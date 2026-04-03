Agen Enzo Fernández: Keputusan Rossiniere tidak adil... dan kemungkinan hengkang setelah Piala Dunia

Pastori ditanya tentang perasaan Enzo setelah keputusan skorsing dua pertandingan, dan ia menjawab dalam wawancara dengan surat kabar Inggris "The Athletic": "Dia belum bisa menerima situasi ini, dan ketika pelatih memberitahunya, dia menerimanya karena dia sangat profesional, selalu berkomitmen, dan menghormati keputusan, tapi kami tidak mengerti alasan hukuman ini; dia tidak menyebut klub lain dan tidak mengatakan ingin meninggalkan Chelsea, melainkan berbicara tentang Madrid sebagai kota karena dia ditanya tentang tempat di mana dia ingin tinggal suatu hari nanti, dan wajar bagi orang Argentina mana pun untuk memilih Madrid karena bahasanya, budayanya, dan iklimnya yang mirip dengan Buenos Aires, tapi dia tidak pernah mengatakan pada saat apa pun bahwa dia ingin meninggalkan Chelsea atau London."

Dia menambahkan: "Bagaimana keputusan skorsing itu dikeluarkan? Saya menerima pesan dari klub pada hari Kamis saat Enzo dalam perjalanan pulang ke London, dan mereka memberitahu saya bahwa mereka ingin membicarakan pernyataannya serta mengirimkan tautan wawancara tersebut kepada saya. Saya menjawab bahwa tidak ada masalah dan bahwa saya telah menonton wawancara tersebut dan tidak menemukan adanya penghinaan terhadap klub, rekan setim, atau para penggemar. Saya ulangi lagi: dia tidak pernah mengatakan bahwa dia lebih memilih tinggal di Madrid daripada di London saat ini, dan ketika saya membalas pesan mereka, saya tidak mendapat tanggapan, dan sepertinya mereka sudah mengambil keputusan sanksi itu sebelumnya sebelum dia tiba."

Dia melanjutkan: "Hukuman ini sama sekali tidak adil. Menangguhkan seorang pemain untuk dua pertandingan krusial Chelsea dalam perjuangannya lolos ke Liga Champions, padahal dia adalah salah satu pemain kunci, pilar utama, dan kapten di lapangan, adalah hal yang sangat kejam. Tidak ada alasan nyata atau pembenaran untuk penangguhan ini mengingat situasi tim saat ini."

Dia melanjutkan: "Saya memahami posisi manajemen dan reaksinya, tetapi kenyataannya adalah pemain tersebut tidak menyebut nama klub mana pun, dan apa yang diberitakan media adalah tanggung jawab para jurnalis yang menyimpulkan hal itu sendiri. Oleh karena itu, saya memahami situasi klub, tetapi saya tidak memahami hukuman tersebut."



