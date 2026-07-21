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Agar Pep Guardiola bisa memimpin timnas Italia, dibutuhkan sebuah ‘keajaiban’, meskipun telah terjadi pembicaraan tatap muka antara Paolo Maldini, Leonardo, dan mantan pelatih Manchester City tersebut
Pertemuan tatap muka di Barcelona
Italia telah menjadikan Guardiola sebagai target utama untuk posisi manajer yang kosong. Menurut laporan dari Football Italia, direktur teknis Maldini dan penasihatnya, Leonardo, bertolak ke Barcelona akhir pekan ini untuk bertemu langsung dengan Guardiola. Federasi Sepak Bola Italia bermimpi bisa mendatangkan manajer yang sangat sukses ini setelah ia hengkang dari Manchester City, tempat ia menghabiskan 10 tahun terakhir.
Sebuah foto yang memperlihatkan Maldini dan Leonardo sedang dalam penerbangan kembali ke Italia setelah pembicaraan mereka telah beredar di internet, sehingga memicu spekulasi di kalangan pendukung. Meskipun ada pendekatan langsung dari tokoh-tokoh ternama tersebut, tampaknya sangat sulit untuk segera meyakinkan Guardiola agar kembali ke bangku cadangan, karena ia telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk sementara waktu menjauh dari dunia kepelatihan.
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Fabrizio Romano mengungkap sikap Guardiola
Pakar bursa transfer Fabrizio Romano memberikan pembaruan mengenai situasi tersebut, sekaligus menegaskan bahwa Italia hampir tak punya harapan untuk membuat Guardiola berubah pikiran. Romano menyatakan bahwa sang manajer bertekad untuk beristirahat sebelum menangani proyek baru. Dalam siaran di saluran YouTube-nya, Romano menjelaskan: "Kenyataannya bagi orang-orang terdekat Guardiola adalah, sebagai sinyal, Pep berencana meluangkan waktu untuk keluarganya dan tidak langsung kembali beraktivitas."
Romano juga membagikan foto Maldini dan Leonardo yang baru saja kembali dari perjalanan mereka, sekaligus menegaskan kembali bahwa tim nasional akan kesulitan mengubah arah yang sedang mereka tempuh saat ini. Pakar transfer tersebut mengakhiri analisanya dengan peringatan tegas bagi Italia: "Jika mereka berhasil meyakinkannya, itu adalah keajaiban dan sebuah mahakarya, karena peluangnya sangat kecil."
Calon-calon alternatif untuk posisi di Italia
Karena Italia memiliki peluang yang sangat kecil untuk berhasil merekrut Guardiola, jajaran pimpinan tim nasional harus mempertimbangkan opsi lain untuk mengisi posisi kosong tersebut. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Italia telah mengidentifikasi rencana cadangan jika Guardiola secara resmi menolak tawaran mereka. Andrea Pirlo dan Roberto Mancini tetap menjadi kandidat terkuat untuk memimpin timnas Italia jika upaya ambisius untuk merekrut Guardiola gagal. Baik Pirlo maupun Mancini memiliki pengalaman yang signifikan di dunia sepak bola Italia dan memahami ekspektasi yang ada pada tim nasional. Mancini sebelumnya membawa Italia meraih kejayaan internasional di Euro 2020, sementara Pirlo sangat dihormati. Federasi Sepak Bola Italia menyadari bahwa merekrut manajer sekelas Guardiola hampir mustahil, sehingga kedua kandidat alternatif ini menjadi pilihan yang sangat realistis untuk masa depan dalam waktu dekat.
- Getty Images
Bagaimana kelanjutan tim nasional Italia?
Italia harus segera menyelesaikan proses pencarian pelatih menjelang rangkaian pertandingan internasional yang akan datang. Maldini dan Leonardo kemungkinan akan menunggu jawaban akhir dan pasti dari Guardiola minggu ini sebelum secara resmi mengalihkan seluruh perhatian mereka kepada Pirlo atau Mancini. Sementara itu, Guardiola diperkirakan akan melanjutkan cuti yang telah direncanakannya dari dunia sepak bola, menikmati waktu bersama keluarganya sambil mengabaikan tawaran-tawaran kepelatihan lainnya untuk saat ini.
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