Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Agen Jurgen Klopp memberikan jawaban pasti terkait laporan yang menyebutkan ia ingin menjadi pelatih Real Madrid
Rumor tentang Klopp dan Madrid dibantah.
Klopp dikabarkan menjadi kandidat utama untuk posisi pelatih di Santiago Bernabeu, dengan spekulasi bahwa Real Madrid melihat pelatih asal Jerman tersebut sebagai calon utama untuk membawa stabilitas ke klub. Namun, agen lama Klopp, Marc Kosicke, dengan cepat menanggapi rumor tersebut dan menegaskan bahwa kliennya tetap berkomitmen penuh pada proyeknya saat ini, jauh dari tekanan sehari-hari di area teknis.
- (C)Getty Images
Posisi definitif agen
Menanggapi desas-desus yang semakin meningkat, Kosicke dengan tegas membantah adanya negosiasi yang sedang berlangsung. “Tidak perlu menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang hanya rumor. Tidak ada yang menghubungi kami saat ini,” kata Kosicke. Ia juga menjelaskan situasi terkait ibu kota Spanyol, menambahkan: “Jurgen Klopp sangat puas dengan perannya saat ini di Red Bull, dan apa yang dikatakan tentang negosiasi untuk melatih Real Madrid hanyalah rumor untuk saat ini.”
Penolakan ini muncul di tengah laporan bahwa Atletico Madrid juga memantau Klopp sebagai calon pengganti Diego Simeone. Meskipun Simeone masih terikat kontrak hingga 2027, beberapa media mengklaim bahwa petinggi Atleti sedang mempertimbangkan perubahan.
Hierarki Red Bull merespons
CEO Red Bull, Oliver Mintzlaff, juga membantah keras spekulasi bahwa Klopp sedang mencari cara untuk keluar dari kontraknya sebagai Kepala Sepak Bola Global. Mintzlaff dengan tegas menanggapi rumor tersebut, menyatakan: "Ini adalah omong kosong belaka dan sama sekali tidak berdasar. Sebaliknya, kami sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan Jurgen Klopp.
"Dia menginvestasikan banyak waktu dan usaha, selalu berkomunikasi dengan para pelatih dan direktur olahraga kami, dan terus mengembangkan filosofi sepak bola Red Bull secara berkelanjutan. Kami yakin dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Itulah fokus dan energi kami saat ini."
- getty
Klopp merenungkan kehidupan setelah meninggalkan Liverpool.
Klopp sendiri sebelumnya mengakui bahwa ia menikmati istirahat dari tekanan yang tak henti-hentinya dalam mengelola Premier League dan Liga Champions. “Saya menyukai apa yang saya lakukan saat ini. Saya tidak merindukan melatih, saya tidak. Saya memang melatih sekarang, tapi beda, bukan pemain, dan saya tidak merindukannya,” jelas Klopp beberapa bulan lalu. Ia tampaknya tenang dengan keputusannya untuk mundur dari lingkungan berisiko tinggi yang ia tempati selama hampir satu dekade di Anfield.
“Saya tahu bahwa saya bisa bekerja sebagai pelatih, tapi itu tidak berarti saya harus menjadi pelatih seumur hidup. Saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda,” kata Klopp kepada The Athletic baru-baru ini. “Red Bull memberi saya kesempatan setelah banyak koordinasi antara kami. Saat ini.. saya merasa sangat puas dengan pekerjaan ini dan saya tidak ingin berada di tempat lain.”
Iklan