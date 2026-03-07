Agen Jurgen Klopp memberikan jawaban pasti terkait laporan yang menyebutkan ia ingin menjadi pelatih Real Madrid

Menanggapi desas-desus yang semakin meningkat, Kosicke dengan tegas membantah adanya negosiasi yang sedang berlangsung. “Tidak perlu menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang hanya rumor. Tidak ada yang menghubungi kami saat ini,” kata Kosicke. Ia juga menjelaskan situasi terkait ibu kota Spanyol, menambahkan: “Jurgen Klopp sangat puas dengan perannya saat ini di Red Bull, dan apa yang dikatakan tentang negosiasi untuk melatih Real Madrid hanyalah rumor untuk saat ini.”

Penolakan ini muncul di tengah laporan bahwa Atletico Madrid juga memantau Klopp sebagai calon pengganti Diego Simeone. Meskipun Simeone masih terikat kontrak hingga 2027, beberapa media mengklaim bahwa petinggi Atleti sedang mempertimbangkan perubahan.