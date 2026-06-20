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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

"Agak menakutkan": Dulu terlibat perkelahian di ruang ganti, sebentar lagi akan menjadi klub kelas dunia dengan nilai transfer hampir 60 juta euro? Perjalanan berliku dari kejutan besar di Piala Dunia

World Cup
FEATURES
Netherlands vs Sweden
Netherlands
C. Summerville
Manchester United
West Ham United
Premier League

Crysencio Summerville tidak langsung masuk ke tim nasional. Namun, di Piala Dunia ini, ia kini bersiap untuk menjadi bintang baru turnamen tersebut. Dan setelah itu, kemungkinan besar akan ada transfer bernilai jutaan.

Daniel Farke sudah tahu sejak lama. "Kita tidak perlu membicarakan potensinya, karena bagi Cry, langit adalah batasnya," kata pelatih asal Jerman dari Leeds United itu pada Februari 2024 di Sky Sports mengenai anak asuhnya saat itu, Crysencio Summerville.

Saat itu, Summerville masih bermain di liga divisi dua. Kini, hampir dua setengah tahun kemudian, ia bersiap untuk menjadi salah satu bintang baru di Piala Dunia 2026. Summerville memang sudah menjadi kejutan besar bagi Belanda yang juga termasuk di antara favorit turnamen ini; pada pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Jepang (2:2) Minggu lalu, ia baru saja memainkan pertandingan internasional ketiganya.

  • Ini adalah kali ketiga pelatih Oranje, Ronald Koeman, menurunkan pemain serang West Ham United tersebut sebagai starter. Dan Summerville membuktikan kepercayaan tersebut, antara lain dengan golnya yang memukau yang membawa skor sementara menjadi 2-1 untuk Elftal. Dari sisi kanannya, ia melakukan gerakan dinamis ke dalam, menempatkan dirinya dalam posisi menembak, dan dengan kaki kirinya yang bukan kaki dominan, ia melengkungkan bola dengan sempurna ke sudut jauh gawang. Sebuah sentuhan ala Arjen Robben di Dallas.

    “Saya adalah penggemar berat Arjen Robben. Cara dia menggiring bola ke dalam dan menembak ke gawang, menurut saya luar biasa. Saya juga mencoba melakukannya sendiri dari sisi kiri,” ungkap Summerville baru-baru ini dalam wawancara dengan ESPN, dan ia membuktikannya dengan aksi di lapangan. Saat Robben pensiun dari FC Bayern pada 2019, karier profesional Summerville baru saja dimulai. Namun, ia sudah mengalami hambatan kecil pertamanya.

    Lahir di Rotterdam, ia sudah bergabung dengan akademi muda Feyenoord sejak usia enam tahun. Summerville selalu dianggap sebagai talenta besar; pada Mei 2018, ia menjadi juara Eropa U-17 bersama tim nasional Belanda, mencetak satu gol dalam kemenangan 3-0 pada laga pembuka turnamen melawan Jerman, dan akhirnya merayakan gelar juara Eropa bersama Wouter Burger, si kembar Timber, Ryan Gravenberch, dan Brian Brobbey.

    Namun, sekitar setengah tahun kemudian, pemain yang saat itu berusia 17 tahun itu kemungkinan besar menghambat sendiri peluangnya untuk menembus tim utama di klub pemuda Feyenoord. Summerville, yang saat itu bermain di tim U-19, terlibat perkelahian di ruang ganti dengan Mats Knoester dari tim cadangan. Feyenoord mengambil tindakan tegas, menskorsing Summerville, dan tak lama kemudian meminjamkannya ke klub lain. Klub divisi dua FC Dordrecht merekrutnya pada Januari 2019; pemain yang mahir menggiring bola ini mengumpulkan pengalaman profesional pertamanya yang berharga di sana dan tampil cukup meyakinkan (lima gol dalam 18 pertandingan divisi dua).

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    Terobosan di Piala Dunia: Crysencio Summerville telah melewati perjalanan yang penuh rintangan

    Dengan potensi yang tak terbantahkan, Summerville berharap masih memiliki masa depan di Feyenoord. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. "Tentu saja perpisahan itu menyakitkan, karena Feyenoord adalah klub masa kecilku. [...] Mungkin suatu saat nanti kita akan bersatu kembali. Jangan pernah bilang tidak," kenang pemain tim nasional saat ini dalam wawancara dengan De Telegraaf.

