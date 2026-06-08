Agen Julian Alvarez angkat bicara mengenai kabar sensasional terkait transfer ke Real Madrid, seiring dengan semakin memanasnya persaingan untuk merekrut penyerang Atletico Madrid tersebut

Dunia sepak bola sedang heboh dengan rumor bahwa Alvarez bisa menjadi bagian dari transfer sensasional antar-klub di kota yang sama. Seiring terpilihnya kembali Perez sebagai presiden Real Madrid, pembicaraan mengenai perekrutan "Galactico" semakin menguat, dan banyak yang meyakini bahwa penyerang Atletico Madrid tersebut sesuai dengan profil target misterius senilai €150 juta yang sedang dibahas di kalangan direksi.

Namun, perwakilan sang pemain bergerak cepat untuk mengklarifikasi situasi terkini. Fernando Hidalgo, agen yang mengelola karier sang juara Piala Dunia, ditanya secara langsung mengenai kemungkinan kepindahannya ke Santiago Bernabeu.

Dia memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai situasi tersebut, dengan menyatakan: “Kami tidak memiliki informasi mengenai hal tersebut dan tidak ada yang menghubungi kami mengenai hal itu.”