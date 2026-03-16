Kekalahan yang terasa lebih menyakitkan daripada yang tergambar dari skornya. Milan terhenti di Olimpico, Lazio cukup dengan satu gol dari Isaksen yang memanfaatkan kesalahan fatal Estupinan, sang pahlawan derby yang kembali ke performa biasa-biasa saja sepanjang musim ini. Rossoneri kini harus lebih waspada terhadap ancaman dari belakang, dengan Juventus di peringkat kelima hanya terpaut tujuh poin. Dari euforia derby hingga depresi olahraga di Roma, semuanya terjadi dalam waktu seminggu saja.
Agen Allegri: "Dia tidak pernah berpikir untuk memenangkan gelar juara liga demi kejujuran. Leao akan dijual? Tahun ini dia tidak memberikan kontribusi yang besar"
PERKATAAN AGEN ALLEGRIGiovanni Branchini, agen Massimiliano Allegri, tampil di acara "Radio Anch'io Sport" di Rai Radio 1 dan menyampaikan pernyataan berikut: "Pesan Allegri selalu sangat konkret dan seimbang: dia tidak pernah berpikir untuk memenangkan scudetto, tidak pernah mengatakan untuk mengejar Inter, dan selalu mengatakan agar kita waspada, karena tujuan utamanya adalah lolos ke Liga Champions. Mungkin ada yang mengira itu adalah strategi. Padahal, itu adalah realisme dan kejujuran."
MASA DEPAN SINGA
Mengenai masa depan Leao, Branchini membiarkan segala kemungkinan terbuka. "Apakah Milan harus tetap mengandalkan Leao? Dinamika internal klub memang rumit: Leao adalah aset klub, sehingga berbagai faktor harus dipertimbangkan. Tahun ini dia belum memberikan kontribusi yang sangat besar, itu sudah terlihat jelas oleh semua orang. Dia tetap pemain penting dan harus dibela sampai akhir seperti yang dilakukan Allegri kemarin setelah pertandingan, meskipun pergantiannya berakhir dengan cara yang mendadak."
Iklan