Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Agen Achraf Hakimi menanggapi rumor kembalinya sang pemain ke Real Madrid, sementara bintang PSG itu membidik gelar Liga Champions keduanya
Komitmen Hakimi terhadap proyek PSG
Meskipun terus beredar rumor yang mengaitkannya dengan kemungkinan kembali ke Santiago Bernabeu, Hakimi merasa nyaman dan bahagia di Paris Saint-Germain. Agennya, Alejandro Camano, telah menegaskan bahwa masa depan sang bek kanan dalam waktu dekat tetap berada di Ligue 1, di mana ia terikat kontrak hingga Juni 2029. Bintang asal Maroko ini telah menjadi pilar tim asal Paris tersebut sejak kedatangannya pada tahun 2021.
Berbicara kepada winwin, Camano menyatakan: "Achraf sangat bahagia di PSG. Ia merasa sangat nyaman di sana dan ingin memenangkan Liga Champions untuk kedua kalinya, serta membawa tim sejauh mungkin."
- Getty Images Sport
Menampik rumor kembalinya ke Real Madrid
Media Spanyol Marca sebelumnya sempat mengisyaratkan bahwa kembalinya sang pemain ke Real Madrid mungkin saja terjadi, mengingat ia merupakan produk akademi muda klub tersebut.
Namun, Camano dengan cepat membantah segala pembicaraan mengenai kontak resmi atau potensi transfer. Ketika ditanya apakah pembicaraan mengenai kepindahan kembali ke klub raksasa Spanyol itu telah terjadi, ia menjawab dengan tegas: "Tidak, itu tidak pernah terjadi."
Agen tersebut semakin memperkuat loyalitas Hakimi kepada klubnya saat ini dengan menyoroti hubungannya dengan staf dan skuad di Paris. Camano menambahkan: "Kami masih memiliki sisa kontrak tiga tahun dengan klub Paris tersebut, dan untuk saat ini, ia hanya memikirkan Paris Saint-Germain. Ia sangat senang dengan pelatihnya, rekan-rekan setimnya, dan ia merasa nyaman di negara tersebut. Untuk saat ini, tidak ada pertanyaan mengenai kepergiannya."
Karier yang penuh prestasi di seluruh Eropa
Perjalanan karier Hakimi bersama Real Madrid sudah diketahui luas, setelah ia melakukan debutnya di tim utama pada tahun 2017 di bawah asuhan Zinedine Zidane. Selama periode awal tersebut, ia tampil dalam 17 pertandingan dan menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Piala Dunia Antarklub FIFA dan Liga Champions. Namun, ia kesulitan mengamankan posisi starter tetap, yang kemudian membawanya ke masa pinjaman selama dua tahun di Borussia Dortmund yang mengubah kariernya.
Perjalanannya berlanjut dengan musim yang sangat sukses di Inter, di mana ia memenangkan gelar Serie A di bawah asuhan Antonio Conte setelah transfer senilai €43 juta. Sejak pindah ke PSG, ia telah mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu bek sayap penyerang terbaik di dunia sepak bola.
Keinginannya untuk kembali memenangkan Liga Champions - setelah sebelumnya merasakan kesuksesan bersama Madrid saat masih remaja - tetap menjadi pendorong utama penampilannya di Prancis.
- AFP
Berfokus pada masa depan
Dengan perpanjangan kontraknya baru-baru ini hingga 2029, Hakimi tetap menjadi sosok sentral dalam skema taktis Luis Enrique. Pemain internasional Maroko ini tampil gemilang di bawah asuhan pelatih asal Spanyol tersebut, menikmati kebebasan menyerang yang diberikan dalam sistem PSG saat ini. Kemitraannya dengan lini depan klub terus menjadi salah satu opsi serangan utama bagi juara Prancis tersebut.
Di sisi lain, Hakimi menerima kabar baik pekan lalu, ketika CAF mengumumkan bahwa Maroko telah ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Afrika 2025 setelah gelar tersebut dicabut dari Senegal.