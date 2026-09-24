Terlepas dari sikap Arteta, Martinelli tidak kekurangan peminat papan atas di seluruh Eropa. Casseb mengonfirmasi bahwa klub-klub Premier League yang tidak disebutkan namanya, bersama tim-tim divisi teratas di Italia dan Jerman, mencoba mengamankan tanda tangan sang winger sebelum ia memilih Asia.

Menjelaskan keputusan untuk memilih Al-Hilal ketimbang bertahan di Eropa, Casseb berkata: "Apakah dia mendapat tawaran? Ya, dia mendapatkannya. Kami mendapat tawaran dari klub-klub Italia, kami mendapat tawaran dari klub-klub Jerman dan kami mendapat tawaran dari klub-klub Premier League lainnya, tetapi itu adalah momen ketika saya pikir dia butuh dan dia juga ingin sedikit menjernihkan pikirannya, untuk berganti suasana."

Casseb memuji visi klub Saudi itu, dengan menunjuk pada perubahan yang lebih luas dalam strategi perekrutan Timur Tengah yang menargetkan talenta-talenta lebih muda. "Dia pergi ke klub terbesar di Asia untuk menjadi bagian dari proyek yang sangat ambisius," katanya. "Itu adalah tren dalam sepakbola Arab saat ini, mereka mengubah cara mereka ingin merekrut pemain. Mereka telah mencoba melakukan itu, menurunkan rata-rata usia liga, dan proyek mereka telah menarik banyak perhatian."



