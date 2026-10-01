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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Agen Dominik Livakovic ungkap rencana berani Barcelona untuk menyalip Joan Garcia sebagai kiper pilihan pertama

Barcelona
D. Livakovic
J. Garcia
LaLiga
Spain
UEFA Nations League A
Croatia
Spain vs Croatia

Dominik Livakovic tidak pindah ke Barcelona hanya untuk menjadi pelengkap, dengan perwakilannya mengonfirmasi rencana jangka panjang untuk merebut peran sebagai kiper utama di Camp Nou. Pemain internasional Kroasia itu datang sebagai tambahan berbiaya rendah, tetapi ia membidik untuk menyingkirkan Joan Garcia sebagai pilihan nomor satu klub pada saat musim 2027 dimulai.

  • Kedatangan mengejutkan Barcelona pada musim panas ini

    Livakovic bergabung dengan raksasa Catalan itu dari Fenerbahce dengan biaya sekitar €3 juta dalam salah satu transfer musim panas yang terbukti paling tak terduga. Pemain Kroasia itu sudah menjalani debut resminya, menjadi pelapis untuk starter utama yang tak terbantahkan saat ini, Joan Garcia.

    Transfer itu pada awalnya memiliki rencana yang benar-benar berbeda. Setelah tiba secara permanen di Spanyol, kiper tersebut seharusnya langsung kembali ke negaranya dengan kesepakatan peminjaman jangka pendek untuk menjamin waktu bermain reguler.

    Namun, negosiasi tersebut gagal karena durasi perpindahan sementara yang diusulkan, sehingga Livakovic tetap bertahan di Catalunya. Kini ia berada jelas di depan veteran Wojciech Szczesny dalam urutan pilihan klub.


  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Sang agen membahas kegagalan peminjaman dan ambisi ke depan

    Berbicara kepada podcast Inkubator, agen Andy Bara memaparkan rencana besar untuk integrasi kliennya ke dalam skuat Barcelona. "Livakovic meneken kontrak dengan Barca untuk melakukan persiapan tahun ini dan menjadi starter musim depan, lalu bersaing untuk posisi No.1 dengan Joan Garcia," ujarnya.

    Bara juga menjelaskan kepindahan yang gagal ke Dinamo Zagreb, seraya mengungkapkan frustrasinya atas perubahan mendadak dalam tuntutan klub Kroasia itu. "Kami berbicara dengan Dinamo Zagreb untuk peminjaman satu tahun, tetapi kemudian Dinamo menelepon saya dan mengatakan bahwa mereka menginginkan peminjaman selama dua tahun," ungkap Bara. "Saya memberi tahu mereka bahwa, secara hukum, itu tidak mungkin, dan pada akhirnya memang tidak jadi. Jika mereka menerima satu tahun, dia sekarang akan bermain untuk Dinamo dengan status pinjaman dari Barca.

    "Mereka menginginkan dua tahun, dan itu tidak bisa, dan selain itu Barca juga tidak akan menerima proposal ini."


  • Perkembangan yang membingungkan di bursa transfer

    Runtuhnya total kesepakatan dengan Dinamo Zagreb membuat Bara kebingungan, terutama setelah klub Kroasia itu kemudian merekrut target alternatif dengan status sementara.

    "Lalu Dinamo merekrut [Dominik] Kotarski untuk satu musim, dan itu sesuatu yang tidak saya pahami," aku sang agen, seraya menyoroti logika yang bertentangan di balik tuntutan awal mereka untuk komitmen dua tahun.

    Alhasil, Livakovic akan menghabiskan musim ini untuk beradaptasi dengan kehidupan di Spanyol alih-alih mendapatkan menit bermain yang terjamin jauh dari klub. Fokus terdekatnya kini beralih untuk mengesankan petinggi klub dalam sesi latihan.


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  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Menunggu peluang di tengah jadwal yang padat

    Dengan Szczesny diperkirakan akan pensiun saat kontraknya berakhir pada akhir musim ini, Livakovic memiliki jalan yang jelas untuk mengukuhkan status jangka panjangnya di dalam skuad. Bara tetap yakin bahwa rotasi di kompetisi domestik akan memberi peluang yang cukup besar bagi kliennya untuk bersinar.

    "Dia bisa bermain antara tujuh hingga 10 pertandingan karena sangat sulit bagi kiper utama untuk tampil di setiap pertandingan dalam satu musim. Pertandingannya sangat banyak," kata Bara. Livakovic kini harus memanfaatkan setiap laga piala atau pekan dengan jadwal padat untuk membuktikan bahwa ia memiliki kualitas untuk pada akhirnya menggusur Garcia.