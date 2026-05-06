Diterjemahkan oleh
Agen Erling Haaland memberikan kabar terbaru terkait transfer striker Man City yang telah mencetak 160 gol itu menyusul beredarnya rumor baru tentang ketertarikan dari Barcelona
Pembicaraan dengan Manchester City
Menurut ESPN, Pimenta menyebut Manchester City sebagai klub yang paling sulit untuk diajak bernegosiasi. Setelah perpanjangan kontrak selama sembilan setengah tahun pada awal tahun lalu, agen top tersebut menyoroti pengaruh besar yang dimiliki klub dalam pembicaraan. "Mereka sangat serius, sangat terorganisir. Mereka sangat besar. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka punya banyak pengalaman, mereka tidak benar-benar membutuhkan apa pun, mereka sudah memiliki segalanya. Jadi kami tidak memiliki daya tawar," katanya. Stabilitas yang luar biasa ini sangat mendukung seorang pemain yang telah mencetak 160 gol dalam 195 pertandingan untuk klub di semua kompetisi.
- Getty
Menampik kabar transfer Barcelona
Meskipun terus beredar spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke raksasa La Liga, Barcelona, Haaland tetap merasa betah di Inggris. Penyerang ini kembali mencatatkan musim yang spektakuler, dengan mencetak 36 gol dan tujuh assist dari total 49 penampilan, serta bermain selama 3.874 menit di lapangan. Saat ditanya langsung mengenai rumor kepindahan ke Spanyol baru-baru ini, agennya dengan tegas membantah adanya keinginan untuk segera hengkang. "Segalanya berjalan sangat baik baginya dan kami benar-benar tidak memiliki apa pun untuk dibicarakan mengenai transfer ketika segalanya begitu baik di City," tegasnya, meyakinkan para penggemar bahwa fokusnya saat ini tetap sepenuhnya tertuju pada ambisi domestik dan Eropa.
Mentalitas dan kecerdasan elit
Di luar catatan statistiknya yang mengagumkan, Pimenta memberikan wawasan mendalam mengenai pola pikir seorang pemain elit dan kehidupan pribadi sang pemain internasional Norwegia yang tenang. Ia menjelaskan: "Dia sangat mirip dengan kami [agen sepak bola]. Dalam cara bersikapnya—sangat santai, sangat nyaman, sangat rileks, dan sangat rendah hati... Sepak bola, baginya, adalah permainan paling serius yang bisa dimainkan." Pimenta juga membantah anggapan bahwa sepak bola level atas adalah profesi yang mudah. "Saya rasa orang-orang sering kali beranggapan bahwa pekerjaan seorang pemain sepak bola lebih mudah daripada kenyataannya. Saya sering mengatakan bahwa pemain sepak bola berprestasi tinggi harus sangat cerdas, jadi jangan meremehkan kecerdasan mereka yang berada di puncak piramida. Dia harus sangat berdedikasi," tambahnya.
- Getty Images
Apa yang akan terjadi di masa depan
Haaland akan terus memimpin upaya City yang tak kenal lelah untuk meraih gelar juara lainnya. Dengan kontrak jangka panjangnya yang sudah pasti dan klausul pelepasan yang kabarnya telah dihapus, striker tangguh ini berada dalam posisi yang tepat untuk memecahkan lebih banyak rekor. Transfer besar ke Eropa tampaknya sangat tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat, sehingga warisannya di Manchester pun semakin kokoh.