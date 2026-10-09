Inti daya tarik Infantino bagi benua itu terletak pada distribusi finansial yang besar. Berbicara kepada para delegasi simposium, ia merinci suntikan dana besar yang telah mendanai 124 proyek berbeda di Afrika selama dekade terakhir.

"Sebagai presiden FIFA, saya bangga telah berkontribusi bersama Anda sedikit dalam revolusi ini (di sepakbola Afrika) dalam 10 tahun terakhir," jelas Infantino. "Melalui program FIFA Forward kami telah menginvestasikan satu miliar dolar dalam 10 tahun di Afrika, dengan 124 proyek berbeda dan banyak tindakan lainnya."

Mengakui adanya gesekan baru-baru ini dengan konfederasi lain terkait rencana komersial, Infantino menekankan pentingnya transparansi dan kompromi. "Ketika Anda menjalani sebuah perjalanan, terkadang kekhawatiran muncul," katanya. "Ketika hal itu muncul, kami harus menanganinya. Sejauh menyangkut kami di FIFA, kami selalu menanganinya dengan semangat dialog dan dengan tangan terbuka, hati terbuka, dan pikiran terbuka. Kami selalu bisa menjadi lebih baik dan berbuat lebih baik."

Mengulangi pesan utamanya secara daring, Infantino menambahkan: "Konferensi Strategi CAF di Cabo Verde yang indah merupakan kesempatan untuk menegaskan kembali bahwa sepakbola adalah milik semua orang, di mana pun di dunia, dan bahwa merupakan tanggung jawab kita untuk menciptakan peluang serta menemukan sumber daya untuk mewujudkannya. Kami menjalani dialog yang produktif seputar berbagi pengetahuan dan belajar satu sama lain untuk membangun ekosistem yang kuat, tempat anak-anak memiliki sumber daya dan jalur untuk mewujudkan impian mereka di sepakbola."

Ia melanjutkan: "Merefleksikan kesuksesan Piala Dunia FIFA 2026, termasuk perjalanan inspiratif tim nasional Cabo Verde, saya berkesempatan mengucapkan selamat kepada semua orang atas kerja kolektif kita yang telah menghasilkan kebangkitan luar biasa sepakbola di Afrika. Hal ini didorong oleh investasi FIFA Forward sebesar USD 1 miliar, yang berkontribusi pada 124 proyek di benua pecinta sepakbola ini dalam dekade terakhir."



