AFP
Diterjemahkan oleh
Afrika berdiri bersama Gianni Infantino! Presiden FIFA mengamankan dukungan bulat CAF setelah menjanjikan lonjakan pendanaan besar menyusul kesuksesan Piala Dunia
Dukungan bulat di Tanjung Verde
Kampanye Infantino untuk mempertahankan posisinya sebagai presiden FIFA mendapat dorongan besar setelah mengamankan dukungan bulat dari 54 asosiasi anggota Afrika. Dukungan tersebut dikonfirmasi dalam Konferensi Strategi CAF bersejarah di Santa Maria, Tanjung Verde.
Dukungan terpadu ini memberikan momentum krusial bagi administrator Swiss-Italia berusia 56 tahun tersebut. Ia baru-baru ini menghadapi penolakan dari federasi Eropa dan Amerika Utara terkait proposal kontroversial untuk menjual kepemilikan komersial di turnamen FIFA, sehingga blok suara Afrika yang solid menjadi sangat penting bagi upayanya untuk terpilih kembali.
- AFP
Motsepe menyatakan dukungan bulat
Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) Patrice Motsepe secara resmi mengumumkan sikap bulat benua itu, dengan menyebut investasi historis signifikan dari badan pengatur global tersebut sebagai pendorong utama di balik dukungan itu.
"Ada keputusan bulat dari 54 asosiasi anggota CAF untuk mendukung Gianni tanpa syarat sebagai presiden FIFA," kata Motsepe kepada para delegasi, seperti dikutip oleh Reuters. "Ini karena sejarah dan dukungan yang telah diberikan Gianni kepada sepak bola Afrika."
Melalui media sosial untuk menyampaikan rasa terima kasihnya setelah konferensi, Infantino merayakan dukungan tersebut. "Momen persatuan yang indah di Konferensi Strategi CAF di Santa Maria!" tulisnya. "Terima kasih banyak atas dukungan teguh, bulat, dan tanpa syarat dari seluruh 54 Asosiasi Anggota FIFA Afrika. Di seluruh Afrika yang mencintai sepak bola, kami berdiri bersama dalam misi kami untuk membawa permainan ini kepada semua orang, di mana pun, tanpa pengecualian."
Investasi senilai $1 miliar
Inti daya tarik Infantino bagi benua itu terletak pada distribusi finansial yang besar. Berbicara kepada para delegasi simposium, ia merinci suntikan dana besar yang telah mendanai 124 proyek berbeda di Afrika selama dekade terakhir.
"Sebagai presiden FIFA, saya bangga telah berkontribusi bersama Anda sedikit dalam revolusi ini (di sepakbola Afrika) dalam 10 tahun terakhir," jelas Infantino. "Melalui program FIFA Forward kami telah menginvestasikan satu miliar dolar dalam 10 tahun di Afrika, dengan 124 proyek berbeda dan banyak tindakan lainnya."
Mengakui adanya gesekan baru-baru ini dengan konfederasi lain terkait rencana komersial, Infantino menekankan pentingnya transparansi dan kompromi. "Ketika Anda menjalani sebuah perjalanan, terkadang kekhawatiran muncul," katanya. "Ketika hal itu muncul, kami harus menanganinya. Sejauh menyangkut kami di FIFA, kami selalu menanganinya dengan semangat dialog dan dengan tangan terbuka, hati terbuka, dan pikiran terbuka. Kami selalu bisa menjadi lebih baik dan berbuat lebih baik."
Mengulangi pesan utamanya secara daring, Infantino menambahkan: "Konferensi Strategi CAF di Cabo Verde yang indah merupakan kesempatan untuk menegaskan kembali bahwa sepakbola adalah milik semua orang, di mana pun di dunia, dan bahwa merupakan tanggung jawab kita untuk menciptakan peluang serta menemukan sumber daya untuk mewujudkannya. Kami menjalani dialog yang produktif seputar berbagi pengetahuan dan belajar satu sama lain untuk membangun ekosistem yang kuat, tempat anak-anak memiliki sumber daya dan jalur untuk mewujudkan impian mereka di sepakbola."
Ia melanjutkan: "Merefleksikan kesuksesan Piala Dunia FIFA 2026, termasuk perjalanan inspiratif tim nasional Cabo Verde, saya berkesempatan mengucapkan selamat kepada semua orang atas kerja kolektif kita yang telah menghasilkan kebangkitan luar biasa sepakbola di Afrika. Hal ini didorong oleh investasi FIFA Forward sebesar USD 1 miliar, yang berkontribusi pada 124 proyek di benua pecinta sepakbola ini dalam dekade terakhir."
- Getty Images
Jalan menuju pemilihan bulan Maret
Infantino kini sangat difavoritkan untuk mempertahankan kursi presidennya dalam pemilihan mendatang pada Maret. Mantan bek Swiss dan Tottenham Ramon Vega baru-baru ini mengumumkan niatnya untuk melancarkan tantangan, tetapi dengan presiden UEFA Aleksander Ceferin memilih untuk mencari masa jabatan lain di Eropa alih-alih maju untuk posisi tertinggi FIFA, jalan Infantino relatif terbuka. Menatap ke depan, bos FIFA itu menjanjikan kolaborasi berkelanjutan dengan CAF untuk membangun pencapaian-pencapaian terbaru.
"Komitmen kami adalah memastikan bahwa sepakbola Anda akan terus membaik dan berkembang, memberi Anda lebih banyak peluang. Sepuluh negara di Piala Dunia (terakhir) telah menjadi kesuksesan bagi seluruh benua," kata Infantino kepada para delegasi. "Kami perlu terus bersama di jalur ini, karena terserah kepada Anda sebagai CAF untuk memberi tahu kami apa yang Anda inginkan. Bagaimana kami bisa membuat Anda lebih kuat dan lebih baik. Kami akan terus mencari sumber daya dan peningkatan (pendanaan) yang diperlukan untuk mendorong sepakbola Afrika ke puncak sepakbola dunia."
Ia menggemakan sentimen ini dalam pernyataan publik terakhirnya di KTT tersebut: "Komitmen kami tetap untuk memastikan pertumbuhan sepakbola yang konsisten di sini dan kami akan terus bekerja dalam semangat kerja sama timbal balik dan komunikasi terbuka agar anak-anak perempuan dan laki-laki muda memiliki peluang yang mereka perlukan untuk meraih kesuksesan."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami