Agen Enzo Fernandez angkat bicara setelah beredar video yang memperlihatkan bintang Chelsea itu menyapa Jude Bellingham di Madrid
Agen mengklarifikasi kunjungannya ke Madrid
Javier Pastore, mantan bintang Paris Saint-Germain yang kini menjadi agen Fernandez, membantah klaim bahwa kliennya sedang mengupayakan kepindahan ke Madrid. Spekulasi semakin memanas setelah beredar foto di media sosial yang memperlihatkan Fernandez menghadiri turnamen Madrid Open bersama rekan setimnya di Chelsea, Marc Cucurella dan Joao Pedro, di mana ia juga terlihat menyapa Bellingham. Hal ini terjadi sebulan setelah Chelsea mengambil tindakan disiplin terhadap gelandang tersebut atas apa yang mereka anggap sebagai perilaku tidak profesional dan sebagai isyarat potensi transfer.
Berbicara kepada media Spanyol AS, Pastore mengklarifikasi situasi di balik kunjungan rutin sang pemain ke Spanyol. "Banyak yang dibicarakan, tetapi kenyataannya tidak ada yang benar-benar terjadi. Ia fokus untuk mengakhiri musim dengan baik di Chelsea," jelas Pastore. "Memang benar ia membuat beberapa komentar yang mungkin tidak ideal saat itu, tetapi ia tidak mengatakan hal yang tidak biasa. Ia hanya berbicara tentang Madrid, yang sangat ia sukai."
Komitmen terhadap proyek Chelsea
Meskipun ada daya tarik Santiago Bernabeu, Pastore menegaskan bahwa kunjungannya itu bersifat pribadi, bukan profesional. Ia mencatat bahwa pemenang Piala Dunia 2022 itu memiliki ikatan yang kuat dengan kota tersebut, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemungkinan transfer. "Setiap kali dia libur, dia datang ke Madrid karena saya ada di sana dan karena dia punya teman di kota itu," tambah sang agen. "Itu saja, tidak lebih."
Pastore juga tegas mengenai tujuan jangka pendek Fernandez, menyatakan bahwa sang pemain tetap profesional meskipun pernah terjadi ketegangan dengan jajaran klub. "Tujuannya adalah menyelesaikan musim dengan baik di Chelsea, tampil kuat di Piala Dunia, dan kemudian kita lihat apa yang terjadi," katanya, membiarkan pintu sedikit terbuka untuk masa depan sambil menegaskan kembali fokus sang pemain saat ini pada persiapan final Piala FA The Blues.
Fleksibilitas dan nilai taktis
Peran pemain asal Argentina itu di Stamford Bridge telah berkembang secara signifikan di bawah asuhan manajer yang berbeda-beda, sebuah karakteristik yang menurut Pastore menjadikannya aset berharga bagi tim elit mana pun. "Dia telah bermain di beberapa posisi. Selama dua tahun terakhir, perannya telah berubah cukup banyak," kata Pastore saat ditanya tentang bagaimana Fernandez bisa beradaptasi di tim seperti Real Madrid.
"Di bawah Enzo Maresca, dia bermain jauh lebih ke depan. Bersama Liam Rosenior, dia lebih banyak bertindak sebagai gelandang bertahan," lanjut sang agen. "Untuk tim nasional Argentina, dia juga pernah ditempatkan sebagai gelandang nomor delapan yang lebih maju, sering naik ke depan dan mencetak gol. Dia telah menjalani dua musim dengan banyak assist dan gol, jadi wajar jika pelatih melihatnya lebih sebagai pemain serang daripada bertahan. Namun demikian, dia adalah pemain yang bisa tampil nyaman di kedua peran tersebut."
Ketidakpastian seputar rencana musim panas
Meskipun pernyataan sang agen memberikan sedikit ketenangan bagi para pendukung setia Chelsea, sejumlah laporan menyebutkan bahwa klub mungkin bersedia melepasnya jika ada tawaran yang sangat menggiurkan. Dibeli dari Benfica pada tahun 2023 dengan biaya £106,8 juta—sebuah rekor transfer klub—Fernandez tetap menjadi salah satu pemain termahal dalam sejarah sepak bola. Chelsea dilaporkan akan meminta harga tinggi untuk melepas pemain yang kontraknya masih berlaku hingga Juni 2032.
Pelatih sementara Calum McFarlane baru-baru ini memuji ketangguhan gelandang tersebut setelah gol penentu kemenangannya melawan Leeds di semifinal Piala FA. "Hal yang paling mengesankan darinya adalah ketika taktik tidak berjalan sesuai rencana dan Leeds mendominasi, dia tetap seorang pejuang dan prajurit," kata McFarlane. "Kami tidak perlu memiliki rencana permainan yang sempurna pada saat-saat seperti itu karena dia akan berlari, bersaing, melakukan tekel, dan memacu semangat rekan-rekan setimnya. Jadi, itulah yang menurut saya mungkin menjadi faktor penentu dalam pertandingan tersebut."