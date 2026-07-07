'Agak terlalu dini' - Wayne Rooney tak terkesan dengan perayaan liar di ruang ganti timnas Inggris usai kemenangan atas Meksiko di Piala Dunia, sementara John Stones berpura-pura mengalami cedera bahu

Menanggapi cuplikan pesta di ruang ganti Three Lions yang ditayangkan dalam liputan pasca-pertandingan BBC, mantan pencetak gol terbanyak Inggris itu tampak cemberut dan menyampaikan pandangan kritis. Rooney menyatakan: "Saya agak lebih tradisional. Setelah memenangkan apa pun… Saya tahu kalian harus menikmatinya, tapi menurut saya ini masih terlalu dini."

Sebaliknya, legenda Chelsea Cesar Azpilicueta, yang juga bertindak sebagai pakar di studio, tidak sependapat dengan penilaian tersebut dan membela hak skuad untuk merayakannya. Ia berkata: “Sebagai pemain, ketika Anda menjalani pertandingan seperti ini melawan tuan rumah, dengan atmosfer seperti ini, Anda harus menikmatinya. Hidup adalah soal keseimbangan, sepak bola adalah soal keseimbangan, Anda harus menikmatinya. Sekarang mereka akan pulih dan siap untuk pertandingan berikutnya.”