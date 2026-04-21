“Agak mirip Roy Keane dari Man Utd,” tapi apakah Declan Rice benar-benar gelandang terbaik di dunia? Mantan bintang Arsenal, Henri Lansbury, menjawab pertanyaan itu dan memberikan saran tentang peran kapten
Permainan Rice telah berkembang pesat berkat transfer senilai £105 juta ke Arsenal
Rice yang serba bisa memulai karier profesionalnya sebagai bek tengah, setelah lulus dari akademi legendaris West Ham, namun dengan cepat menyesuaikan diri dengan peran sebagai gelandang bertahan yang memungkinkannya mengganggu dan membuat frustrasi lawan di lini tengah. Saat menempati posisi itulah ia mendapat pengakuan sebagai pemain tim nasional senior Inggris — setelah berpindah kewarganegaraan dari Republik Irlandia.
Tuntutan posisi tersebut dengan cepat dikuasainya - menjadi kapten The Hammers yang menjuarai Conference League - sebelum pindah dari London timur ke utara ibu kota Inggris sebagai bagian dari transfer senilai £105 juta ($142 juta) pada musim panas 2023.
Permainan Rice kembali berevolusi bersama Arsenal, berubah dari gelandang bertahan yang destruktif menjadi gelandang serang yang agresif - sambil menambahkan keahlian dalam situasi bola mati ke dalam daftar kemampuannya yang terus berkembang. Gelar-gelar besar masih sulit diraih, dengan lebih banyak pertanyaan muncul di sektor tersebut musim ini, namun pemain berusia 27 tahun yang selalu aktif ini telah menjadi teladan konsistensi.
Apakah Rice gelandang terbaik di dunia sepak bola dan calon kapten Arsenal?
Ketika ditanya apakah Rice bisa dianggap sebagai pemain terbaik di posisinya, lulusan akademi Arsenal, Lansbury—yang telah mendukung kampanye ‘Check Your Bally’s’ yang menyosialisasikan dan menggalang dana penting untuk Bulan Kesadaran Kanker Testis selama putaran terakhir pertandingan Liga Premier—mengatakan kepada GOAL: “Pernyataan ‘terbaik di dunia’ memang berlebihan, tapi dia jelas termasuk di antara yang terbaik. Dia masuk ke peran itu dan benar-benar menguasainya, dan dia terlihat luar biasa di tim itu.
“Saya benar-benar ingin mereka memberinya ban kapten dan menjadikannya titik fokus tim tersebut serta membangun tim di sekelilingnya karena dia sedikit mirip Roy Keane dari Man United, bukan? Dia benar-benar bisa menguasai peran itu, mengenakan ban kapten, dan membawa tim tersebut ke level berikutnya.”
Rice yang serba bisa bisa tampil gemilang di posisi mana pun untuk Arsenal dan Inggris
Lansbury, yang lebih dikenal sebagai gelandang kreatif selama masa aktifnya sebagai pemain, menambahkan mengenai transformasi Rice dari seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang sering luput dari sorotan menjadi pemain elit yang mendominasi berita utama: “Dia telah berkembang dan dia masih muda, dia penuh ambisi, dia ingin menang, dan di mana pun dia bermain, saya rasa Anda tahu apa yang akan Anda dapatkan darinya.
“Tentu saja dalam situasi bola mati, dia juga sangat menonjol. Tapi permainan keseluruhan dia benar-benar brilian.
“Saya pikir bagi manajer mana pun yang memilikinya di tim, Anda bisa menempatkannya sebagai bek kanan dan dia akan melakukan pekerjaan yang hebat, sebagai bek tengah dia akan melakukan pekerjaan yang hebat, di lini tengah, jadi dia adalah salah satu pemain yang sangat serba bisa. Di mana pun dia bermain di lapangan, dia mengambil inisiatif dan berusaha menunjukkan seberapa hebat dia sebagai pemain.”
Apakah Rice akan menjadi pesaing serius untuk penghargaan Ballon d'Or pada tahun 2026?
Pola pikir tersebut, ditambah dengan kemampuan yang tak main-main, telah membantu mengantarkan Rice—yang meraih penghargaan Pemain Terbaik Arsenal musim lalu, setelah sebelumnya tiga kali memenangkan penghargaan serupa saat membela West Ham—menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih penghargaan Ballon d’Or.
Prestasi Arsenal di Liga Premier dan Liga Champions, sebelum Inggris mengejar kejayaan Piala Dunia musim panas ini, akan sangat menentukan siapa yang akan bersaing untuk meraih Golden Ball yang bergengsi pada tahun 2026.
Ketika ditanya apakah Rice termasuk dalam daftar tersebut, mengingat tidak ada pemain Inggris yang meraih penghargaan itu sejak Michael Owen pada 2001, Lansbury mengatakan: “Saya pikir dia harus masuk dalam perbincangan jika Arsenal berhasil memenangkan liga dan meraih hasil positif di Liga Champions. Namun, ada banyak gelandang hebat, jadi tergantung bagaimana Arsenal mengakhiri musim ini, saya yakin dia pasti masuk dalam perbincangan untuk penghargaan tersebut.”
Periksa Bally’s Anda: Apa tujuan kampanye ini dan berapa banyak dana yang telah terkumpul
Sebagai bagian dari kampanye kesadaran ‘Check Your Bally’s’ dalam rangka Bulan Kesadaran Kanker Testis, Bally Bet memanfaatkan jeda-jeda biasa dalam pertandingan untuk mengingatkan para penggemar agar memeriksa diri mereka sendiri di luar lapangan. Mulai dari pemeriksaan VAR yang membuat Gabriel tetap berada di lapangan selama pertandingan puncak klasemen antara Arsenal melawan Manchester City, hingga tinjauan yang membuat Everton kehilangan peluang penalti dalam derby Merseyside setelah Kiernan Dewsbury-Hall terjatuh di kotak penalti, intervensi-intervensi penting akhir pekan ini berperan dalam mengubah keputusan di lapangan menjadi dampak yang berarti di luar lapangan.
Sepanjang akhir pekan, momen-momen tersebut membantu mendorong donasi sebesar £10.000 dari Bally Bet kepada The OddBalls Foundation, mendukung upaya mereka dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong para pria untuk mengambil tindakan terkait kesehatan mereka.
Mantan gelandang Arsenal, Nottingham Forest, dan Aston Villa, Lansbury, yang sebelumnya berjuang melawan kanker testis, mengatakan: “Pemeriksaan VAR adalah sesuatu yang diperhatikan setiap pemain dan penggemar selama pertandingan. Anda selalu menanti hasilnya. Kampanye ini adalah cara yang bagus untuk memanfaatkan momen-momen tersebut guna mengingatkan orang untuk memeriksa diri mereka sendiri. Ini cepat, sederhana, dan benar-benar dapat menyelamatkan nyawa. Melihatnya juga menghasilkan donasi sebesar £10.000 sungguh luar biasa dan menunjukkan dampak yang dapat ditimbulkannya.”
Dengan memanfaatkan ritme alami sepak bola, Bally Bet mendorong para penggemar untuk menjadikan pemeriksaan diri sebagai rutinitas yang sama seperti memeriksa skor atau menunggu keputusan VAR. Karena meskipun pertandingan mungkin dihentikan sejenak untuk pemeriksaan, hanya butuh 30 detik untuk melakukan hal yang sama.