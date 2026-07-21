Agar Pep Guardiola bisa memimpin timnas Italia, dibutuhkan sebuah ‘keajaiban’, meskipun telah terjadi pembicaraan tatap muka antara Paolo Maldini, Leonardo, dan mantan pelatih Manchester City tersebut

Italia telah menjadikan Guardiola sebagai target utama untuk posisi manajer yang kosong. Menurut laporan dari Football Italia, direktur teknis Maldini dan penasihatnya, Leonardo, bertolak ke Barcelona akhir pekan ini untuk bertemu langsung dengan Guardiola. Federasi Sepak Bola Italia bermimpi bisa mendatangkan manajer yang sangat sukses ini setelah ia hengkang dari Manchester City, tempat ia menghabiskan 10 tahun terakhir.

Sebuah foto yang memperlihatkan Maldini dan Leonardo sedang dalam penerbangan kembali ke Italia setelah pembicaraan mereka telah beredar di internet, sehingga memicu spekulasi di kalangan pendukung. Meskipun ada pendekatan langsung dari tokoh-tokoh ternama tersebut, tampaknya sangat sulit untuk segera meyakinkan Guardiola agar kembali ke bangku cadangan, karena ia telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk sementara waktu menjauh dari dunia kepelatihan.