Agen Enzo Fernandez angkat bicara setelah beredar video yang memperlihatkan bintang Chelsea itu menyapa Jude Bellingham di Madrid

Javier Pastore, mantan bintang Paris Saint-Germain yang kini menjadi agen Fernandez, membantah klaim bahwa kliennya sedang mengupayakan kepindahan ke Madrid. Spekulasi semakin memanas setelah beredar foto di media sosial yang memperlihatkan Fernandez menghadiri turnamen Madrid Open bersama rekan setimnya di Chelsea, Marc Cucurella dan Joao Pedro, di mana ia juga terlihat menyapa Bellingham. Hal ini terjadi sebulan setelah Chelsea mengambil tindakan disiplin terhadap gelandang tersebut atas apa yang mereka anggap sebagai perilaku tidak profesional dan sebagai isyarat potensi transfer.

Berbicara kepada media Spanyol AS, Pastore mengklarifikasi situasi di balik kunjungan rutin sang pemain ke Spanyol. "Banyak yang dibicarakan, tetapi kenyataannya tidak ada yang benar-benar terjadi. Ia fokus untuk mengakhiri musim dengan baik di Chelsea," jelas Pastore. "Memang benar ia membuat beberapa komentar yang mungkin tidak ideal saat itu, tetapi ia tidak mengatakan hal yang tidak biasa. Ia hanya berbicara tentang Madrid, yang sangat ia sukai."







