanya, untuk mencoba mengembalikan sesuatu kepada Atalanta. Karena itu, kepada semua pendukung Bergamo kami menyampaikan pesan yang sederhana dan tulus: Franck telah kembali, dengan rasa syukur terhadap masa lalu, rasa hormat untuk masa kini, dan keyakinan pada masa depan".
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