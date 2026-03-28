Agen Fisnik Asllani membenarkan adanya pendekatan dari Barcelona saat klub raksasa La Liga itu bersaing dengan Chelsea dan Tottenham untuk mendapatkan penyerang asal Bundesliga tersebut
Agen mengonfirmasi ketertarikan Blaugrana
Dalam wawancara dengan Erem News, perwakilan Asllani, Ayman Dahmani, secara terbuka membahas perkembangan terkini terkait klub raksasa Catalan tersebut. Dahmani menyatakan: "Ketertarikan Barcelona terhadap sang pemain memang ada saat ini, dan klub Catalan tersebut telah melakukan kontak."
Klausul pelepasan tetap menjadi titik krusial
Meskipun minat Barcelona sungguh-sungguh, merekrut sang penyerang bukanlah tugas yang mudah. Hoffenheim dilindungi oleh kontrak jangka panjang yang berlaku hingga 2029, dan klub asal Jerman tersebut dilaporkan tidak bersedia menegosiasikan biaya transfer yang lebih rendah untuk aset andalan mereka. Setiap pihak yang tertarik kemungkinan besar harus memenuhi syarat-syarat khusus pelepasan yang telah tercantum dalam kontraknya.
Dahmani menjelaskan sikap klub Bundesliga tersebut dalam wawancaranya, menegaskan bahwa pelepasan dengan harga murah tidak akan terjadi. Ia menambahkan bahwa Asllani hanya akan meninggalkan Hoffenheim jika klausul pelepasannya dibayarkan. Menurut berbagai laporan, angka tersebut diperkirakan berkisar antara €25 juta hingga €29 juta, harga yang mencerminkan perkembangan pesat dan potensi maksimalnya.
Bintang yang sedang naik daun, baik di klub maupun tim nasional
Statistik Asllani musim ini mencerminkan perkembangan seorang pemain yang semakin matang. Pemain berusia 22 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci bagi Hoffenheim, dengan mencetak sembilan gol dan enam assist dalam 28 penampilan di semua kompetisi. Kemampuannya dalam mencetak gol dan memberikan umpan kepada rekan setimnya menjadikannya pilihan serbaguna untuk berbagai sistem taktik.
Penampilannya di level internasional juga tak kalah mengesankan. Asllani baru-baru ini menjadi pahlawan bagi Kosovo dalam kemenangan dramatis 4-3 pada babak play-off Piala Dunia melawan Slovakia, di mana ia mencetak gol pada fase krusial pertandingan. Dengan empat gol dalam tujuh penampilan terakhirnya untuk negaranya, ketajamannya mulai terlihat tidak hanya di level domestik, tetapi juga di kancah internasional.
Persaingan perebutan pemain dengan dua klub Liga Premier
Barcelona bukanlah satu-satunya klub yang memantau situasi ini; Chelsea dan Tottenham juga dikabarkan terus mengamati perkembangan sang penyerang. Meskipun Barca telah menargetkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid sebagai incaran utama, tuntutan finansial dari kesepakatan semacam itu bisa memaksa mereka untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih hemat biaya seperti Asllani.
Penyerang kelahiran Jerman ini memiliki profil yang lebih muda dan terjangkau, yang berpotensi bersinar di bawah sorotan Camp Nou. Namun, dengan klub-klub besar London juga mencari darah segar untuk lini depan mereka, persaingan penawaran bisa terjadi musim panas ini. Untuk saat ini, pihak Catalan telah mengambil langkah pertama dengan menjalin kontak dengan pihak pemain.