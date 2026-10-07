Agen Donnarumma: "Dia dikritik secara tidak adil. Kasus Manchester City? Dia sudah diyakinkan, tidak ada masalah"

Kepada Radio Napoli Centrale, Enzo Raiola, agen kiper Manchester City Gianluigi Donnarumma, berbicara: "Sudah bertahun-tahun saya mengatakan bahwa Donnarumma akan menjadi yang terbaik. Dalam beberapa pertandingan dan momen, ada yang menumpuk keraguan dan kritik kepada Gianluigi. Saya selalu menyerukan ketenangan. Saya selalu mengatakan bahwa suatu hari dia akan menjadi bagian dari proyek penting di tim nasional Italia. Banyak yang mengkritik Donnarumma secara tidak adil, terutama karena nilai sang pemain. Sekarang kepemimpinan tim nasional Italia telah hilang. Saya sangat senang untuknya. Dia sepenuhnya mewakili Italia. Castellammare adalah kota para kiper hebat. Campania selalu menjadi lumbung penting. Kritik kepada Gigio? Selalu terlalu banyak. Mereka menyoroti kesalahan demi beberapa like tambahan. Gigio adalah anak yang sederhana. Dia suka menjalani momen bersama keluarga dan teman-temannya. Dia menjalani kesehariannya dengan tetap di rumah, seperti orang normal. Dan inilah kekuatannya: seorang anak yang tidak pernah besar kepala, selalu membumi, dengan keluarga yang baik yang selalu melindunginya. Dia tahu bahwa dia memiliki tanggung jawab karena perannya sebagai kiper".