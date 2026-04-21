“Agak mirip Roy Keane dari Man Utd,” tapi apakah Declan Rice benar-benar gelandang terbaik di dunia? Mantan bintang Arsenal, Henri Lansbury, menjawab pertanyaan itu dan memberikan saran tentang peran kapten

Rice yang serba bisa memulai karier profesionalnya sebagai bek tengah, setelah lulus dari akademi legendaris West Ham, namun dengan cepat menyesuaikan diri dengan peran sebagai gelandang bertahan yang memungkinkannya mengganggu dan membuat frustrasi lawan di lini tengah. Saat menempati posisi itulah ia mendapat pengakuan sebagai pemain tim nasional senior Inggris — setelah berpindah kewarganegaraan dari Republik Irlandia.

Tuntutan posisi tersebut dengan cepat dikuasainya - menjadi kapten The Hammers yang menjuarai Conference League - sebelum pindah dari London timur ke utara ibu kota Inggris sebagai bagian dari transfer senilai £105 juta ($142 juta) pada musim panas 2023.

Permainan Rice kembali berevolusi bersama Arsenal, berubah dari gelandang bertahan yang destruktif menjadi gelandang serang yang agresif - sambil menambahkan keahlian dalam situasi bola mati ke dalam daftar kemampuannya yang terus berkembang. Gelar-gelar besar masih sulit diraih, dengan lebih banyak pertanyaan muncul di sektor tersebut musim ini, namun pemain berusia 27 tahun yang selalu aktif ini telah menjadi teladan konsistensi.