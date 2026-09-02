"Dan di sinilah kisah ini sepenuhnya berubah makna. Dalam hidup dan sepak bola, ada orang-orang yang mampu mengingatkan Anda bahwa, sebelum kontrak, bonus, dan negosiasi, ada hubungan antarmanusia. Keluarga Percassi merasakan kegelisahan si pemain. Mereka mengenal Franck, kisahnya, karakternya, dan nilai-nilai yang dipegangnya. Mereka berbicara dengan saya dan berbicara dengannya, dan dalam percakapan itu aspek ekonomi tidak pernah dijadikan pusat perhatian. Yang dibicarakan adalah kisah antara Kessie dan Atalanta, tentang anak muda yang datang ke Bergamo bertahun-tahun lalu dan pria yang kemudian ia menjadi. Terkadang justru "detail-detail" tertentu yang membuat perbedaan. Kepada para penggemar Atalanta saya ingin mengatakan satu hal: Franck Kessie tidak memilih Atalanta karena dia tidak punya alternatif. Penting untuk mengatakannya dengan jelas. Dia punya, bahkan dari klub-klub bergengsi dan dengan kondisi finansial yang sangat besar. Dia memilih Bergamo karena di sana dia merasa diinginkan, dihormati, dan dihargai; baik sebagai pribadi maupun sebagai pesepakbola. Dan yang terpenting, dia tidak lupa dari mana dia memulai dan betapa banyak yang telah dia terima. Dia bisa saja memilih kembali ke Bergamo pada usia 35 tahun, di akhir kariernya, untuk menutup lingkaran itu secara romantis. Dan saya yakin keluarga Percassi juga akan menerimanya saat itu. Namun, dia memilih kembali sekarang, di puncak kematangan sepak bolanya, untuk mencoba mengembalikan sesuatu kepada Atalanta. Karena itu, kepada semua pendukung Bergamo kami menyampaikan pesan yang sederhana dan tulus: Franck telah kembali, dengan rasa syukur terhadap masa lalu, rasa hormat untuk masa kini, dan keyakinan pada masa depan".