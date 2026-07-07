AFP
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'Agak terlalu dini' - Wayne Rooney tak terkesan dengan perayaan liar di ruang ganti timnas Inggris usai kemenangan atas Meksiko di Piala Dunia, sementara John Stones berpura-pura mengalami cedera bahu
Kemenangan bersejarah Azteca berhasil diraih
Inggris berhasil memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia setelah mengalahkan Meksiko dalam pertandingan seru yang berakhir dengan skor 3-2. Tim asuhan Tuchel secara luar biasa berhasil mengatasi tantangan ketinggian dan suporter tuan rumah yang tidak bersahabat, serta bermain dengan 10 pemain selama 40 menit terakhir setelah Jarell Quansah diusir dari lapangan. Ketangguhan dramatis ini memicu perayaan yang meriah di ruang ganti, yang ditandai dengan aksi lucu Stones yang berpura-pura mengalami cedera bahu untuk mengelabui manajernya.
- AFP
Rooney mengkritik perayaan yang terlalu dini
Menanggapi cuplikan pesta di ruang ganti Three Lions yang ditayangkan dalam liputan pasca-pertandingan BBC, mantan pencetak gol terbanyak Inggris itu tampak cemberut dan menyampaikan pandangan kritis. Rooney menyatakan: "Saya agak lebih tradisional. Setelah memenangkan apa pun… Saya tahu kalian harus menikmatinya, tapi menurut saya ini masih terlalu dini."
Sebaliknya, legenda Chelsea Cesar Azpilicueta, yang juga bertindak sebagai pakar di studio, tidak sependapat dengan penilaian tersebut dan membela hak skuad untuk merayakannya. Ia berkata: “Sebagai pemain, ketika Anda menjalani pertandingan seperti ini melawan tuan rumah, dengan atmosfer seperti ini, Anda harus menikmatinya. Hidup adalah soal keseimbangan, sepak bola adalah soal keseimbangan, Anda harus menikmatinya. Sekarang mereka akan pulih dan siap untuk pertandingan berikutnya.”
Rekor terpecahkan di tengah drama
Kemenangan bersejarah ini menandai pencapaian yang luar biasa, karena Inggris menjadi tim pertama sepanjang sejarah yang mengalahkan Meksiko di Estadio Azteca dalam laga Piala Dunia. Pertandingan dramatis ini diwarnai aksi-aksi spektakuler, mulai dari dua gol cepat Jude Bellingham sebelum jeda hingga kartu merah yang diterima Quansah—yang menjadikannya pemain Inggris pertama yang diusir dari lapangan di turnamen ini sejak Rooney sendiri pada tahun 2006.
Tekanan yang sangat intens dalam pertandingan tersebut memicu luapan emosi yang luar biasa saat peluit akhir dibunyikan, dengan kapten Harry Kane berteriak begitu penuh semangat bersama para pendukung yang datang jauh-jauh hingga suaranya benar-benar habis.
- Getty/GOAL
Uji coba di Norwegia menanti selanjutnya
Hasil mengesankan ini membawa Inggris melaju ke perempat final, yang akan mempertemukan mereka dengan Norwegia dalam laga yang menantang. Tuchel langsung dihadapkan pada masalah di lini belakang saat ia harus merombak formasi pertahanannya untuk menggantikan Quansah yang sedang menjalani skorsing. Staf pelatih kini harus menenangkan euforia skuad agar para pemain tetap fokus dan pulih secara fisik, di mana performa luar biasa Jordan Pickford akan tetap menjadi kunci bagi ambisi mereka di turnamen ini.
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