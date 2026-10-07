Kepada Radio Napoli Centrale, Enzo Raiola, agen kiper Manchester City Gianluigi Donnarumma, berbicara: "Sudah bertahun-tahun saya mengatakan bahwa Donnarumma akan menjadi yang terbaik. Dalam beberapa pertandingan dan momen, ada yang menumpuk keraguan dan kritik kepada Gianluigi. Saya selalu menyerukan ketenangan. Saya selalu mengatakan bahwa suatu hari dia akan menjadi bagian dari proyek penting di tim nasional Italia. Banyak yang mengkritik Donnarumma secara tidak adil, terutama karena nilai sang pemain. Sekarang kepemimpinan tim nasional Italia telah hilang. Saya sangat senang untuknya. Dia sepenuhnya mewakili Italia. Castellammare adalah kota para kiper hebat. Campania selalu menjadi lumbung penting. Kritik kepada Gigio? Selalu terlalu banyak. Mereka menyoroti kesalahan demi beberapa like tambahan. Gigio adalah anak yang sederhana. Dia suka menjalani momen bersama keluarga dan teman-temannya. Dia menjalani kesehariannya dengan tetap di rumah, seperti orang normal. Dan inilah kekuatannya: seorang anak yang tidak pernah besar kepala, selalu membumi, dengan keluarga yang baik yang selalu melindunginya. Dia tahu bahwa dia memiliki tanggung jawab karena perannya sebagai kiper".
Agen Donnarumma: "Dia dikritik secara tidak adil. Kasus Manchester City? Dia sudah diyakinkan, tidak ada masalah"
Hubungan dengan Haaland
"Mereka adalah dua anak muda yang punya karakter sama. Haaland ditangani oleh Mino Raiola. Sebelumnya pun, Gigio memiliki hubungan spesial dengan Mino. Mereka berdua anak baik, dua pejuang berhati emas. Karena itulah mereka cocok bersama. Hubungan dengan Mancini? Ada hubungan spesial antara Gigio dan sang pelatih, pelatih timnas itu bahkan datang ke pernikahannya. Tidak ada hal khusus yang perlu mereka bicarakan."
KEKACAUAN MANCHESTER CITY
"Apakah kekacauan Manchester City bisa mengubah sesuatu? Tidak, itu tidak akan mengubah apa pun bagi kami dan bagi Gigio. Dari waktu ke waktu selalu muncul beberapa kabar. Klub telah berbicara dengan Gigio, semua tenang. Sekarang ada pertandingan penting melawan Liverpool dan PSG, lalu peradilan olahraga akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun Gigio telah mendapat jaminan dari Manchester City".
KECINTAAN UNTUK TIMNAS ITALIA
"Piala Dunia bersama Italia? Absennya Italia di Piala Dunia sangat membebani Donnarumma. Itu adalah ambisi terbesarnya dan semua anak muda Italia seharusnya punya ambisi itu. Ketika saya membaca di surat kabar bahwa para pemain muda, jika tidak dipanggil Italia, pergi bermain di tempat lain, maka mereka seharusnya tidak dipanggil. Ketika Gigio berbicara tentang tim nasional, matanya berbinar. Dan setiap kali dia menyanyikan lagu kebangsaan, saya sampai berkaca-kaca, saya terharu. Sekarang dia juga memakai ban kapten. Dia tampil luar biasa melawan Prancis? Dia akan terus melakukannya selama bertahun-tahun lagi!"
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