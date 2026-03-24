Agen Achraf Hakimi menanggapi rumor kembalinya sang pemain ke Real Madrid, sementara bintang PSG itu membidik gelar Liga Champions keduanya

Media Spanyol Marca sebelumnya sempat mengisyaratkan bahwa kembalinya sang pemain ke Real Madrid mungkin saja terjadi, mengingat ia merupakan produk akademi muda klub tersebut.

Namun, Camano dengan cepat membantah segala pembicaraan mengenai kontak resmi atau potensi transfer. Ketika ditanya apakah pembicaraan mengenai kepindahan kembali ke klub raksasa Spanyol itu telah terjadi, ia menjawab dengan tegas: "Tidak, itu tidak pernah terjadi."

Agen tersebut semakin memperkuat loyalitas Hakimi kepada klubnya saat ini dengan menyoroti hubungannya dengan staf dan skuad di Paris. Camano menambahkan: "Kami masih memiliki sisa kontrak tiga tahun dengan klub Paris tersebut, dan untuk saat ini, ia hanya memikirkan Paris Saint-Germain. Ia sangat senang dengan pelatihnya, rekan-rekan setimnya, dan ia merasa nyaman di negara tersebut. Untuk saat ini, tidak ada pertanyaan mengenai kepergiannya."