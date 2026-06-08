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Agen Julian Alvarez angkat bicara mengenai kabar sensasional terkait transfer ke Real Madrid, seiring dengan semakin memanasnya persaingan untuk merekrut penyerang Atletico Madrid tersebut
Agen menanggapi spekulasi seputar Bernabeu
Dunia sepak bola sedang heboh dengan rumor bahwa Alvarez bisa menjadi bagian dari transfer sensasional antar-klub di kota yang sama. Seiring terpilihnya kembali Perez sebagai presiden Real Madrid, pembicaraan mengenai perekrutan "Galactico" semakin menguat, dan banyak yang meyakini bahwa penyerang Atletico Madrid tersebut sesuai dengan profil target misterius senilai €150 juta yang sedang dibahas di kalangan direksi.
Namun, perwakilan sang pemain bergerak cepat untuk mengklarifikasi situasi terkini. Fernando Hidalgo, agen yang mengelola karier sang juara Piala Dunia, ditanya secara langsung mengenai kemungkinan kepindahannya ke Santiago Bernabeu.
Dia memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai situasi tersebut, dengan menyatakan: “Kami tidak memiliki informasi mengenai hal tersebut dan tidak ada yang menghubungi kami mengenai hal itu.”
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Perburuan pemain bintang baru
Setelah membuktikan kemampuannya di Liga Premier dan di kancah internasional, pemain asal Argentina ini dianggap sebagai kandidat ideal untuk memimpin lini depan klub raksasa Eropa papan atas selama dekade mendatang.
Spekulasi ini semakin diperkuat oleh keinginan Perez untuk mendatangkan pemain bintang yang masih muda, sudah mapan, dan saat ini bermain di luar liga utama Inggris.
Meskipun Atletico enggan kehilangan aset berharga mereka ke rival terberatnya, angka-angka finansial yang disebutkan menunjukkan bahwa pendekatan resmi dapat menguji tekad jajaran petinggi Metropolitano.
Barcelona juga ikut bersaing
Real Madrid bukanlah satu-satunya klub yang terus memantau perkembangan pemain berusia 24 tahun tersebut. Barcelona juga dikabarkan telah lama tertarik pada sang penyerang, dan memandangnya sebagai calon penerus jangka panjang bagi lini serang mereka saat ini. Prospek terjadinya perebutan Alvarez dalam laga El Clásico hanya semakin memperpanas saga transfer yang sudah rumit ini.
Meskipun komentar agen tersebut menunjukkan bahwa tidak ada negosiasi resmi yang sedang berlangsung saat ini, mereka belum sepenuhnya menutup pintu untuk kemungkinan transfer di masa depan.
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Tekanan semakin meningkat terhadap Atlético
Bagi Atleti, keributan seputar bintang mereka ini muncul di saat yang sulit, di tengah upaya mereka membangun skuad yang mampu bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi. Kehilangan Alvarez ke Real Madrid atau Barcelona akan menjadi pukulan telak bagi rencana Diego Simeone, dan klub dilaporkan hanya bersedia melepasnya dengan harga minimal €150 juta.
Seiring mendekatnya jendela transfer musim panas, sorotan terhadap Alvarez hanya akan semakin meningkat. Apakah dia memang pemain senilai €150 juta yang ada di benak Perez masih harus dilihat, namun keheningan dari kubu sang pemain kini telah terpecahkan, membuka peluang bagi perkembangan lebih lanjut dalam apa yang dengan cepat menjadi berita terbesar di sepak bola Spanyol.