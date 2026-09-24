Getty Images Sport
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Agen Gabriel Martinelli mengungkapkan winger Brasil itu menolak rival Premier League demi merampungkan kepindahan £60 juta dari Arsenal ke Al-Hilal
Akhir sebuah era di Emirates
Martinelli meninggalkan Arsenal pada awal September, mengakhiri masa tujuh tahun yang produktif di Inggris. Arteta secara jelas memberi tahu pemain berusia 25 tahun itu bahwa ia tidak lagi masuk dalam rencananya untuk tim utama pada musim ini, yang kemudian mendorong kepergian permanen.
Transfer tersebut menjadi dorongan finansial besar bagi Arsenal, yang mengamankan biaya pasti sebesar £60 juta. Sementara itu, pemain internasional Brasil itu mendapatkan kontrak baru yang menguntungkan, dengan gaji yang jauh melampaui £180.000 per pekan yang sebelumnya ia terima di London utara.
- Getty Images Sport
Agen menjelaskan perpisahan secara mutual
Marcos Casseb, agen Martinelli, merasa waktunya tepat bagi kliennya untuk mencari awal baru setelah Arsenal baru-baru ini menjuarai Premier League. Berbicara kepada Itatiaia Esporte, Casseb merinci kesepakatan bersama antara sang pemain dan manajemen klub.
"Arsenal menjalani restrukturisasi besar dan, tahun lalu, mereka menjuarai Premier League," kata Casseb. "Kami merasa sudah waktunya bagi dia untuk melangkah pergi, dan klub juga memandangnya seperti itu. Kepergiannya sangat baik untuk dirinya dan untuk Arsenal."
Sang agen juga menyoroti warisan finansial signifikan yang ditinggalkan kliennya di Emirates. "Selain segala hal lainnya, dia juga menjadi penjualan terbesar Arsenal sepanjang masa dan dia masih membantu Arsenal menghasilkan banyak uang dari kepergiannya," tambahnya.
Menolak minat dari Eropa demi awal yang baru
Terlepas dari sikap Arteta, Martinelli tidak kekurangan peminat papan atas di seluruh Eropa. Casseb mengonfirmasi bahwa klub-klub Premier League yang tidak disebutkan namanya, bersama tim-tim divisi teratas di Italia dan Jerman, mencoba mengamankan tanda tangan sang winger sebelum ia memilih Asia.
Menjelaskan keputusan untuk memilih Al-Hilal ketimbang bertahan di Eropa, Casseb berkata: "Apakah dia mendapat tawaran? Ya, dia mendapatkannya. Kami mendapat tawaran dari klub-klub Italia, kami mendapat tawaran dari klub-klub Jerman dan kami mendapat tawaran dari klub-klub Premier League lainnya, tetapi itu adalah momen ketika saya pikir dia butuh dan dia juga ingin sedikit menjernihkan pikirannya, untuk berganti suasana."
Casseb memuji visi klub Saudi itu, dengan menunjuk pada perubahan yang lebih luas dalam strategi perekrutan Timur Tengah yang menargetkan talenta-talenta lebih muda. "Dia pergi ke klub terbesar di Asia untuk menjadi bagian dari proyek yang sangat ambisius," katanya. "Itu adalah tren dalam sepakbola Arab saat ini, mereka mengubah cara mereka ingin merekrut pemain. Mereka telah mencoba melakukan itu, menurunkan rata-rata usia liga, dan proyek mereka telah menarik banyak perhatian."
- Getty Images Sport
Babak baru di Timur Tengah
Martinelli kini akan berupaya menegaskan dirinya sebagai figur sentral dalam proyek olahraga ambisius Al-Hilal. Bergabung dengan skuad yang diperkuat banyak bintang internasional yang tampil di Piala Dunia dan berusia di bawah 27 tahun, pemain Brasil itu harus cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Tantangan terdekatnya adalah membenarkan banderol mahalnya sebesar £60 juta sekaligus membantu klub barunya mempertahankan dominasi domestik mereka di liga yang berkembang pesat.
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