    Pada musim 2019/20, ia kembali dipinjamkan, kali ini ke klub Eredivisie lainnya, ADO Den Haag, yang saat itu masih bermain di divisi utama. Setelah itu, pada usia 18 tahun, Summerville meninggalkan Belanda. Ia mengambil langkah berani untuk bermain di luar negeri sejak dini, dan Leeds United memboyongnya ke Inggris. Namun, pada awalnya ia masih bermain untuk tim U-23.

    “Awalnya saya mengalami kesulitan besar karena pergi sendirian. Tapi kemudian saya harus cepat menjadi dewasa. Di sana, saya berkembang pesat baik sebagai pesepakbola maupun sebagai pribadi,” kata Summerville dengan bangga menengok kembali perjalanan kariernya yang sama sekali tidak berjalan mulus. Selama dua tahun di Leeds, ia sebagian besar bermain di tim U23 dan hanya sesekali diberi kesempatan bermain di tim utama. Pengalaman yang berat itu telah membentuk karakter pemuda yang kini berusia 24 tahun itu.

    “Tentu saja itu adalah petualangan besar,” katanya baru-baru ini kepada Voetbal International mengenai awal kariernya di Inggris. “Agak menakutkan juga. Sebagai pemuda, saya benar-benar meninggalkan kehidupan yang biasa saya jalani. Keluarga yang sangat erat, pendidikan saya, lingkungan tempat saya dibesarkan. Namun, ternyata itu adalah keputusan yang tepat.”

    Dua tato mencolok di lengan bawah kirinya ia dedikasikan untuk perjalanannya menuju puncak. Seekor singa besar yang sedang mengaum terpampang di sana, dengan seekor anak singa kecil di bawahnya. "Itu melambangkan dari mana saya berasal," jelas Summerville saat Oranje sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia. "Saya memulai sebagai anak kecil. Kini, saya adalah singa besar yang terus maju, baik secara mental maupun fisik, dan tak tergoyahkan."

    Kecintaannya pada singa juga dimiliki oleh salah satu rekan setimnya, yang semula diharapkan masuk dalam susunan pemain inti Belanda di Piala Dunia: Memphis Depay. Namun, bintang penyerang Corinthians itu hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam pertandingan grup pertama melawan Jepang, sementara Summerville tampaknya menjadi pilihan utama Koeman untuk saat ini. Pahlawan juara Leverkusen, Jeremie Frimpong, tidak mendapat tempat di skuad untuk bertanding di Amerika Utara setelah musim perdananya yang mengecewakan bersama FC Liverpool; untuk posisi sayap kanan dan posisi di depan bek kanan andalan Denzel Dumfries, Summerville akhirnya lebih diutamakan daripada semua pesaingnya.

  • Meskipun West Ham terdegradasi, Crysencio Summerville berhasil masuk dalam skuad Piala Dunia

    "Tentu saja, pelatih harus melihat seorang pemain terlebih dahulu untuk menilai apakah ia cocok dengan tim—baik dari segi gaya bermain maupun bagaimana ia beradaptasi dengan kelompok. Jadi, ini memang sebuah kejutan. Saya rasa staf pelatih telah menyaksikan beberapa pertandingan saya dan mengetahui kelebihan-kelebihan saya," kata Summerville mengenai pencalonannya yang mengejutkan di Piala Dunia.

    Mungkin saja dia sudah ikut serta dalam pertandingan uji coba pada akhir Maret melawan Norwegia (2:1) dan Ekuador (1:1). Legenda penyerang Ruud van Nistelrooy, yang sejak Februari menjadi salah satu asisten pelatih Koeman, mengunjunginya di Inggris dan menonton pertandingan West Ham. Namun, pada awal Maret, tak lama sebelum pertandingan-pertandingan tersebut, Summerville mengalami cedera betis dan karenanya memang tidak mungkin diturunkan.

    Maka, pemanggilan ke Piala Dunia itulah—yang mewujudkan impian masa kecil Summerville—menjadi pemanggilan pertamanya ke tim nasional senior Belanda: “Saya sedang duduk di sofa bersama keluarga di rumah ketika mengetahui tentang pemanggilan itu. Hal itu memicu banyak emosi, terutama karena musim ini saya harus berjuang melawan banyak cedera,” kata Summerville.

    Setelah memantapkan posisinya sebagai pemain Liga Premier di Leeds pada musim 2022/23 dan tampil gemilang di Championship musim berikutnya setelah timnya terdegradasi (19 gol dan sembilan assist dalam 43 pertandingan liga), Summerville siap untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam kariernya. Karena ia nyaris gagal membawa Leeds kembali ke Liga Premier, ia pun pindah pada musim panas 2024. Secara finansial, kepindahannya sangat membantu tim asuhan Farke; West Ham membayar biaya transfer hampir 30 juta euro. Dari segi olahraga, Farke tentu saja ingin mempertahankan murid kesayangannya itu, namun terpaksa melepasnya dengan berat hati.

