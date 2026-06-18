Afrika Selatan masih bertahan! Tendangan penalti Teboho Mokoena di menit-menit akhir membawa Bafana Bafana meraih hasil imbang yang sangat penting di Piala Dunia melawan Ceko

Pertandingan itu tampaknya akan berakhir dengan hasil yang membosankan dan dapat diprediksi hingga terjadi kejutan mendadak dalam sepuluh menit terakhir pertandingan. Kontroversi yang menjadi titik balik pertandingan terjadi pada menit ke-83 ketika tendangan keras Thapelo Maseko dari jarak 18 yard mengenai siku Pavel Sulc di dalam kotak penalti.

Tendangan penalti segera diberikan kepada Afrika Selatan, dan meskipun para pemain Ceko melakukan protes keras, wasit asisten video memutuskan untuk tidak membatalkan keputusan tersebut. Di bawah tekanan yang sangat besar, Mokoena maju ke depan gawang dan dengan percaya diri mencetak gol penyama kedudukan, menghukum lawan atas pendekatan pasif mereka sepanjang babak kedua.