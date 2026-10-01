Livakovic bergabung dengan raksasa Catalan itu dari Fenerbahce dengan biaya sekitar €3 juta dalam salah satu transfer musim panas yang terbukti paling tak terduga. Pemain Kroasia itu sudah menjalani debut resminya, menjadi pelapis untuk starter utama yang tak terbantahkan saat ini, Joan Garcia.

Transfer itu pada awalnya memiliki rencana yang benar-benar berbeda. Setelah tiba secara permanen di Spanyol, kiper tersebut seharusnya langsung kembali ke negaranya dengan kesepakatan peminjaman jangka pendek untuk menjamin waktu bermain reguler.

Namun, negosiasi tersebut gagal karena durasi perpindahan sementara yang diusulkan, sehingga Livakovic tetap bertahan di Catalunya. Kini ia berada jelas di depan veteran Wojciech Szczesny dalam urutan pilihan klub.



