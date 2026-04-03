Javier Pastori, agen pemain Argentina Enzo Fernández, bintang Chelsea, menyebut keputusan untuk mencoret sang pemain dari pertandingan-pertandingan The Blues mendatang sebagai "sama sekali tidak adil".
Agen Enzo Fernández: Keputusan Rossiniere tidak adil... dan kemungkinan hengkang setelah Piala Dunia
Hukuman yang berat
Liam Rossineur, pelatih Chelsea, mengumumkan dalam konferensi pers pada hari Jumat bahwa Fernandes tidak akan masuk dalam skuad untuk dua pertandingan mendatang melawan Port Vale di Piala FA dan Manchester City di Liga Premier Inggris. Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas pernyataan terbaru sang pemain yang menurut sang pelatih telah "melampaui batas".
Pemain berusia 25 tahun itu memicu spekulasi mengenai masa depannya bersama The Blues, setelah ia menjawab pertanyaan dari saluran "Luzo TV" mengenai kota Eropa mana yang ia sukai untuk tinggal, dengan mengatakan: "Saya selalu mengatakan kepada istri saya bahwa jika saya harus memilih kota di Eropa untuk tinggal, saya sangat menyukai Madrid karena gaya hidupnya mirip dengan Buenos Aires dalam segala hal".
Pastori menjelaskan bahwa pernyataan sang pemain tidak berkaitan dengan masa depannya sebagai pesepakbola profesional, melainkan hanya jawaban spontan atas pertanyaan dalam wawancara media, sambil mencatat bahwa manajemen Chelsea tidak menanggapi penjelasannya sebelum mengumumkan sanksi segera setelah pemain tersebut tiba di klub.
Rayuan Real Madrid
Pastori ditanya tentang perasaan Enzo setelah keputusan skorsing dua pertandingan, dan ia menjawab dalam wawancara dengan surat kabar Inggris "The Athletic": "Dia belum bisa menerima situasi ini, dan ketika pelatih memberitahunya, dia menerimanya karena dia sangat profesional, selalu berkomitmen, dan menghormati keputusan, tapi kami tidak mengerti alasan hukuman ini; dia tidak menyebut klub lain dan tidak mengatakan ingin meninggalkan Chelsea, melainkan berbicara tentang Madrid sebagai kota karena dia ditanya tentang tempat di mana dia ingin tinggal suatu hari nanti, dan wajar bagi orang Argentina mana pun untuk memilih Madrid karena bahasanya, budayanya, dan iklimnya yang mirip dengan Buenos Aires, tapi dia tidak pernah mengatakan pada saat apa pun bahwa dia ingin meninggalkan Chelsea atau London."
Dia menambahkan: "Bagaimana keputusan skorsing itu dikeluarkan? Saya menerima pesan dari klub pada hari Kamis saat Enzo dalam perjalanan pulang ke London, dan mereka memberitahu saya bahwa mereka ingin membicarakan pernyataannya serta mengirimkan tautan wawancara tersebut kepada saya. Saya menjawab bahwa tidak ada masalah dan bahwa saya telah menonton wawancara tersebut dan tidak menemukan adanya penghinaan terhadap klub, rekan setim, atau para penggemar. Saya ulangi lagi: dia tidak pernah mengatakan bahwa dia lebih memilih tinggal di Madrid daripada di London saat ini, dan ketika saya membalas pesan mereka, saya tidak mendapat tanggapan, dan sepertinya mereka sudah mengambil keputusan sanksi itu sebelumnya sebelum dia tiba."
Dia melanjutkan: "Hukuman ini sama sekali tidak adil. Menangguhkan seorang pemain untuk dua pertandingan krusial Chelsea dalam perjuangannya lolos ke Liga Champions, padahal dia adalah salah satu pemain kunci, pilar utama, dan kapten di lapangan, adalah hal yang sangat kejam. Tidak ada alasan nyata atau pembenaran untuk penangguhan ini mengingat situasi tim saat ini."
Dia melanjutkan: "Saya memahami posisi manajemen dan reaksinya, tetapi kenyataannya adalah pemain tersebut tidak menyebut nama klub mana pun, dan apa yang diberitakan media adalah tanggung jawab para jurnalis yang menyimpulkan hal itu sendiri. Oleh karena itu, saya memahami situasi klub, tetapi saya tidak memahami hukuman tersebut."
Pensiun setelah Piala Dunia
Dia melanjutkan: "Pembicaraan perpanjangan kontrak dimulai pada Desember atau Januari lalu, tetapi kami tidak mencapai kesepakatan. Karena kontraknya masih berlaku selama enam tahun lagi, kami memutuskan untuk tidak memperpanjangnya karena syarat-syaratnya tidak sesuai. Berdasarkan performa saat ini, dia layak mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari yang diterimanya sekarang, dan mungkin hal ini membuat klub tidak nyaman. Kami memutuskan untuk menunda negosiasi agar bisa fokus pada target tim untuk lolos ke Liga Champions dan partisipasi sang pemain di Piala Dunia. Rencananya, kami akan bertemu lagi setelah Piala Dunia, dan jika kami tidak mencapai kesepakatan, kami akan mencari opsi lain."
Dia melanjutkan: "Enzo adalah pilar dan kapten tim, dan dari segi olahraga, dia senang telah meraih gelar juara tahun lalu dan mendapatkan penghormatan di Liga Premier, tetapi ada faktor lain yang memengaruhi keputusan seperti gaji, penghormatan, dan cara perlakuan. Sebagai agen, saya melihat bahwa klub saat ini tidak memperlakukannya dengan cara terbaik. "Sanksi larangan bermain dua pertandingan bagi wakil kapten tanpa alasan yang masuk akal menunjukkan bahwa klub mencoba mengirimkan pesan tertentu, dan kami akan memahami alasan sebenarnya seiring berjalannya waktu."
Dia menyimpulkan: "Enzo tidak takut dengan reaksi suporter atau rekan-rekannya, karena ia selalu berbicara dengan jelas di ruang ganti dan ia adalah seorang pemimpin secara alami. Ia juga ingin meminta maaf kepada setiap suporter yang merasa tersinggung, sambil menegaskan bahwa ia tidak pernah berbicara tentang klub lain atau mengungkapkan keinginannya untuk hengkang, dan bahwa semua yang diangkat hanyalah interpretasi media terhadap perkataannya."