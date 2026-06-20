"Agak menakutkan": Dulu terlibat perkelahian di ruang ganti, sebentar lagi akan menjadi klub kelas dunia dengan nilai transfer hampir 60 juta euro? Perjalanan berliku dari kejutan besar di Piala Dunia

"Tentu saja, pelatih harus melihat seorang pemain terlebih dahulu untuk menilai apakah ia cocok dengan tim—baik dari segi gaya bermain maupun bagaimana ia beradaptasi dengan kelompok. Jadi, ini memang sebuah kejutan. Saya rasa staf pelatih telah menyaksikan beberapa pertandingan saya dan mengetahui kelebihan-kelebihan saya," kata Summerville mengenai pencalonannya yang mengejutkan di Piala Dunia.

Mungkin saja dia sudah ikut serta dalam pertandingan uji coba pada akhir Maret melawan Norwegia (2:1) dan Ekuador (1:1). Legenda penyerang Ruud van Nistelrooy, yang sejak Februari menjadi salah satu asisten pelatih Koeman, mengunjunginya di Inggris dan menonton pertandingan West Ham. Namun, pada awal Maret, tak lama sebelum pertandingan-pertandingan tersebut, Summerville mengalami cedera betis dan karenanya memang tidak mungkin diturunkan.

Maka, pemanggilan ke Piala Dunia itulah—yang mewujudkan impian masa kecil Summerville—menjadi pemanggilan pertamanya ke tim nasional senior Belanda: “Saya sedang duduk di sofa bersama keluarga di rumah ketika mengetahui tentang pemanggilan itu. Hal itu memicu banyak emosi, terutama karena musim ini saya harus berjuang melawan banyak cedera,” kata Summerville.

Setelah memantapkan posisinya sebagai pemain Liga Premier di Leeds pada musim 2022/23 dan tampil gemilang di Championship musim berikutnya setelah timnya terdegradasi (19 gol dan sembilan assist dalam 43 pertandingan liga), Summerville siap untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam kariernya. Karena ia nyaris gagal membawa Leeds kembali ke Liga Premier, ia pun pindah pada musim panas 2024. Secara finansial, kepindahannya sangat membantu tim asuhan Farke; West Ham membayar biaya transfer hampir 30 juta euro. Dari segi olahraga, Farke tentu saja ingin mempertahankan murid kesayangannya itu, namun terpaksa melepasnya dengan berat hati.

Di West Ham, performa Summerville justru jauh dari harapan. Dalam 19 penampilan pertamanya di Liga Premier bersama klub London tersebut, ia hanya mencatatkan dua kontribusi langsung terhadap gol (satu gol, satu assist). Pemain asal Belanda ini kemudian absen sepenuhnya pada paruh kedua musim perdananya di West Ham akibat cedera paha. Cedera tersebut bahkan masih membayangi Summerville hingga musim lalu; dari Januari hingga akhir Agustus 2025, ia sama sekali tidak bisa bermain.

Meskipun ia masih sering mengalami masalah cedera ringan, ia berhasil bangkit kembali dan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak awal tahun 2026. Summerville merupakan salah satu pemain kunci dan salah satu dari sedikit pemain yang konsisten di West Ham, yang pada akhirnya, seperti diketahui, harus terdegradasi. Terutama antara pertengahan Januari dan awal Maret, Summerville menarik perhatian dengan penampilan yang kuat, sehingga masuk dalam radar timnas Belanda.

Baru saja pulih dari kekecewaan degradasi, Summerville melakukan debutnya bersama Oranje pada awal Juni dalam kekalahan 0-1 pada pertandingan persahabatan melawan Aljazair. Pada pertandingan internasional keduanya, ia memberikan assist pertamanya saat menang 2-1 atas Uzbekistan, dan pada pertandingan internasional ketiganya, yang merupakan laga pembuka Piala Dunia melawan Jepang, ia mencetak gol pertamanya. Pada Sabtu malam, dalam pertandingan grup kedua yang penting melawan Swedia, Koeman mungkin akan kembali menurunkan pemain debutan turnamen ini sejak awal.