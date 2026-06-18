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Afrika Selatan masih bertahan! Tendangan penalti Teboho Mokoena di menit-menit akhir membawa Bafana Bafana meraih hasil imbang yang sangat penting di Piala Dunia melawan Ceko
Hasil imbang di Atlanta
Afrika Selatan dan Ceko sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pembuka mereka, masing-masing dari Meksiko dan Korea Selatan, dan harus menghindari kekalahan untuk mencegah tersingkir dini yang mengecewakan. Pada akhirnya, keduanya bermain imbang di Atlanta, yang berarti kedua negara tersebut masih bisa lolos ke babak 32 besar dengan memenangkan pertandingan terakhir grup masing-masing.
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Keunggulan awal Ceko gagal menghidupkan pertandingan
Michal Sadilek mencetak gol hanya dalam waktu enam menit, mencatatkan gol tercepat dalam kompetisi ini sejauh ini dan membawa Ceko memimpin. Namun, alih-alih memanfaatkan keunggulan awal tersebut sebagai landasan untuk mendominasi pertandingan, Ceko justru segera mundur ke formasi pertahanan yang sangat ketat. Afrika Selatan pun mengalami kesulitan besar untuk menemukan ritme serangan yang lancar sebagai respons, sehingga lini tengah menjadi sangat padat dan menghasilkan pertunjukan yang kurang menarik bagi para penonton.
Drama penalti di menit-menit akhir menghukum taktik yang terlalu hati-hati
Pertandingan itu tampaknya akan berakhir dengan hasil yang membosankan dan dapat diprediksi hingga terjadi kejutan mendadak dalam sepuluh menit terakhir pertandingan. Kontroversi yang menjadi titik balik pertandingan terjadi pada menit ke-83 ketika tendangan keras Thapelo Maseko dari jarak 18 yard mengenai siku Pavel Sulc di dalam kotak penalti.
Tendangan penalti segera diberikan kepada Afrika Selatan, dan meskipun para pemain Ceko melakukan protes keras, wasit asisten video memutuskan untuk tidak membatalkan keputusan tersebut. Di bawah tekanan yang sangat besar, Mokoena maju ke depan gawang dan dengan percaya diri mencetak gol penyama kedudukan, menghukum lawan atas pendekatan pasif mereka sepanjang babak kedua.
- Getty Images Sport
Hasil pertandingan terakhir fase grup menentukan kelangsungan tim di babak gugur
Meskipun Bafana Bafana hanya menciptakan sedikit peluang emas selama 90 menit pertandingan, gol penyama kedudukan di menit-menit akhir dianggap sebagai hasil yang adil mengingat Ceko enggan melakukan serangan. Pembagian poin ini menambah ketegangan di akhir babak penyisihan grup, sehingga kedua tim kini sama-sama mengoleksi satu poin menjelang putaran terakhir yang menentukan, di mana Afrika Selatan akan menghadapi Korea Selatan sementara Ceko akan berhadapan dengan Meksiko.