    Di West Ham, performa Summerville justru jauh dari harapan. Dalam 19 penampilan pertamanya di Liga Premier bersama klub London tersebut, ia hanya mencatatkan dua kontribusi langsung terhadap gol (satu gol, satu assist). Pemain asal Belanda ini kemudian absen sepenuhnya pada paruh kedua musim perdananya di West Ham akibat cedera paha. Cedera tersebut bahkan masih membayangi Summerville hingga musim lalu; dari Januari hingga akhir Agustus 2025, ia sama sekali tidak bisa bermain.

    Meskipun ia masih sering mengalami masalah cedera ringan, ia berhasil bangkit kembali dan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak awal tahun 2026. Summerville merupakan salah satu pemain kunci dan salah satu dari sedikit pemain yang konsisten di West Ham, yang pada akhirnya, seperti diketahui, harus terdegradasi. Terutama antara pertengahan Januari dan awal Maret, Summerville menarik perhatian dengan penampilan yang kuat, sehingga masuk dalam radar timnas Belanda.

    Baru saja pulih dari kekecewaan degradasi, Summerville melakukan debutnya bersama Oranje pada awal Juni dalam kekalahan 0-1 pada pertandingan persahabatan melawan Aljazair. Pada pertandingan internasional keduanya, ia memberikan assist pertamanya saat menang 2-1 atas Uzbekistan, dan pada pertandingan internasional ketiganya, yang merupakan laga pembuka Piala Dunia melawan Jepang, ia mencetak gol pertamanya. Pada Sabtu malam, dalam pertandingan grup kedua yang penting melawan Swedia, Koeman mungkin akan kembali menurunkan pemain debutan turnamen ini sejak awal.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah Crysencio Summerville akan bergabung dengan Manchester United dengan nilai transfer hampir 60 juta euro?

    Dan di samping euforia Piala Dunia, ada juga pilar besar kedua yang menjadi sorotan bagi Summerville musim panas ini. Pasalnya, setelah degradasi West Ham, kepindahan pemain sayap yang biasanya bermain di sisi kiri—bukan kanan—di klub tersebut, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2029, dianggap cukup mungkin terjadi. Dengan demikian, Piala Dunia juga menjadi panggung bagi Summerville untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan klub-klub ternama.

    Tujuan impiannya mungkin adalah FC Barcelona, tempat Raphinha—salah satu panutannya sekaligus rekan setim yang penting—sedang bersinar. Ia menjadikan pemain Brasil itu sebagai panutan selama dua tahun pertamanya yang sulit di Leeds United, saat Raphinha juga masih bermain di sana. “Dari dia, saya belajar untuk bekerja keras. Termasuk di luar lapangan,” katanya mengenai kenangan bersama bintang Barca tersebut.

    Hal yang dihargai Koeman dari Summerville, selain kualitasnya yang jelas terlihat di lini serang, adalah kerja kerasnya dalam bertahan. Pemain debutan Piala Dunia ini sering merebut bola, tangguh dalam duel, dan tidak segan melakukan apa pun. Sifat-sifat yang harus segera ia kuasai di Liga Premier—dan yang meningkatkan kepercayaan dirinya. Ketika ditanya apakah ia kesulitan menyesuaikan diri di tengah banyaknya pemain kelas atas di Belanda, Summerville menjawab dengan penuh keyakinan: “Saya bermain setiap pekan di Liga Premier, di mana terdapat para pemain terbaik dunia. Banyak pemain yang ada di sini juga bermain di sana. Saya tidak mengerti maksud Anda.”

    Sangat mungkin bahwa ia akan kembali bermain di Liga Premier musim depan. Terutama Manchester United, yang sebagai tim peringkat ketiga di klasemen akan kembali berlaga di Liga Champions, dikabarkan tertarik padanya. Sekitar 58 juta euro biaya transfer tampaknya harus dibayarkan oleh Setan Merah. Dan perjalanan karier Summerville akan terus berlanjut.

  • Crysencio Summerville: Penampilannya sebagai pemain profesional


    Klub

    Penampilan

    Gol

    Leeds United

    89

    25

    West Ham United

    56

    8

    ADO Den Haag

    22

    2

    FC Dordrecht

    18

    5


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